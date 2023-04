Sán làm tổ trên não vì thích ăn tiết canh giải nhiệt

Người phụ nữ ở Hải Dương đột ngột bị đau đầu, ngã quỵ ở nhà nên được gia đình đưa đi cấp cứu. Sau khi thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán có sán làm tổ trên não.

TS.BS Trần Huy Thọ cho hay thời gian gần đây đơn vị này tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân nhiễm các bệnh ký sinh trùng, điển hình là bệnh ấu trùng sán dây lợn. Ảnh: Liputan6.

TS.BS Trần Huy Thọ, Phó giám đốc thường trực Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, Hà Nội (thuộc Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương), cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân N.T.O. (58 tuổi, xã An Bình, huyện An Sách, tỉnh Hải Dương) được chuyển đến do mắc sán trong não.

Trước đó, bà O. đột ngột đau đầu, ngã quỵ ở nhà. Gia đình đã đưa người phụ này đi cấp cứu tại Hải Dương, sau đó chuyển về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) điều trị. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán bị ấu trùng sán lợn lên não và được chuyển sang Bệnh viện Đặng Văn Ngữ.

Bà N.T.O. cho hay mình hay bị nóng trong người nên thường mua tiết canh lợn về tự đánh ăn cho mát, khoảng mỗi tháng một lần. Bà nghĩ mình tự làm sẽ sạch sẽ và không bị bệnh.

Sau khi điều trị tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, sức khỏe của bệnh nhân đã cải thiện và được về nhà uống thuốc theo đơn bác sĩ kê. Tuy nhiên, gần đây, khi tái khám, bà có hiện tượng phù não và cần phải nhập viện tiếp tục điều trị.

TS.BS Trần Huy Thọ cho biết gần đây, đơn vị này tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân nhiễm các bệnh ký sinh trùng, điển hình là bệnh ấu trùng sán dây lợn. Nguyên nhân là ăn uống không đảm bảo vệ sinh, thói quen ở một số vùng miền, ăn thực phẩm sống, chưa nấu chín như tiết canh, nem chạo, nem thính, rau sống…

"Tiết canh không phải thực phẩm giúp giải nhiệt như nhiều người nghĩ. Ăn tiết canh thấy mát không đồng nghĩa với việc thứ này giúp giải nhiệt cơ thể", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Thọ, một số bệnh nhân bị nhiễm các loại ký sinh trùng có tổn thương ở não nhưng đi khám nhiều nơi không ra bệnh. Khi đến cơ sở y tế này, bệnh đã ở giai đoạn khá muộn, ký sinh trùng đã tấn công vào cơ thể và lên não khiến người bệnh phải chịu nhiều di chứng suốt đời (giảm thị lực, co giật như động kinh...).