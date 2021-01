Những mẫu xe tiếp tục được ưu đãi phí trước bạ tại Việt Nam

Sau khi Nghị định 70 hết hiệu lực, một số hãng xe tại Việt Nam tiếp tục áp dụng ưu đãi phí trước bạ cho các dòng xe chủ lực.

Nghị định 70/2020/NĐ-CP về việc giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất và lắp ráp trong nước đã hết hiệu lực từ ngày đầu tiên của năm 2021. Sau khoảng 6 tháng được áp dụng, Nghị định 70 tác động tích cực lên toàn bộ thị trường ôtô Việt, bất chấp ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Do đó, một số hãng xe đã chủ động áp dụng ưu đãi 50% phí trước bạ đi kèm các hỗ trợ khác để thu hút khách hàng. Các khuyến mại được áp dụng trong tháng 1, 2 để tận dụng thời gian mua sắm Tết của người Việt. Chi phí lăn bánh ước tính của các mẫu xe trong bài được tính tại Hà Nội, địa phương có phí lăn bánh ôtô cao nhất cả nước.

Mitsubishi Xpander

Mitsubishi vừa công bố chương trình khuyến mại trong tháng 1 cho tất cả dòng xe. Trong đó, đáng chú ý là việc hỗ trợ 50% phí trước bạ cho Xpander - dòng xe bán chạy nhất của hãng tại Việt Nam. Cả 3 phiên bản của Xpander gồm MT và 2 bản AT đều được áp dụng ưu đãi này.

Chương trình khuyến mại giúp Xpander (550-630 triệu đồng) tiếp tục duy trì sức ép lên các đối thủ trong cùng tầm giá như Suzuki Ertiga (500-550 triệu đồng) hay Toyota Avanza (544-612 triệu đồng). Hiện tại, 2/3 phiên bản của Xpander được nhập khẩu từ Indonesia. Nhờ chương trình khuyến mại này, các phiên bản nhập khẩu có giá lăn bánh thấp hơn trước khoảng 30 triệu đồng.

Hiện tại, Xpander là mẫu xe bán chạy nhất của Mitsubishi tại Đông Nam Á. Đó là lý do hãng xe Nhật phát triển biến thể nâng gầm của Xpander - Xpander Cross. Tại Việt Nam, Xpander là mẫu MPV có doanh số tốt nhất phân khúc và thường xuyên góp mặt trong nhóm xe bán chạy nhất toàn thị trường.

Giá lăn bánh ước tính của Mitsubishi Xpander. Đơn vị: triệu đồng.

VinFast Fadil

Là mẫu xe đứng đầu về doanh số trong nhóm xe hạng A, Fadil còn nhận được hỗ trợ từ VinFast với gói khuyến mại 100% phí trước bạ. Tuy nhiên, chương trình này chỉ áp dụng cho xe đã đặt mua từ tháng 12 nhưng không nhận kịp trong năm 2020.

VinFast Fadil sử dụng động cơ xăng 1.4L, công suất 98 mã lực, mô-men xoắn 128 Nm và hộp số vô cấp CVT. Sức mạnh khá phù hợp với một mẫu xe cỡ nhỏ hoạt động trong đô thị.

Mẫu xe hạng A của VinFast hiện có giá 360-427 triệu đồng. Sau khi được hỗ trợ toàn bộ phí trước bạ, giá lăn bánh của Fadil giảm khoảng 21-25 triệu đồng so với thời điểm áp dụng Nghị định 70.

Giá lăn bánh ước tính của VinFast Fadil. Đơn vị: triệu đồng.

Mercedes-Benz C-Class

Đầu tháng 1, Mercedes-Benz công bố bảng giá xe mới tại thị trường Việt Nam. Một số mẫu xe tăng giá từ 10 triệu đến 100 triệu đồng. Trong đó, dòng xe bán chạy C-Class tăng khoảng 10-30 triệu đồng đối với 2 bản C 200 Exclusive và C 300 AMG. Bản C 180 không có biến động về giá.

Mercedes-Benz C-Class đang được phân phối tại Việt Nam là phiên bản facelift, sở hữu nhiều tính năng mới nhất của hãng xe Đức như hệ thống đèn chiếu sáng LED Multibeam hay động cơ EQ Boost.

Bù lại việc tăng giá, Mercedes-Benz hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ dòng xe bán chạy nhất của hãng. Tuy nhiên, chương trình này chỉ áp dụng cho xe sản xuất năm 2020 còn tồn kho. Các phiên bản của C-Class có giá lần lượt là 1,4 tỷ (C 180), 1,7 tỷ (C 200 Exclusive) và 1,97 tỷ đồng (C 300 AMG).

Giá lăn bánh ước tính 3 mẫu xe Mercedes-Benz C-Class. Đơn vị: triệu đồng.

VinFast Lux A2.0 và SA2.0

Khác với Fadil, Lux A2.0 và SA2.0 được VinFast hỗ trợ 100% phí trước bạ đến hết tháng 2/2021. Mẫu sedan và SUV của VinFast được ưu đãi khoảng 120-190 triệu đồng.

Lux A2.0 và SA2.0 được ưu đãi 100% phí trước bạ đến hết tháng 2. Ảnh: Việt Linh.

Hiện tại, VinFast Lux A2.0 có giá từ 882 triệu đến 1,075 tỷ đồng , trong khi Lux SA2.0 có giá 1,226- 1,451 tỷ đồng . Lux A2.0 và SA2.0 là 2 mẫu xe đầu tiên của VinFast.

Hai mẫu xe này sử dụng nền tảng của BMW nhưng có giá khá cạnh tranh. Tiêu biểu là Lux A2.0 có giá thấp hơn 2 mẫu sedan hạng D của Nhật là Toyota Camry và Honda Accord.

Giá lăn bánh ước tính của VinFast Lux A2.0 và SA2.0. Đơn vị: triệu đồng.

Volkswagen Passat BlueMotion Hight

Nhắc đến phân khúc sedan hạng D, không nhiều người nhớ đến Volkswagen Passat. Với mức giá 1,48 tỷ đồng , Passat bản BlueMotion Hight còn đắt hơn chiếc Mercedes-Benz C 180. Kiểu dáng già dặn và giá cao là những yếu tố khiến Volkswagen Passat chưa gần gũi với người dùng Việt Nam.

Bên cạnh sự già dặn, thiết kế của Passat khá trung tính. Bên trong, nội thất Passat cũng được thiết kế đơn giản.

Cung cấp sức mạnh cho Passat BlueMotion Hight là động cơ TSI 4 xy-lanh, dung tích 1.8L, sản sinh công suất 177 mã lực và mô-men xoắn đạt 250 Nm.

Với chương trình hỗ trợ 100% phí trước bạ của Volkswagen, giá lăn bánh của Passat BlueMotion Hight giảm hơn 177 triệu tại Hà Nội. Đây là mẫu sedan nhập khẩu được hỗ trợ phí trước bạ cao nhất Việt Nam hiện nay.