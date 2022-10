Phong cách sẽ lên ngôi sau sự bùng nổ của Y2K

Phong cách tiệc tùng Indie Sleaze, Scene và Twee trở lại đường đua thời trang sau gần hai thập kỷ.

Indie Sleaze, Scene và Twee được dự đoán là những phong cách thời trang bùng nổ sau Y2K. Ảnh: Redheart Li/Pexels.

Trào lưu Y2K vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn từ giới mộ điệu. Tín đồ thời trang "phát cuồng" với quần bò cạp trễ, quần ống thụng hoặc váy ngắn... - những thiết kế vốn thịnh hành suốt những năm 2000, nhưng giờ đây "nóng" trở lại nhờ sự lăng xê của nhiều người nổi tiếng.

Tuy nhiên, xu hướng thời trang như một cỗ máy thời gian, thường đưa các phong cách cũ trở lại theo chu kỳ 20 năm một lần, theo Vouge. Đây cũng là lúc nhiều người tự hỏi trào lưu nào sẽ lên ngôi sau sự bùng nổ mạnh mẽ của Y2K?

Người mẫu Alice Dellali cùng phong cách Indie Sleaze đặc trưng của cô.Ảnh: @seaoffoam

Indie Sleaze

Vouge gọi tên Indie Sleaze là xu hướng thời trang tiêu biểu của năm 2023. Đây là phong cách tiệc tùng đình đám từ năm 2008, được chú ý nhiều hơn qua MV I Bet You Look Good On The Dancefloor của Arctic Monkey.

Điểm đặc trưng của phong cách này chính là nét bụi bặm của các Hipster, màu sắc nổi bật từ thập niên 1980 và cách phối đồ nhiều lớp như Grunge của thập niên 1990. Đây cũng là phong cách song hành cùng dòng Indie và văn hóa tiệc tùng.

Cách dễ nhất để mặc theo phong cách Indie Sleaze đó là bạn cần một chiếc sơ mi kẻ caro, áo khoác da, váy ngắn, tất cao cổ cùng đôi boots đã sờn. Trang phục này sẽ khiến bạn trông giống như những tay chơi rock n' roll chính hiệu.

Twee xuất hiện tại bộ sưu tập mùa thu 2022 của nhà mốt Chanel. Ảnh: Alessandro Lucioni/Gorunway.com.

Twee

Đối lập hoàn toàn với Indie Sleaze bụi bặm và chơi bời, Twee mang dáng vẻ của một tiểu thư ngây thơ, trong sáng, học thức và chỉn chu.

Những chiếc váy dáng peplum điệu đà, chân váy chữ A, sơ mi cổ Peter Pan, họa tiết chấm bi… - tất cả đó sẽ làm nên dấu ấn đặc trưng của Twee, xu hướng sắp thịnh hành trở lại.

Twee chính thức khởi động tại đường đua thời trang qua bộ sưu tập mùa xuân hè 2022 của nhà mốt Givenchy.

Bên cạnh đó, nền tảng TikTok ghi nhận hastag #Twee cán mốc 108 triệu lượt xem.

Machine Gun Kelly tại thảm đỏ trong phong cách Scene. Ảnh: Arturo Holmes.

Scene

Sau gần 2 thập kỷ bị lãng quên, Scene, xu hướng thời trang sân khấu, bắt đầu được các nhà mốt để ý trở lại.

Thường bị nhầm lẫn với phong cách Emo, song Scene lại có những nét độc đáo, mang đậm chất nghệ thuật từ hyperpop, pop punk, một chút "lửa" từ âm nhạc crunkcore.

Trang phục gắn liền với xu hướng này chính là quần jean sáng màu, áo phông bó sát với hình in độc lạ.

Ngoài ra, để theo đuổi Scene, bạn cần có lớp trang điểm và phụ kiện ấn tượng như kẻ mắt dày, vòng bản to, thắt lưng đính đá và một mái tóc màu sắc được vuốt nhọn, vén sang một bên.

Thời trang luôn là một vòng lặp. Giới mộ điệu đang đắm chìm với trào lưu Y2K trong năm vừa qua, song cũng sẽ nhanh chóng chạy theo những xu hướng đang lên ngôi và tạo một thời kỳ đỉnh cao khác.