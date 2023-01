Thị trường ôtô Việt đang có doanh số cao kỷ lục

Một năm đầy sôi động của thị trường ôtô Việt đã khép lại với doanh số 404.635 xe, trong đó Toyota Vios trở thành vua doanh số với hơn 23.500 xe được bán ra trong năm 2022.

Toyota Vios là vua doanh số trong năm mà người Việt Nam tiêu thụ lượng ôtô cao kỷ lục. Ảnh: Vũ Huỳnh.

Số liệu mới nhất do Hiệp hội các Nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy toàn thị trường Việt Nam đã tiêu thụ tổng cộng 35.301 xe các loại trong tháng cuối cùng của năm 2022, giảm 3% so với tháng 11/2022 và thấp hơn đến 24% so với cùng kỳ của năm 2021.

Mặc dù vậy, cả năm 2022 lại đánh dấu một cột mốc đáng nhớ của thị trường ôtô Việt khi doanh số tổng thể đạt 404.635 xe, cao hơn 33% so với năm 2021 và bỏ xa thành tích 321.811 xe từng ghi nhận hồi năm 2019.

Như vậy với doanh số trên 400.000 xe, thị trường ôtô Việt Nam đã chính thức xác lập kỷ lục bán hàng mới trong giai đoạn từ 2015 đến nay.

Toyota Vios là vua doanh số 2022

Kết tháng 12/2022 với doanh số 2.764 xe, Toyota Vios chính thức trở thành mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường ôtô Việt Nam với tổng cộng 23.529 xe được giao đến tay khách hàng từ đầu năm.

Mặc dù bán tốt hơn Vios trong tháng cuối năm, Hyundai Accent vẫn phải chấp nhận vị trí thứ hai với doanh số thua kém chỉ 884 xe.

Nhìn chung, top 5 ôtô bán chạy nhất thị trường Việt trong năm 2022 đã không có quá nhiều xáo trộn so với thời điểm cách đây một tháng.

Toyota Vios là vua doanh số của thị trường ôtô Việt Nam trong năm 2022 Doanh số 5 mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường 2022 (Số liệu: VAMA, TC Group) Nhãn Toyota Vios Hyundai Accent Mitsubishi Xpander Toyota Corolla Cross Ford Ranger Doanh số cả năm 2022 xe 23529 22645 21983 21473 16447

Điểm khác biệt lớn nhất có lẽ đến từ vị trí xếp ngay sau Toyota Vios khi doanh số 1.856 xe trong tháng 12/2022 là không đủ để Mitsubishi Xpander trở thành mẫu xe bán chạy thứ 2 toàn thị trường.

Các vị trí còn lại trong top 5 ôtô bán chạy nhất năm 2022 thuộc về Toyota Corolla Cross (21.473 xe) và Ford Ranger (16.447 xe).

Không xảy ra bất ngờ ở từng phân khúc

Bên cạnh việc Toyota Corolla Cross trở thành mẫu xe dẫn đầu phân khúc SUV đô thị, Mitsubishi Xpander là vua doanh số ở phân khúc MPV bình dân hay Ford Ranger tiếp tục là “vua bán tải” ở Việt Nam, cuộc chiến doanh số ở những phân khúc khác trong năm 2022 đã khép lại mà không có bất ngờ nào xảy ra.

Vị thế "vua bán tải" của Ford Ranger vẫn được duy trì tại thị trường Việt. Ảnh: Bối Hạ.

Mazda CX-5 với 12.700 xe bán ra trong năm 2022 là cái tên dẫn đầu phân khúc SUV hạng C. Hyundai Santa Fe với thành tích 10.603 xe sau 12 tháng cũng là mẫu SUV 7 chỗ bán chạy nhất Việt Nam trong năm vừa rồi.

Nếu có phân khúc nào hứa hẹn nhiều bất ngờ nhất trong tháng cuối năm thì đó phải là sedan bình dân, nơi doanh số của Toyota Vios và Hyundai Accent từng so kè nhau trong nhiều kỳ báo cáo.

