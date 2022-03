VinFast công bố hình ảnh nội thất của VF 8 và VF 9

VinFast VF 8 và VF 9 sẽ được bán tại Việt Nam với 2 phiên bản là Eco và Plus. Phiên bản Plus cho phạm vi di chuyển nhiều hơn sau mỗi lần sạc, VF 8 Plus có thể đi được 510 km, trong khi bản Eco là 460 km. Đối với VF 9 Plus, con số này tăng lên mức 680 km thay vì 485 km như bản Eco.