Vingroup lãi hơn 8.700 tỷ đồng sau 9 tháng

Doanh thu thuần giảm 34% nhưng nhờ hoạt động bán buôn bất động sản được hạch toán vào doanh thu tài chính tăng 2,5 lần, Vingroup vẫn thu về khoản lãi trước thuế hơn 8.739 tỷ đồng.

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đâu có quý kinh doanh lãi trước thuế hơn 5.000 tỷ đồng. Ảnh: Bloomberg.

Tập đoàn Vingroup (VIC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với kết quả doanh thu giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước nhưng lãi trước thuế lại tăng ròng hàng nghìn tỷ.

Cụ thể, trong ba tháng gần nhất, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã ghi nhận 28.742 tỷ đồng doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Do biên lãi gộp quý III năm nay chỉ đạt 20%, thấp hơn nhiều so với mức gần 39% cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gộp Vingroup thu về được trong quý vừa qua đã giảm một nửa so với cùng kỳ, đạt 5.758 tỷ.

Tuy nhiên, ở hoạt động tài chính, quý III năm nay tập đoàn này đã thu về hơn 8.937 tỷ đồng tiền lãi từ thanh lý các khoản đầu tư tài chính và chuyển nhượng công ty con (thực chất là việc bán vốn tại các công ty con sở hữu dự án bất động sản của Vinhomes). Khoản lãi đột biến này là nguyên nhân chính giúp doanh thu tài chính quý gần nhất của Vingroup đạt gần 10.000 tỷ, cao gấp 6,5 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Nhờ khoản doanh thu tài chính tăng mạnh kể trên, Vingroup đã ghi nhận 5.252 tỷ đồng lãi trước thuế trong giai đoạn tháng 7-9, bất chấp các chi phí tài chính và chi phí bán hàng tăng hàng nghìn tỷ. Đáng chú ý, đây là khoản lãi trước thuế cao nhất mà tập đoàn này từng ghi nhận được trong một quý kinh doanh.

Kết quả lãi trước thuế kể trên đã tăng 75% so với cùng kỳ. Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, Vingroup báo lãi ròng 506 tỷ đồng , cũng tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ.

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ VINGROUP CAO KỶ LỤC TRONG QUÝ III/2022

Nhãn Quý I/2020 II III IV Quý I/2021 II III IV Quý I/2022 II III Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 3428 2656 3609 4212 2786 3618 3315 -6369 1928 1405 5252

Lũy kế 9 tháng từ đầu năm, doanh nghiệp của tỷ phú Vượng ghi nhận gần 60.356 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 34%. Khoản lợi nhuận gộp ghi nhận được cũng giảm tới 95%, chỉ đạt hơn 1.244 tỷ đồng . Nguyên nhân chính đến từ kết quả kinh doanh kém tích cực trong hai quý đầu năm với mức lỗ gộp gần 4.400 tỷ.

Tương tự quý III, doanh thu tài chính (chủ yếu từ hoạt động bán buôn dự án bất động sản) đã mang về cho Vingroup gần 31.100 tỷ đồng , cao gấp 2,5 lần cùng kỳ. Đây cũng là nguyên nhân chính giúp lợi nhuận 9 tháng năm nay của Vingroup không giảm quá mạnh so với năm trước.

Nếu hợp nhất cả phần doanh thu này, trong 9 tháng đầu năm nay, Vingroup đã ghi nhận tổng cộng 88.191 tỷ đồng doanh thu thuần, chỉ thấp hơn 5% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ các khoản chi phí phát sinh, Vingroup thu về 8.739 tỷ đồng lãi trước thuế sau 9 tháng, lãi sau thuế đạt 1.571 tỷ đồng , giảm lần lượt 10% và 9%.

Lãnh đạo Vingroup cho biết doanh thu chuyển nhượng bất động sản đã bắt đầu tăng mạnh từ quý III khi bàn giao các bất động sản thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire sớm hơn so với kế hoạch, trong khi các lĩnh vực còn lại đều ghi nhận sự hồi phục và tăng trưởng tốt.

Thời gian tới, lĩnh vực bất động sản sẽ tiếp tục bàn giao lượng lớn sản phẩm mang về doanh thu cho tập đoàn. Cùng với đó, số lượng xe bàn giao trong quý IV cũng sẽ tăng do đã bố trí được nhiều linh kiện hơn.

CƠ CẤU TÀI SẢN HIỆN TẠI CỦA TẬP ĐOÀN VINGROUP

Nhãn Tiền và tương đương tiền Hàng tồn kho Tài sản dở dang dài hạn Tài sản cố định Khác

tỷ đồng 26450 85751 104965 114594 223811

Tương tự, các mảng hoạt động khác như cho thuê bất động sản đầu tư (chủ yếu là doanh thu kinh doanh trung tâm thương mại), dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí, y tế và giáo dục kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong thời gian tới.

Tính đến cuối tháng 9, Vingroup có tổng tài sản cân đối với nguồn vốn đạt 555.571 tỷ đồng , tăng 30% so với cuối năm 2021, chủ yếu nhờ mở bán thành công các dự án bất động sản mới.

Phần lớn tài sản của Vingroup hiện nằm ở tài sản cố định với giá trị gần 114.600 tỷ đồng (chiếm 20,6% tổng tài sản); tài sản dở dang dài hạn gần 105.000 tỷ (18,9%); hàng tồn kho có giá trị 85.750 tỷ (15,4%); tiền và các khoản tương đương tiền 26.450 tỷ đồng (5%)…

Trong hoạt động huy động vốn, kể từ đầu năm đến nay, Vingroup cho biết đã huy động được 760 triệu USD từ thị trường vốn quốc tế.