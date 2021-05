'Tôi sẵn sàng gặp đại diện VinFast giải quyết dứt điểm mọi việc'

Ông Trần Văn Hoàng lên tiếng sau khi VinFast phản hồi chính thức về vụ việc khách hàng tố xe có nhiều lỗi.

Một ngày sau khi ông Hoàng Chí Trung, quyền Phó TGĐ Kinh doanh VinFast, trả lời Zing về quyết định gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng việc ông Trần Văn Hoàng (chủ kênh YouTube GoGo TV) đăng tải video về chất lượng xe Lux A2.0, ông Hoàng đã có cuộc trao đổi với Zing để làm rõ các thông tin về vụ việc này.

- Ông nói gì khi bị cho là lan truyền thông tin sai sự thật?

Tôi mua chiếc xe VinFast Lux A2.0, BKS 66A-139.45 nhưng gặp nhiều lỗi dù mới chạy được khoảng hơn ba tháng. Sau một tháng xe đã bị lỗi cần gạt mưa.

Tôi đã mất nhiều thời gian đưa xe đến nhiều địa điểm bảo hành khác nhau của VinFast để sửa chữa. Tôi cho rằng thiệt hại đầu tiên ở đây chính là cá nhân mình, vì nếu không gặp những sự cố về lỗi của xe thì thời gian mang xe đi sửa đó tôi có thể làm được những công việc khác, kiếm thêm thu nhập cho cuộc sống hàng ngày.

Việc VinFast cho rằng tôi lan truyền thông tin sai sự thật là không có căn cứ, ít nhiều làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của mình vì dư luận cho rằng tôi làm clip để câu like, câu view nhưng thực tế hoàn toàn không có mục đích đó.

Ông Hoàng và chiếc xe VinFast trong clip đăng tải ngày 28/4. Ảnh chụp màn hình.

- Ông đã làm việc với cơ quan chức năng chưa?

Tôi không biết VinFast gửi đơn tố cáo vào ngày nào và không nghĩ mình sẽ bị tố cáo vì clip đó chỉ là phản ánh lỗi của chiếc xe mình đã mua mà thôi. Trong đầu tôi khi làm clip và đăng lên chỉ nghĩ đơn giản với mong muốn VinFast sẽ thấy được clip này để sửa dứt điểm các lỗi trên xe giúp người tiêu dùng như tôi an tâm. Lẽ ra tôi phải nhận được sự chia sẻ động viên từ VinFast mới đúng.

Ngày 28/4 tôi đăng tải clip phản ánh chiếc xe VinFast bị nhiều lỗi. Sau đó, một phó giám đốc gọi nói mang xe lên hãng để kiểm tra. Ngày 29/4, tôi đưa xe cho hãng sửa chữa từ trưa đến tối. Khi nhận xe, VinFast lập biên bản có nhiều điểm không đúng nên tôi từ chối ký.

Sau khi đưa xe lên hãng để kiểm tra và sửa vào ngày 29/4 thì tôi gỡ bỏ clip vì nghĩ VinFast đã thấy và gọi lên sửa rồi. Còn lỗi còn hay không thì chưa biết, chứ không như đồn đoán của một số người cho rằng tôi độ xe và phản ánh sai nên sợ phải gỡ bỏ clip.

Lúc đó, bản thân tôi không còn quan tâm gì đến clip đó cả và tưởng mọi chuyện đã xong. Nhưng ngày 2/5, fanpage của VinFast đăng tin tố cáo ra công an.

Ngày 2/5, tôi nhận được thư mời làm việc của cơ quan công an. Phía công an hẹn 8h15 ngày 5/5. Sau khi nhận thư mời, tôi đã liên hệ trực tiếp với các luật sư nhờ trợ giúp pháp lý.

Sáng 5/5, tôi cùng luật sư lên công an làm việc nhưng chưa giải quyết được vì phía công an nói mời để hỏi một số thông tin và chỉ muốn làm việc riêng với tôi. Tôi mong muốn phải có luật sư bên cạnh trong quá trình cung cấp thông tin để đảm bảo khách quan.

