SUV đô thị cỡ nhỏ - xe Nhật hụt hơi, xe Hàn tăng tốc

Hụt hơi trong tháng cuối cùng của quý I, Toyota Raize chấp nhận nhường vị trí dẫn đầu phân khúc SUV hạng A cho đối thủ Kia Sonet.

Kia Sonet vượt qua Toyota Raize trong tháng cuối cùng của quý I. Ảnh: Phương Lâm.

Trong tháng 3, doanh số Kia Sonet ghi nhận mức tăng trưởng 67,8% so với kỳ báo cáo trước và cán mốc 1.012 xe bán ra tại thị trường Việt Nam.

Bên cạnh việc trở thành ôtô có sức tiêu thụ tốt nhất của hãng xe Hàn Quốc tại Việt Nam, Kia Sonet còn bỏ xa doanh số của Toyota Raize và một lần nữa chiến thắng đối thủ trực tiếp trong phân khúc SUV hạng A.

Raize khởi đầu tốt nhưng Sonet đang thắng thế

Từ doanh số chỉ 391 xe trong tháng đầu năm, sức tiêu thụ của Kia Sonet tại thị trường Việt Nam đã ghi nhận những cải thiện mạnh mẽ qua từng kỳ báo cáo tiếp theo.

Nếu trong tháng 2, Kia bán được 603 xe Kia Sonet cho khách hàng Việt Nam thì bước sang tháng cuối cùng của quý I, mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ của hãng xe Hàn Quốc đạt doanh số 1.012 xe, cao hơn gấp rưỡi thành tích Toyota Raize đạt được ở cùng kỳ.

Toyota Raize dần tụt lại phía sau so với Kia Sonet Doanh số lũy kế theo từng tháng của phân khúc SUV hạng A trong quý đầu năm (Số liệu: VAMA) Nhãn Doanh số lũy kế tháng 1 Doanh số lũy kế tháng 2 Doanh số lũy kế tháng 3 Toyota Raize xe 418 1033 1679 Kia Sonet

391 994 2006

Trong khi đó, Toyota Raize dù có khởi đầu khá hứa hẹn với doanh số trội hơn đối thủ trực tiếp ở 2 tháng đầu năm nhưng đã không thể duy trì được sự ổn định.

Kết thúc quý I, doanh số Toyota Raize chỉ đạt 1.679 xe, thấp hơn 327 xe so với thành tích bán hàng của Kia Sonet.

Nguồn cung vẫn là vấn đề

Năm ngoái, Toyota Raize từng rơi vào cảnh khan hàng, đội giá với hàng chờ giao xe kéo dài nhiều tháng trời. Thậm chí ở giai đoạn cuối năm 2022, nhiều đại lý không dám nhận cọc mẫu SUV nhập khẩu Indonesia này vì không chắc chắn về nguồn cung và thời điểm giao xe.

Do đó, Toyota Raize kết thúc năm 2022 với doanh số 6.900 xe, chấp nhận xếp sau Kia Sonet khi đối thủ Hàn Quốc đã đạt sức tiêu thụ 9.446 xe sau 12 tháng.

Toyota Raize được nhập khẩu từ Indonesia với duy nhất một phiên bản. Ảnh: Bối Hạ.

Bước sang giai đoạn đầu năm mới, tưởng chừng Toyota Raize đã cải thiện được vấn đề nguồn cung khi doanh số liên tục vượt trên Kia Sonet thì thông tin hoãn giao xe Raize xuất hiện.

Sự việc này hẳn đã ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả bán hàng của mẫu SUV hạng A bởi doanh số Raize dù có tăng trưởng nhưng chỉ cao hơn 31 xe so với tháng trước.

Ở chiều hướng ngược lại, việc được lắp ráp toàn bộ 4 phiên bản trong nước dường như đã trở thành lợi thế của Kia Sonet. Hãng xe và đại lý dựa vào nguồn hàng chủ động từ dây chuyền sản xuất nội địa đã triển khai nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mại cho Kia Sonet.

Nhờ đó, Kia Sonet không chỉ vượt qua đối thủ trực tiếp Toyota Raize mà còn liên tiếp trở thành mẫu xe bán chạy nhất của dòng xe Kia tại Việt Nam trong 3 tháng đầu năm, đồng thời áp sát top 10 ôtô bán chạy nhất toàn thị trường Việt Nam ở quý I với doanh số 2.006 xe.

Chờ thách thức mới từ các tân binh

Như Zing đã đưa tin trước đây, VinFast sẽ chính thức bàn giao VF 5 Plus cho khách hàng Việt Nam trong tháng 4. Mẫu xe này được định vị trong phân khúc SUV hạng A và do đó sẽ trở thành đối thủ của Kia Sonet cùng Toyota Raize.

So với Kia Sonet và Toyota Raize, VinFast VF 5 Plus được đánh giá có đôi chút lợi thế về giá bán. Theo công bố của hãng, giá bán của VF 5 Plus tại Việt Nam ở mức 458 triệu đồng chưa gồm pin và sẽ tăng lên thành 538 triệu đồng với tùy chọn mua kèm pin.

VinFast VF 5 Plus dự kiến đến tay khách hàng Việt Nam ngay trong tháng 4. Ảnh: Bối Hạ.

Như vậy ngay cả với tùy chọn mua kèm pin, giá bán của VF 5 Plus vẫn hấp dẫn hơn so với Toyota Raize (552-563 triệu đồng) và chỉ cao hơn phiên bản số sàn của Kia Sonet (524 triệu đồng).

Ngoài ra vì là ôtô điện, chủ xe VinFast VF 5 Plus cũng sẽ không phải chịu khoản lệ phí trước bạ trong giai đoạn từ 1/3/2022 đến 28/2/2025, theo nội dung Nghị định 10 do Chính phủ ban hành vào năm 2022.

Ngoài ra, Honda WR-V cũng được đồn đoán sẽ gia nhập thị trường ôtô Việt Nam trong tương lai gần. Tương tự VinFast VF 5 Plus, đại diện R-V tiếp theo của hãng xe Honda được định vị trong nhóm SUV đô thị cỡ nhỏ, phân khúc vốn đang khá nhàm chán tại Việt Nam với chỉ 2 cái tên Toyota Raize cùng Kia Sonet.

Khi Toyota Raize vẫn chưa thể trở thành đối trọng đủ lớn cho Kia Sonet, cùng chờ xem sự có mặt của các "tân binh" như VinFast VF 5 Plus và Honda WR-V sẽ khiến cục diện phân khúc SUV hạng A chuyển biến ra sao trong phần còn lại của năm 2023.