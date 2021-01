Những thực phẩm gây nếp nhăn trên da

Thức ăn nhanh: Theo Healthline, thức ăn nhanh được chiên xào trong dầu ở nhiệt độ cao tạo ra các gốc tự do. Gốc tự do đẩy nhanh quá trình lão hóa do tạo liên kết chéo, làm suy yếu độ đàn hồi của da. Ảnh: PopSugar.