Do chưa đạt được sự thống nhất ở điểm này nên công an lập biên bản ghi nhận sự việc rồi tôi cùng luật sư ra về. Công an cho biết sẽ mời lại tôi sau.

- Ông nói gì về những nội dung ông Hoàng Chí Trung đã chia sẻ?

Tôi có đọc nội dung bài báo và thấy rằng chính ông Hoàng Chí Trung một lần nữa khẳng định chiếc xe tôi mua của VinFast có nhiều lỗi như clip đã phản ánh. Ông Trung cũng thừa nhận, khẳng định có lỗi như tôi thông tin.

Theo tôi, một số ý kiến khác mà ông Trung phản ánh là không đúng với thực tế. Nếu cần thiết, tôi và luật sư sẵn sàng làm việc trực tiếp công khai về điều này trên tinh thần thiện chí, tôn trọng, văn minh và đúng pháp luật.

- Đại diện VinFast nói rằng ông chỉ đưa xe Lux A2.0 (biển số 66A-139.45) đến xưởng dịch vụ 7 lần, tính từ lúc mua xe đến ngày 16/4, bao gồm 5 lần kiểm tra và sửa chữa các trục trặc, trong khi ông lại nói là 10 lần?

Thực tế tôi đã đưa xe đi sửa chữa, bảo dưỡng tổng cộng 10 lần. Bảy lần vào hãng, các lần còn lại đến và được hãng mời về vì nhiều lý do khác nhau.

Tôi có chứng cứ để chứng minh rõ 7 lần vào hãng và các lần được hãng mời về. Khi cần thiết tôi sẽ thông tin để đảm bảo những gì nói là khách quan, trung thực.

Việc ông Hoàng Chí Trung bảo “đi sửa 10 lần không đúng” là ảnh hưởng đến uy tín của tôi và khiến dư luận hiểu nhầm về tôi.

- Phía VinFast cho biết đã xử lý triệt để các lỗi trong 5 lần xe đến xưởng dịch vụ, tiếng kêu lạch cạch là từ lon nước ngọt va vào thành cốp sau. Và những lần đó, ông đều ký xác nhận kết quả xử lý của VinFast?

Có những lúc sửa xong xe vẫn còn lỗi. Ngày làm việc 29/4 VinFast lập một biên bản nhưng có nhiều điểm không đúng với cuộc trao đổi trực tiếp vào buổi sáng cùng ngày nên tôi đã từ chối ký. Biên bản này tôi có chụp lại và đang giữ.

Sau khi lấy xe về tôi không sử dụng nên chưa biết xe còn lỗi hay không. Xe vẫn đang còn để ở kho.

- VinFast cho biết tại buổi kiểm tra xe ngày 29/4, các tính năng được ông nói trục trặc vẫn hoạt động bình thường. Riêng phanh có tiếng kêu là do điều kiện hoạt động của xe gây ra. Sau khi được VinFast xử lý, ông xác nhận phanh không còn kêu?

Ngày 29/4, VinFast chỉ chạy kiểm tra xe trong quãng đường trên dưới 4 km từ hầm Vinhome Tân Cảng sang VinFast Thảo Điền và kết luận các tính năng như Cruise Control, lốp xe, sạc không dây… hoạt động bình thường. Nhưng tôi nói là phải chạy xe qua 50 km, 100 km, 200 km trở lên thì mới xảy ra hiện tượng đó.

Clip tôi đăng ngày 28/4 là trước thời điểm mang xe đến sửa vào ngày 29/4. Đây là sự thật rõ ràng. Tôi cũng đã cung cấp mọi tài liệu chứng cứ cho luật sư. Sau ngày 29/4 tôi chưa sử dụng lại xe nên chưa biết còn lỗi hay không.

