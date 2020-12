Ý nghĩa của đồ trang trí Giáng sinh

7. Tấm thiệp Giáng sinh đầu tiên trên thế giới ghi lời chúc gì? Merry Chrismas

Happy New Year

Merry Christmas and a happy new year to you! Tập tục gửi thiệp Giáng sinh bắt nguồn từ xứ sở sương mù vào năm 1843. Loại thiệp Giáng sinh đầu tiên do J.Horsley, một họa sĩ ở London thiết kế. Trên tấm thiệp Giáng sinh đầu tiên này nổi bật với lời chúc “Merry Christmas and a happy new year to you!” (dịch: Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ và một năm mới hạnh phúc!). Ảnh: Valeriemckeehan.