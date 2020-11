PGS.TS Lê Bạch Mai: 'Dinh dưỡng sai cách gây hại đến sức khỏe'

PGS.TS Lê Bạch Mai - nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia chia sẻ nguyên tắc chế biến thực phẩm khoa học, giúp giữ tối đa vi chất có lợi cho sức khỏe cả gia đình.

Đối với người nội trợ, luộc là cách chế biến món ăn đơn giản nhất, thích hợp với các loại củ, hạt cần nhiều thời gian làm chín như khoai tây, khoai lang hay đậu xanh, hạt sen, ngô ngọt.

PGS.TS Lê Bạch Mai: “Cách nấu ăn đúng đắn giúp cơ thể dẻo dai, duy trì vóc dáng cân đối, khỏe mạnh”.

Tuy nhiên, đây không phải là phương thức tối ưu để nấu rau như súp lơ, giá đỗ, bởi vitamin C, B1 và axit folic (vitamin B9) rất dễ bị hòa tan vào nước. Chưa kể, hơn 50% vitamin C trong rau củ bị mất đi do quá trình luộc sôi với nồi chế biến thông thường. Chính vì vậy, cơ thể chỉ hấp thụ được một nửa lợi ích dinh dưỡng vốn có về vitamin của các loại rau.

Chế biến sai cách làm thực phẩm mất đi dưỡng chất, thậm chí sinh ra độc tố.

Để khắc phục vấn đề này, theo PGS.TS Lê Bạch Mai, người nội trợ có thể chọn hình thức hấp chín rau xanh hoặc thay thế bằng nồi nấu chậm. Với công nhiệt tối ưu, duy trì nhiệt độ thấp trong thời gian dài hơn, khi chế biến bằng nồi nấu chậm, lượng vitamin C mất chỉ 5,6% và không bị phân hủy hay phản ứng hóa học với các chất khác. Do đó, hàm lượng dinh dưỡng trong món ăn được đảm bảo gần như nguyên vẹn.

Nồi nấu chậm Panasonc duy trì nhiệt ở mức thấp, giúp thực phẩm chín dần sâu từ bên trong, bảo toàn dinh dưỡng.

Những món chiên, rán luôn là món khoái khẩu, đặc biệt với trẻ em. Tuy nhiên, khi chiên, rán, thực phẩm được nấu chín nhiệt độ cao, khiến chất dinh dưỡng dễ phân hủy.

“Thường xuyên ăn món chiên, rán tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, vì chiên quá lâu sẽ sinh ra chất độc như axit amin asparagine trong thực phẩm sẽ phản ứng với đường để tạo ra acrylamide (chất gây ung thư), chất béo chuyển hóa (trans fat) ảnh hưởng đến sức khỏe Đặc biệt, món cá chiên giòn có thể bị biến chất 70-85% axit béo cần thiết omega-3”, PGS.TS Lê Bạch Mai chia sẻ.

Cách thức nấu ăn thay thế chiên rán mà chuyên gia khuyên dùng là sử dụng lò hấp tích hợp công nghệ nướng. Lò hấp chiên không dầu siêu nhiệt Panasonic giúp chế biến nhiều món trong cùng một lúc, tiết kiệm thời gian chế biến, hạn chế tích tụ dầu, mỡ, đồng thời đảm bảo thực đơn đa dạng trong mỗi bữa ăn.

Khí nóng lưu thông bên trong lò giúp nhiệt được tuần hoàn, món chiên vừa chín tới, giữ được độ mềm ẩm, bên ngoài vẫn vàng đều, đẹp mắt.

Lò hấp chiên không dầu siêu nhiệt của Panasonic giúp món ăn chín tới, mềm ẩm.

Bổ sung nước ép trái cây vào thực đơn mỗi ngày tưởng tốt cho sức khỏe, nhưng nhiều người nội trợ không hề hay biết, máy ép thông thường với tốc độ quay nhanh (lên đến 2.400 vòng/phút) sẽ sinh ra nhiệt độ tương đối lớn, phá hỏng chất dinh dưỡng thành phẩm và cấu trúc vitamin, ảnh hưởng tới quá trình hấp thụ.

“Khắc phục nhược điểm của phương thức truyền thống, máy ép chậm hoạt động với động cơ giảm tốc, trung bình 45-85 vòng quay/phút. Trục vít sẽ từ từ nghiền hoa quả, rau củ và đẩy nguyên liệu vào lưới lọc mà không gây áp lực ma sát hay lực ly tâm với nước ép. Chính vì vậy, thành phẩm đậm đặc hơn, nhiều hơn, không bị tách nước và đặc biệt là bảo toàn dưỡng chất hơn hẳn”, PGS.TS Lê Bạch Mai chia sẻ.

“Người nội trợ nên chọn thiết bị nhà bếp từ thương hiệu uy tín với công nghệ hiện đại để tiết kiệm thời gian nấu ăn. Gần đây, tôi đánh giá cao bộ giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện từ Panasonic, bao gồm sản phẩm như nồi nấu chậm, lò hấp, máy ép chậm giữ trọn dinh dưỡng cần thiết trong thực phẩm”, vị chuyên gia nhận xét.

Các sản phẩm Panasonic hỗ trợ đảm bảo dưỡng chất tối đa trong thực phẩm.

Mỗi sản phẩm nhà bếp trong bộ giải pháp đều có chức năng riêng, giúp chế biến món ăn đa dạng, ngon miệng, mà vẫn giữ các chất dinh dưỡng vốn có tự nhiên trong thực phẩm.

Sản phẩm nồi nấu chậm Panasonic tích hợp công nghệ nhiệt tối ưu, duy trì nhiệt độ dưới 100 độ khi chế biến, nhờ đó dưỡng chất ít bị phân hủy và không biến đổi thành chất độc hại trong quá trình đun nấu. Hệ thống tản nhiệt dưới đáy đảm bảo món ăn chín đều.

Lò hấp nướng đối lưu Panasonic có công nghệ siêu hấp nhiệt, giữ lại trọn vẹn dưỡng chất trong thức ăn. Chức năng chiên không dầu của lò hấp Panasonic giúp giảm thiểu nguy cơ béo phì, đem đến bữa ăn ngon miệng cho người sử dụng.

Máy ép chậm giúp ép nước quả với trục vít xoay ở tốc độ 45 vòng/phút, từ từ nghiền nguyên liệu, giữ trọn các chất dinh dưỡng.

Panasonic Việt Nam công bố định hướng phát triển mới: Chuyển từ công ty sản xuất sản phẩm điện tử gia dụng thành công ty cung cấp giải pháp sức khỏe toàn diện.

Đồng thời, hãng cho ra mắt bộ giải pháp sức khỏe toàn diện, gồm: Giải pháp khí sạch toàn diện nâng cao chất lượng không khí trong nhà; giải pháp diệt khuẩn nâng cao chất lượng vệ sinh điều kiện sống; giải pháp sức khỏe toàn diện tăng cường sức khỏe bên trong, đem đến cơ thể cân đối, vẻ đẹp ngoại hình, từ sản phẩm nhà bếp đến thiết bị chăm sóc sắc đẹp.