Tôi chỉ hy vọng mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết dứt điểm để tôi trở lại cuộc sống bình thường như trước đây.

- Đại diện VinFast có thông tin xe của ông có đâm đụng tai nạn và thực hiện thay thế càng A phía trước. Nếu xe có gặp tai nạn và sửa chữa, vì sao ông không nhắc tới trong video lần trước?

Đây không phải là một trường hợp tai nạn, chỉ là va quẹt nhẹ. Khi tôi rẽ thì bất ngờ có một bạn vô tình đi tới và va vào bánh trước bên phụ của xe. Sau đó tôi xuống kiểm tra xe thì không thấy vấn đề gì cả.

Tôi lên xe và tiếp tục di chuyển khoảng 20 mét thì thấy vô lăng hơi bị lệch nhẹ một chút nên tôi đã gọi điện cho bảo hiểm và thực hiện quay phim chụp ảnh tình trạng xe lúc đó gửi qua để làm hồ sơ bảo hiểm.

Tôi đến VinFast Phú Mỹ Hưng để kiểm tra và cho ra kết quả bị cong càng A nhẹ. Tôi thích một chiếc xe hoàn hảo nên quyết định thay luôn càng A mới.

Tôi không nhắc tới trong video là vì đây là sự cố nhẹ không ai mong muốn và không xuất phát từ lỗi của chiếc xe nên không đề cập vào trong video.

Các nhân viên kỹ thuật sửa lỗi cửa trên chiếc VinFast của ông Hoàng. Ảnh chụp màn hình.

- Về những vấn đề phát sinh trong quá trình sửa chữa, bao gồm trầy xước cửa kính bên trong xe, ghế da bị bẩn do dầu nhớt, VinFast đã đề cập tới việc khắc phục những ảnh hưởng này hay chưa?

Ngày 16/4 cũng là lần thứ 3 sửa cửa xe, nhận thấy sự xuống cấp và những vết dơ trong nội thất, tôi có phàn nàn nhưng các anh kỹ thuật viên VinFast Phú Mỹ Hưng chỉ cười cho qua nên tôi chạy xe về.

Tới ngày 29/4, VinFast mời tôi cùng xe lên VinFast Thảo Điền để kiểm tra tổng quát chiếc xe một lần nữa. Cũng trong ngày hôm đó, VinFast đã xử lý vấn đề về vết xước ở cửa, vết dơ ở nội thất đã được làm mờ đi phần nào.

- Đại diện VinFast nói không rõ mục đích của ông khi đăng tải video lên mạng xã hội. Xin ông chia sẻ lý do mình thực hiện và đăng tải video?

Mục đích của tôi chỉ là phản ánh những lỗi trên xe và hy vọng Vinfast thấy được và sẽ sửa dứt điểm. Tôi không có bất kỳ mục đích nào khác. Tôi có thể khẳng định chắc chắn điều đó.

- Ông mong muốn xử lý vụ việc như thế nào? Hướng giải quyết nào là phù hợp cho cả 2 phía?

Như đã chia sẻ, tôi quyết định mua xe của VinFast vì nghĩ “người Việt nên ủng hộ hàng Việt”. Ngoài ra, tôi thích ôtô từ nhỏ nên khi mua được xe rất vui và tự hào.

Tôi có ý định chạy trên chiếc xe hiệu VinFast đi khắp đất nước để quay clip quảng bá về du lịch và ẩm thực thông qua kênh YouTube GoGo TV của mình.

Tôi nghĩ nhiều người quý mến ủng hộ thương hiệu xe Việt luôn mong muốn sản phẩm của VinFast ngày càng chất lượng hơn để vươn ra thế giới.

Trong quá trình trao đổi thì luật sư tư vấn cho tôi hai bên nên gặp nhau chia sẻ để có tiếng nói chung vì sự việc xảy ra không bên nào mong muốn cả. Tôi nhất trí và luôn sẵn sàng cho cuộc gặp vì một thương hiệu xe Việt.