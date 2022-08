Phân khúc MPV và EV hứa hẹn sôi động tại Việt Nam trong năm 2023

Thị trường ôtô Việt Nam sẽ đón nhận thêm nhiều mẫu xe mới trong giai đoạn còn lại của năm 2022 và đầu năm 2023, hứa hẹn màn cạnh tranh hấp dẫn ở từng phân khúc.

Trong năm 2022, thị trường ôtô Việt Nam đã đón nhận nhiều mẫu xe mới ở từng phân khúc. Với việc Triển lãm Ôtô Việt Nam 2022 sẽ trở lại trong tháng 10, sẽ có thêm nhiều "tân binh" góp mặt trên thị trường.

Mặt khác, khu vực Đông Nam Á cũng là nơi ra mắt quốc tế của nhiều mẫu xe mới gần đây. Với những tương đồng về mặt thị hiếu, không loại trừ khả năng những mẫu xe này cũng sẽ sớm cập bến Việt Nam, hứa hẹn những cuộc cạnh tranh hấp dẫn hơn ở phân khúc.

Nhóm đô thị hạng A chuyển mình

Với việc Toyota Wigo, Honda Brio rút khỏi thị trường và chưa hẹn ngày trở lại, VinFast Fadil sẽ bị dừng sản xuất khi kết thúc năm 2022, trong khi Kia Morning và Hyundai Grand i10 không còn quá hấp dẫn, sẽ không quá khi nói phân khúc hatchback hạng A đang bước vào giai đoạn thoái trào.

Nhóm xe đô thị giá rẻ có sự chuyển mình từ kiểu dáng hatchback sang SUV.

Trong tháng 7, không có bất kỳ mẫu xe đô thị hạng A nào lọt vào top 10 xe bán chạy nhất thị trường. Trước đó trong 6 tháng đầu năm 2022, luôn có ít nhất một đại diện ở nhóm này góp mặt ở nhóm xe ăn khách nhất.

Tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với việc nhóm xe đô thị giá rẻ tại Việt Nam sẽ thiếu tính hấp dẫn trong tương lai. Với giá bán dễ tiếp cận, thiết kế nhỏ gọn, nhóm xe này thu hút nhiều đối tượng khách hàng.

Việc Toyota Raize được ra mắt tại Việt Nam vào năm ngoái đã mở ra một phân khúc mới, hứa hẹn giàu tính cạnh tranh - nhóm SUV hạng A. Đây có thể là sự đánh dấu cho bước chuyển mình ở phân khúc xe đô thị.

Với việc xe CUV/SUV đang phát triển mạnh tại nhiều thị trường lớn, xu hướng thiết kế mang dáng dấp SUV cũng dần được áp dụng ở nhóm xe cỡ nhỏ. Các hãng xe cũng xác định đây là miếng bánh béo bỡ khó bỏ qua, đặc biệt là ở những thị trường đang phát triển như ASEAN.

Tại Triển lãm GIIAS 2022 vừa diễn ra tại Indonesia, Honda đã giới thiệu một mẫu SUV đô thị mới thuộc hạng A, cạnh tranh trực tiếp cùng những cái tên như Perodua Ativa, Daihatsu Rocky và Toyota Raize. Suzuki cũng trình làng chiếc SUV cỡ nhỏ S-Presso.

Không loại trừ khả năng SUV hạng A sẽ là phân khúc bùng nổ tại Việt Nam trong tương lai gần. Các hãng xe đã và đang có kế hoạch phát triển sản phẩm ở phân khúc này, nhằm chiếm lợi thế thị phần khi "cuộc chơi" vẫn đang trong giai đoạn mở màn và ít đối thủ cạnh tranh.

SUV/CUV hạng B vẫn thu hút người dùng

Việc Hyundai Kona và Ford EcoSport dừng bán tại Việt Nam khiến nhóm SUV hạng B bớt đi 2 lựa chọn trong năm 2022. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa phân khúc này sẽ trở nên nhạt nhòa. Ngược lại, sự "thay máu" này sẽ khiến nhóm xe này có thêm tính cạnh tranh.

SUV/CUV hạng B vẫn là nhóm xe được quan tâm tại Việt Nam.

Cộng dồn doanh số 7 tháng đầu năm, Toyota Corolla Cross đạt 11.802 xe, xếp sau là Kia Seltos với 8.419 xe được bán ra. Hyundai Creta được ra mắt từ tháng 3 như một sự thay thế cho Kona, mẫu xe này cũng kịp "bỏ túi" mức tổng doanh số 3.851 xe sau 4 tháng mở bán, đồng thời chen chân vào top 10 xe bán chạy nhất tháng 7.

