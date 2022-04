Quan chức EU: Việt Nam là điểm đến yêu thích của nhà đầu tư châu Âu

Ông Gunnar Wiegand, Tổng vụ trưởng phụ trách châu Á - Thái Bình Dương của EU, tán dương quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và EU, nhưng vẫn còn một số điểm có thể cải thiện.

“Bạn đã thấy bao nhiêu nhà đầu tư tới Việt Nam rồi đấy”, ông Wiegand nói trong buổi gặp gỡ báo chí chiều 28/4 tại Hà Nội. “Việt Nam đã trở thành điểm đến ưa thích của các nhà đầu tư châu Âu trong khu vực”.

Trong cuộc gặp, ông Wiegand còn thông báo Cao ủy về chính sách đối ngoại và an ninh EU, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Josef Borrel sẽ thăm Việt Nam vào đầu tháng 7, trước thềm hội nghị G20 tại Indonesia.

Ông Gunnar Wiegand, Tổng vụ trưởng phụ trách châu Á - Thái Bình Dương của Cơ quan Đối ngoại Liên minh châu Âu (EU). Ảnh: Euro Reporter.

Thương mại - đầu tư hai bên tích cực

Ông Wiegand có chuyến thăm Việt Nam trong các ngày 27-28/4 để tham dự cuộc họp của Ủy ban Hỗn hợp EU - Việt Nam. Đây là sự kiện nhằm rà soát và thảo luận những nội dung hợp tác giữa EU và Việt Nam.

Trong buổi gặp chiều 28/4, ông Wiegand nhận định quan hệ thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và EU đang phát triển theo hướng tích cực.

Theo báo cáo được công bố vào tháng 4 của EuroCharm, Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm đã tăng lên 73, mức cao nhất kể từ sau đợt bùng phát Covid-19 lần thứ tư. Các doanh nghiệp châu Âu cũng có những nhận định tích cực về kinh tế Việt Nam trong 3 tháng tới.

“Bất chấp đại dịch, giá trị thương mại giữa hai nước đã tăng 50%”, ông Wiegand nói. “Chúng ta cũng có thỏa thuận hiệp định bảo hộ đầu tư nữa. Thỏa thuận này chưa được toàn bộ nước thành viên EU phê chuẩn hoàn toàn nhưng chúng tôi hy vọng nó sẽ sớm có hiệu lực”.

Nhưng đồng thời, ông Wiegand cũng bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp dược phẩm và nông sản của châu Âu có thể được tạo điều kiện hơn trong việc tiếp cận thị trường Việt Nam.

EU và Việt Nam đã ký kết Hiệp định Tự do Thương mại Châu Âu - Việt Nam (EVFTA), giúp hàng hóa nhà sản xuất Việt Nam có thể tiếp cận dễ hơn với thị trường châu Âu vốn có sức mua lớn. Ảnh minh họa: Việt Linh.

“Chúng tôi đã có buổi trao đổi rất hữu ích (với quan chức Việt Nam) về vấn đề này. Chúng tôi có cảm nhận rằng chính phủ Việt Nam đã nhìn thấy sự cần thiết giải quyết những việc này”, ông Wiegand cho biết.

Ông Wiegand cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Việt Nam cũng như ASEAN đối với sự thịnh vượng của EU.

“Nếu chúng ta học được điều gì (từ tình hình hiện tại của châu Âu), đó là chúng ta phải giảm thiểu và đa dạng hóa đáng kể rủi ro, đồng thời không phụ thuộc nhiều vào các đối tác lớn”, ông Wiegand nói. “Các đối tác ASEAN là chìa khóa cho quá trình đa dạng hóa ấy”.

Đẩy mạnh hợp tác an ninh hàng hải

Bên cạnh quan hệ thương mại - đầu tư, ông Wiegand cho biết Việt Nam và EU trong tương lai sẽ tập trung thúc đẩy hợp tác về môi trường - khí hậu và quốc phòng - an ninh.

Đặc biệt, trên phương diện quốc phòng an - an ninh, ông Wiegand cho biết Việt Nam và EU đang chuẩn bị cho việc để một số sĩ quan Việt Nam tham gia vào sứ mệnh do EU tổ chức tại Cộng hòa Trung Phi.

Trả lời câu hỏi của Zing về những sáng kiến của EU để giúp Việt Nam tăng cường an ninh hàng hải, ông Wiegand cho biết EU đang đề xuất mở rộng dự án CRIMARIO cho các đối tác ASEAN.

Đức, một nước thuộc EU, từng đưa tàu khinh hạm thăm Việt Nam vào tháng 1. Ảnh: Phạm Ngôn.

Theo ông Wiegand, CRIMARIO là dự án mà các bên tham gia, như lực lượng tuần duyên, hải quân các nước và các cơ quan chống hải tặc hoặc buôn bán người của EU, sẽ cùng dùng chung một nền tảng để trao đổi thông tin trong thời gian thực.

“Hai ngày trước tôi ở Philippines và Phillipines đã bắt đầu cập nhật chương trình đào tạo sĩ quan cách sử dụng phần mềm này”, ông Wiegand nói. “Chúng tôi hy vọng rằng cũng như một số nước ASEAN khác, như Philippines, Việt Nam sẽ tăng cường tiếp nhận đề xuất này”.

Về hợp tác EU - ASEAN, ông Wiegand cho biết EU - bên cung cấp hỗ trợ nhân đạo lớn nhất thế giới - muốn hợp tác sát sao hơn với ASEAN trên phương diện hỗ trợ nhân đạo.

“Các bạn là khu vực dễ hứng chịu thiên tai nhất trên thế giới như núi lửa, bão, động đất và sóng thần”, ông Wiegand nói. “Chúng tôi muốn hoạt động (hỗ trợ nhân đạo) ổn định hơn, không chỉ liên quan tới một sự cố lớn nào đó mà sẽ có năng lực thường trực để hợp tác cùng các cơ quan nhân đạo của các bạn”.