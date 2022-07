Sai lầm khi ăn khoai thay cơm để giảm cân

Ăn khoai lang dài ngày thay cơm có thể dẫn đến việc tích đường trong cơ thể. Đây là nguyên nhân dẫn đến nhiều chứng bệnh cũng như khiến chúng thêm trầm trọng hơn.

Khoai lang là một trong những thực phẩm chứa carb tốt, bởi chúng chứa chỉ số đường huyết thấp đồng thời giúp duy trì năng lượng cho cơ thể lâu hơn.

Ngoài ra khoai lang giàu vitamin A, C, D, E, K, B6 cùng các khoáng chất thiết yếu cho cơ thể giúp tăng cường hệ miễn dịch. Khoai lang cũng giàu chất xơ, khá nhiều protein thực vật. Khoai lang không chứa các cholesterol, đồng thời hỗ trợ cơ thể đốt chất béo rất tốt.

Khoai lang cũng rất hữu ích trong việc kháng viêm, chuyển đổi homocysteine, một trong những chất làm tăng nguy cơ đột quỵ. Đặc biệt, khoai lang trắng chứa các hoạt chất hỗ trợ rất tốt cho việc điều trị bệnh đái tháo đường.

Ngoài việc cung cấp hàm lượng dinh dưỡng, là nguồn năng lượng tốt cho cơ thể, khoai lang còn được sử dụng nhiều trong các bài thuốc trị cảm sốt, táo bón, vàng da, say tàu xe…

Vì sao ăn khoai lang giúp giảm cân?

Khoai lang là sự lựa chọn hoàn hảo trong chế độ ăn của những người có ý định giảm cân vì đây là thực phẩm chứa nhiều chất xơ. Chất xơ trong khoai lang có tác dụng hấp thụ nước và tăng cảm giác no. Bên cạnh đó, chất xơ có trong khoai lang tím còn giúp ngăn ngừa sự tích tụ các chất béo có trong thực phẩm khi vào cơ thể.

Bên cạnh đó, khoai lang là thực phẩm chứa ít tinh bột, khoảng 4 g, bằng 1/2 so với cơm, 1/3 so với khoai tây. Ăn khoai trước bữa ăn hạn chế cảm giác thèm ăn, giúp no lâu, giảm cân hiệu quả.

Khoai lang là thực phẩm chứa ít tinh bột, giàu chất xơ.

Khoai lang chỉ chứa 0,1 mg chất béo, rất có lợi giúp ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa trong cơ thể. Đặc biệt, trong khoai lang cũng không chứa lượng cholesterol gây hại cho cơ thể.

Khoai lang giúp giảm cân vì có chỉ số đường huyết tương đối thấp do cung cấp loại carbs (tinh bột) phức tạp cùng hàm lượng chất xơ dồi dào.

Điều này giúp cho hệ tiêu hóa hấp thụ chậm rãi chất dinh dưỡng, lượng đường trong máu được sản xuất ổn định và insulin được sản sinh ở mức bình thường, rất tốt trong việc giảm cân và cải thiện sức khỏe.

Ngoài ra, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp sẽ làm cho bạn có cảm giác no lâu hơn và giúp kiểm soát sự thèm ăn.

Có nên ăn khoai lang thay cơm?

Theo bác sĩ Doãn Thị Tường Vi, nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 198, khoai lang rất tốt cho sức khỏe nhưng không thể dùng thay cơm. Trong khoai lang vẫn chứa một lượng đường khá cao, nhất là các loại khoai mật. Ăn khoai lang dài ngày thay cơm có thể dẫn đến việc tích đường trong cơ thể, là nguyên nhân dẫn đến nhiều chứng bệnh cũng như làm bệnh tình thêm trầm trọng hơn.

Người bệnh thận ăn nhiều khoai lang dễ mắc thêm chứng bệnh tim mạch. Nguyên nhân là là khoai lang chứa nhiều chất xơ, vitamin A, đặc biệt là kali. Khi thận yếu, chức năng loại bỏ kali dư thừa cùng bị hạn chế, gây ra những tác hại nguy hiểm như rối loạn nhịp tim, gây yếu tim...

Do đó, người bị bệnh thận thậm chí còn được khuyến cáo không nên ăn khoai lang.

Người có hệ tiêu hóa không tốt, thường xuyên bị đầy hơi, trướng bụng không nên ăn nhiều khoai lang vì lúc ăn sẽ làm tăng tiết dịch vị, gây nóng ruột, ợ chua, càng sinh hơi trướng bụng. Nếu muốn ăn nên ăn vừa phải, ăn ít một và chỉ nên ăn 2-3 lần trong tuần, không nên ăn kéo dài gây tổn thương hệ thống tiêu hóa.

Những lưu ý khi thực hiện giảm cân bằng khoai lang

Không chọn mua những củ khoai lang có nhiều chấm lạ, đã mọc mầm bởi chúng có thể gây ngộ độc.

Bạn nên chọn những củ khoai lang càng mới càng tốt. Khoai càng để lâu càng ngọt là do lượng tinh bột chuyển hóa thành đường, lúc này sẽ có tác hại ngược trở lại.

Tốt nhất nên chọn khoai lang trắng, thay vì loại tím hay vàng và chỉ nên ăn luộc hoặc hấp.

Thời điểm thích hợp ăn khoai lang tốt nhất là vào bữa trưa, bổ sung khoai lang bữa tối rất dễ bị trào ngược dạ dày, khó tiêu, mất ngủ… đặc biệt với người hệ tiêu hóa kém.

Có thể giảm tỷ lệ cơm, tăng tỷ lệ khoai lang trong giai đoạn ăn kiêng nhưng vẫn phải ăn kèm thực phẩm giàu protein, rau quả tươi để đảm bảo khẩu phần ăn cân đối dinh dưỡng.

Khoai lang là một trong những loại thực phẩm "vàng" trong việc giảm cân, giúp chị em lấy lại vóc dáng thon gọn. Chế độ ăn kiêng bằng khoai lang phải thực hiện đúng cách, đúng thời điểm và kiên trì mới mang lại như mong muốn.