Những vấn đề trong nguồn cung, chuỗi cung ứng gây không ít khó khăn đến doanh số của nhiều mẫu xe trong các tháng qua. Nhưng SUV hạng B vẫn là phân khúc hấp dẫn người dùng, khi nhu cầu đối với nhóm xe này chưa có dấu hiệu suy giảm.

Honda cũng đã cho ra mắt HR-V 2022 trong tháng 6, đây là "gương mặt" mới nhất trong phân khúc CUV/SUV hạng B tại Việt Nam. Còn tại Thái Lan, MG đã cho ra mắt mẫu VS HEV. Chiếc xe này được định vị nằm giữa ZS và HS, thuộc nhóm SUV hạng B. Ngoài ra, đây chính là sản phẩm dành riêng cho khu vực ASEAN, do đó khả năng cao VS HEV cũng sẽ sớm được giới thiệu với người dùng Việt.

MPV bình dân thêm lựa chọn

2022 chứng kiến sự bùng nổ ở nhóm MPV bình dân, Toyota cho ra mắt bộ đôi Veloz và Avaza, Mitsubishi Xpander nâng cấp cũng đã được giới thiệu. Trong tháng 7, Xpander dẫn đầu toàn thị trường ôtô với doanh số gần 3.000 xe, Toyota Veloz cũng không kém cạnh khi lần đầu tiên chen chân vào top 10 xe ăn khách nhất.

Trong giai đoạn còn lại của năm 2022 và nửa đầu năm 2023, thị trường Việt Nam có thể sẽ đón nhận thêm nhiều cái tên mới ở phân khúc này.

Nhóm MPV bình dân sẽ có thêm nhiều lựa chọn. Ảnh: Hafizh Gemilang.

Theo nguồn tin của Zing, Suzuki Ertiga Hybrid 2022 sẽ sớm được ra mắt tại Việt Nam trong giai đoạn nửa cuối năm nay. Trước đó, xe đã được ra mắt tại thị trường Ấn Độ và sẽ sớm được trình làng tại một số quốc gia Đông Nam Á, tiêu biểu như Indonesia.

Một mẫu MPV giá rẻ khác là Hyundai Stargazer cũng đã được ra mắt đầu tiên tại thị trường Indonesia trong tháng 7 vừa qua. Khả năng cao mẫu xe này sẽ "nối gót" Toyota Veloz và Avanza gia nhập thị trường Việt Nam.

Tiếp theo đó, Mitsubishi Xpander Cross facelift vừa được trình làng tại Triển lãm GIIAS 2022, rất có thể mẫu xe này sẽ được giới thiệu tại Việt Nam vào cuối năm nay hoặc nửa đầu năm 2023. Điều này sẽ tương tự phiên bản Xpander facelift, mẫu xe được ra mắt lần đầu tại GIIAS 2021 và được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 6/2022.

Nhóm xe EV phổ thông thêm tính cạnh tranh

Trên thị trường xe điện phổ thông Việt Nam, VinFast VF e34 vẫn đang là mẫu xe ở thế "độc tôn", với 2.203 xe đã bán ra tính đến hết tháng 7/2022. Tuy nhiên vị thế của VinFast VF e34 có thể sẽ bị phá bỏ trong thời gian tới, khi có thêm nhiều sự cạnh tranh trong phân khúc mới nổi này.

Hyundai đã giới thiệu mẫu Ioniq 5 tại thị trường Việt Nam từ tháng 4. Đến tháng 8, các đại lý của Hyundai cũng bắt đầu nhận đặt cọc mẫu xe này, với mức giá dự kiến gần 2 tỷ đồng .

Hyundai Ioniq 5 được chào bán với giá gần 2 tỷ đồng tại Việt Nam. Ảnh: Bối Hạ.

Đây không phải là một giá bán "bình dân" so với mức 700 triệu đồng của VinFast VF e34, nhưng xét về thông số kỹ thuật, kích thước, Hyundai Ioniq 5 chính là đối trọng của mẫu xe điện Việt Nam.

Tuy nhiên, mức giá một số đại lý công bố vẫn chỉ là giá dự kiến, rất có thể sẽ có sự thay đổi khi Ioniq 5 được chính thức mở bán. Ngoài Ioniq 5, "người anh em" Kia EV6 cũng có thể sẽ gia nhập phân khúc xe điện phổ thông tại Việt Nam.

Thaco đã công bố kế hoạch cho ra mắt Kia EV6 vào cuối năm ngoái, xe được dự kiến ra mắt trong quý II/2022, nhưng đến nay vẫn im hơi lặng tiếng. Dù sớm hay muộn, mẫu xe này sẽ là một sự bổ sung quan trọng ở phân khúc mới mẻ này, hứa hẹn một giai đoạn bùng nổ của nhóm EV bình dân tại Việt Nam.