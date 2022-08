Những mẫu ôtô mới có thể sớm về Việt Nam

Nhiều mẫu xe mới đã được ra mắt thị trường Đông Nam Á và có khả năng về Việt Nam trong năm sau, tiêu biểu như Mitsubishi Xpander Cross 2023, Toyota Vios 2023 hay MG VS HEV.

Thông thường, những mẫu xe được giới thiệu tại Thái Lan hay Indonesia sẽ cập bến Việt Nam vào tháng 12 hoặc nửa đầu năm sau. Tiêu biểu như Honda City, Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz trước đây.

Giai đoạn cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023, nhiều mẫu xe mới có thể sẽ được ra mắt tại Việt Nam. Những mẫu xe này đã được trình làng tại một số quốc gia Đông Nam Á khác như Indonesia, Thái Lan,... vốn có nhiều tương đồng thị hiếu với thị trường Việt.

1. Toyota Vios 2023

Toyota Vios 2023 vừa được ra mắt tại thị trường Thái Lan dưới tên gọi Toyota Yaris Activ. Ở thế hệ mới, mẫu sedan hạng B đã có những thay đổi ở ngoại hình, trang bị, nội thất đến động cơ.

Ở thiết kế bên ngoài, Toyota Vios 2023 có kiểu dáng fastback trông thể thao hơn đời cũ. Kích thước dài x rộng x cao của mẫu sedan hạng B này là 4.425 x 1.740 x 1.480 mm, trục cơ sở 2.620 mm. So với thế hệ trước, Toyota Vios 2023 ngắn hơn 17 mm, rộng hơn 10 mm, cao hơn 5 mm, trục cơ sở dài hơn 70 mm và bán kính vòng quay hẹp hơn 0,3 m.

Nội thất của Toyota Vios 2023 cũng được thiết kế lại. Xe được trang bị màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, mặt đồng hồ kỹ thuật số với màn hình thông tin TFT 7 inch. Hàng ghế sau có cửa điều hòa và cổng sạc riêng.

Tại Thái Lan, Toyota Yaris Activ 2023 sử dụng động cơ Dual VVT-iE, 1.2L, 4 xy-lanh, DOHC 16 van, đạt chuẩn Euro 5. Khối động cơ này cho công suất 94 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 110 Nm tại 4.400 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT. Trong khi đó, Vios tại Việt Nam sử dụng động cơ 1.5L.

Trong tháng 6 và tháng 7, mức doanh số của Toyota Vios có sự suy giảm và bị các đối thủ như Honda City, Hyundai Accent vượt mặt. Rất có thể mẫu xe này sẽ sớm được ra mắt tại Việt Nam vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2023, khi phiên bản Toyota Vios hiện hành không còn quá mới mẻ.





2. Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer được ra mắt đầu tiên tại thị trường Indonesia trong tháng 7 vừa qua. Với việc phân khúc MPV bình dân đang nở rộ, không loại trừ khả năng Hyundai Stargazer sẽ nối gót Toyota Veloz và Avanza gia nhập thị trường Việt Nam.

Hyundai Stargazer mang kiểu dáng điển hình của các dòng LMPV, tương tự "đàn anh" Staria. Tuy nhiên, các đường nét thiết kế trên Stargazer mềm mại, ít góc cạnh hơn so với các đối thủ như Toyota Avanza hay Mitsubishi Xpander.

Kích thước dài x rộng x cao của Hyundai Stargazer là 4.460 x 1.780 x 1.695 mm, tương đương các đối thủ trong cùng phân khúc. Tuy nhiên với trục cơ sở 2.780 mm, dài hơn một chút so với các đối thủ như Xpander, Veloz hay Avanza, nhờ đó Hyundai Stargazer có không gian nội thất tương đối rộng rãi.

Mẫu xe 7 chỗ được trang bị màn hình giải trí 8 inch, cụm đồng hồ dạng LCD 4,2 inch hoặc 3,5 inch tùy phiên bản. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống đèn trang trí nội thất, hệ thống sạc không dây chuẩn Qi, cổng USB và ổ cắm điện.

Hyundai Stargazer được chia sẻ cùng động cơ với Creta, đó là động cơ 4 xy-lanh 1.5L, công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Tại Indonesia, Hyundai Stargazer có giá bán từ 243,3 triệu Rp đến 307,1 triệu Rp (tương đương 378,7-478 triệu đồng).