Dẫu vậy, doanh số khả quan trong tháng 12 đã không đủ để Accent giành lấy ngôi vương phân khúc. Nếu phải xét rộng hơn, Hyundai Accent còn phải chấp nhận xếp sau Toyota Vios trên bình diện toàn thị trường.

Doanh số xe điện tăng mạnh

Trong tháng 12/2022, VinFast tuyên bố đã bàn giao thành công 4.278 ôtô điện đến tay khách hàng, bao gồm 2.730 xe VF 8 cùng 1.548 mẫu VF e34.

Nếu đặt vào thống kê doanh số toàn thị trường, VF 8 chính là mẫu xe bán chạy thứ ba ở tháng cuối cùng của năm 2022. Trong khi đó với sức bán xấp xỉ 1.550 xe, VF e34 thậm chí còn xếp trên những cái tên “sừng sỏ” của thị trường ôtô Việt Nam như Toyota Veloz Cross hay Honda City.

Sức mua ôtô điện tăng mạnh tại Việt Nam Doanh số ôtô điện VinFast trong 2 tháng cuối năm 2022 (Số liệu: VinFast) Nhãn Doanh số tháng 11/2022 Doanh số tháng 12/2022 VF 8 xe 412 2730 VF e34

182 1548

Nếu xét riêng sức bán của “tân binh” VF 8, doanh số của mẫu xe điện này trong tháng 12/2022 đã cao hơn gần 7 lần số liệu ghi nhận trong tháng đầu tiên. Con số này ở VF e34 thậm chí còn cao hơn, với lượng xe bán ra trong tháng cuối năm cao gấp 8,5 lần thành tích bán hàng của kỳ báo cáo liền kề.

Mặc dù nếu xét về tổng thể, doanh số của ôtô điện vẫn chưa thể sánh bằng các mẫu xe xăng đang lưu hành trên thị trường, mức tăng trưởng khá tốt của VF 8 trong tháng thứ hai mở bán đã cho thấy tiềm năng khá lớn của mảng xe điện tại Việt Nam trong năm 2023.

Toyota Raize bất ngờ bán tốt

Sau thời gian dài chịu cảnh khan hàng khiến thời gian chờ giao xe kéo dài, doanh số Toyota Raize đã bất ngờ bật tăng hơn 3 lần trong tháng cuối cùng của năm 2022, đạt 992 xe.

Mặc dù vậy, sức bán gần 1.000 xe trong kỳ báo cáo cuối cùng là không đủ để Raize tạo ra bất ngờ trong phân khúc SUV đô thị hạng A.

Mặc dù chỉ bán được chưa đến 500 xe trong tháng 12/2022, doanh số khá tốt ở các tháng trước đó đã giúp Kia Sonet giành chiến thắng trước Toyota Raize trong phân khúc mới mẻ này.

Nguồn cung ổn định trong tháng cuối năm giúp doanh số Toyota Raize tăng trưởng tốt nhất toàn thị trường. Ảnh: TMV.

Nhờ chính sách khuyến mãi mà các đại lý áp dụng trong những tháng cuối năm, doanh số của Honda City cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. So với tháng 11 chỉ ghi nhận doanh số 580 xe, Honda đã bán được đến 1.186 xe City trong tháng cuối năm 2022, tương đương mức tăng trưởng 104%.

Tương tự City, Honda CR-V với chương trình hỗ trợ 100% phí trước bạ đã kéo doanh số tăng trưởng 100% trong tháng vừa rồi.

Cũng được hưởng lợi từ chính sách bán hàng của đại lý, Ford Explorer sau khi thoát cảnh “bia kèm lạc” cũng tăng mạnh doanh số trong tháng cuối năm 2022.

Mặc dù chỉ ghi nhận 137 xe trong tháng 12/2022, mức tăng trưởng 121% của Ford Explorer là cao thứ nhì toàn thị trường ôtô Việt, chỉ xếp sau Toyota Raize như đã đề cập phía trên.