Thực đơn giúp Djokovic duy trì đỉnh cao

Novak Djokovic tuân theo chế độ ăn chay linh hoạt để cơ thể tiêu hóa tốt và luôn nhanh nhẹn.

Djokovic từng thừa nhận nhiều lần rằng việc ăn nhiều thực vật có đóng góp lớn vào thành công của mình. Nhà vô địch 6 lần của Wimbledon cũng không dùng những thực phẩm có chứa tinh bột, đường và sữa.

Djokovic đánh đổi việc ăn uống không thoải mái để đổi lấy nền tảng thế chất khỏe mạnh. Anh cực kỳ kỷ luật và kiên trì với chế độ ăn đó suốt hơn một thập kỷ. Nole say mê với công thức thành công đến nỗi chia sẻ cách anh lên kế hoạch cho các bữa ăn trong cuốn sách của mình “Serve to Win: The 14-Day Gluten-Free Plan for Physical and Mental Excellence”.

Sau đây, hãy cùng tìm hiểu thực đơn 3 bữa trong ngày của cựu số 1 thế giới.

Djokovic chia sẻ công thức ăn uống trong cuốn sách của anh. Ảnh: Insider.

Bữa sáng

Bắt đầu ngày mới, Djokovic uống một một ly nước ấm với vài lát chanh để giúp cơ thể “giải độc”. Sau đó, anh nạp năng lượng bằng một ly nước ép cần tây và một ly sinh tố có chứa nhiều thành phần chống lão hóa như rong biển và rau “Spinach”.

Nole chia sẻ: “Tôi không thích ăn đồ nặng bụng vào buổi sáng vì chúng rất khó tiêu. Tôi thường tập luyện lúc đầu ngày nên cũng cần nhiều năng lượng. Vì thế, tôi chọn uống để cơ thể vừa nhanh tiêu hóa, vừa có đủ thể lực”.

Vào buổi sáng, Nole ưu tiên uống hơn là ăn để cơ thể nhanh tiêu hóa. Ảnh: Hello.

Bữa trưa

Sau khi xuất bản cuốn “Serve to Win” vào năm 2014, Djokovic nhiều lần phát biểu rằng mình chuyển sang chế độ ăn thuần chay. Một vận động viên cần rất nhiều năng lượng để duy trì thể lực và thể hình. Thế nhưng huyền thoại của làng banh nỉ lại lựa chọn rau củ và trái cây chứ không phải thực phẩm cung cấp nhiều năng lượng như thịt và sữa.

Bình thường, Nole ăn trưa với một phần rau trộn tốt cho sức khỏe và một phần mì ống không chứa tinh bột. Đĩa mì bao gồm mì ống gạo, bí ngô, cải thìa, măng tây, cà chua và phô mai chay.

Sau khi tập luyện xong, tay vợt 35 tuổi nạp thêm bột protein không đường để phục hồi cơ bắp và bù lại năng lượng.





Bữa tối

Trong cuốn sách của mình, Djokovic mô tả các thành phần của bữa ăn tối: “Rau xanh trộn với bơ ăn kèm với nước sốt tự làm; nước súp cà rốt và gừng; cộng thêm một con gà quay”.

Bữa tối của tay vợt người Serbia bao gồm những món dễ tiêu, giàu chất chống oxy hóa và thịt trắng hoặc cá. Tuy nhiên, khi đó anh chưa theo thực đơn thuần chay.

Hiện tại, Nole có lẽ thay thế gà quay bằng một loại protein khác từ thực vật. Mới đây, tay vợt người Serbia chia sẻ anh cũng thích ăn ngũ cốc, gạo nguyên chất và khoai lang.

Cựu số 1 thế giới hiện ăn thuần chay với rất nhiều rau củ và trái cây. Ảnh: Hello.

Đa số người hâm mộ băn khoăn về bữa tráng miệng của Djokovic. Thông thường, để có một cuộc sống vui vẻ và khỏe mạnh, việc ăn uống phải đa dạng và cân bằng. Nhưng với trường hợp của Nole, kỷ luật mới là chìa khóa để thành công.

Theo tiết lộ của tạp chí Hello, sau khi vô địch US Open vào năm 2016, Djokovic có ăn chocolate. Tuy vậy, anh chỉ cắn một góc nhỏ của thỏi đó và bỏ đi phần còn lại. Điều đó thể hiện sự nghiêm túc đến mức hà khắc của tay vợt này.

Tuy vậy, Djokovic cảm thấy say mê chế độ ăn kiêng vì nó phù hợp với bản thân anh. Nole từng nói: “Ngày trước, tôi cảm thấy mình có đủ kỹ năng nhưng thể chất thì quá kém để thể trở nên xuất sắc. Từ ngày chuyển sang chế độ ăn này, tôi cải thiện mọi mặt và trở nên thành công. Chính chế độ ăn chay là bước ngoặt đưa sự nghiệp tôi thăng hoa”.