3. MG VS HEV

MG đang phân phối 3 mẫu xe tại Việt Nam gồm ZS, HS và MG5. Tuy nhiên hãng chưa có bất kỳ sản phẩm năng lượng "xanh" nào. Trong khi đó tại Thái Lan, MG VS HEV đã được ra mắt trong tháng 7, mẫu xe này được định vị nằm giữa ZS và HS, thuộc phân khúc SUV hạng B.

Kích thước dài x rộng x cao của MG VS là 4.440 x 1.810 x 1.634 mm, trục cơ sở 2.625 mm. Kích thước này lớn hơn ZS nhưng nhỏ hơn mẫu HS. So với Kia Seltos, MG VS ngắn hơn 30 mm, rộng hơn 10 mm và cao hơn 19 mm, trục cơ sở dài hơn 15 mm.

Những trang bị đáng chú ý có thể kể đến như có cửa sổ trời toàn cảnh, cụm màn hình kép trải dài trên bảng táp-lô gồm màn hình giải trí 12,3 inch và đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Xe còn được trang bị hệ thống sạc không dây chuẩn Qi, dàn âm thanh của Yamaha, ghế lái chỉnh định 6 hướng, điều hòa tự động.

Sức mạnh của MG VS HEV đến từ động cơ xăng VTi-TECH 4 xy-lanh 1.5L, kết hợp cùng một mô-tơ điện, cho công suất cực đại 177 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Động cơ này kết hợp cùng hộp số vô cấp E-CVT.

Với việc MG VS sắp được ra mắt tại Thái Lan như một sản phẩm dành riêng cho thị trường Đông Nam Á, không loại trừ khả năng mẫu xe này cũng sẽ được phân phối tại Việt Nam trong tương lai.





4. Honda WR-V

Tại Triển lãm GIIAS 2022 đang diễn ra tại Indonesia, Honda đã trưng bày một mẫu xe đô thị mới, có tên WR-V. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải bản thương mại chính thức, chiếc xe vẫn được ngụy trang khá kín kẽ.

Mẫu SUV đô thị mới được phát triển dựa trên chiếc Honda SUV RS Concept từng được giới thiệu tại Triển lãm GIIAS 2021. Có thể bản chính thức của Honda WR-V sẽ được công bố trong thời gian tới. Mẫu SUV mới được định vị thấp hơn HR-V, do đó đây là một mẫu SUV hạng A, cạnh tranh với Perodua Ativa, Daihatsu Rocky và Toyota Raize.

Việc mẫu xe mới của Honda được công bố tại GIIAS 2022 cho thấy ngày ra mắt của chiếc xe này đang đến gần. Không chỉ giúp Honda lấp đầy khoảng trống trong dải sản phẩm, mẫu xe này cũng giúp hãng xe Nhật Bản chen chân vào phân khúc mới nổi - SUV hạng A.

Tại Việt Nam, nhóm xe đô thị cỡ nhỏ cũng được người tiêu dùng quan tâm. Trong lúc nhóm hatchback hạng A đang dần mất đi sức hút khi VinFast Fadil sắp rút khỏi cuộc chơi, Kia Morning và Hyundai i10 không còn quá hấp dẫn, nhóm SUV hạng A nổi lên như một lựa chọn mới cho người tiêu dùng, mà tiêu biểu là Toyota Raize. Nếu được ra mắt tại Việt Nam, Honda WR-V hoàn toàn có khả năng cạnh tranh, khi thị phần ở nhóm xe đô thị hạng A sắp có nhiều thay đổi.

5. Mitsubishi Xpander Cross 2023

Cũng tại Triển lãm GIIAS 2022, Mitsubishi vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của Mitsubishi Xpander Cross 2023. Tại GIIAS năm ngoái, hãng đã trình làng biến thể MPV Xpander facelift 2022, xe đã được ra mắt tại Việt Nam 10 tháng sau đó. Rất có thể, Xpander Cross facelift sẽ được giới thiệu người dùng Việt vào năm sau.

Tương tự với mẫu Xpander được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 6, Xpander Cross 2023 sở hữu cụm đèn pha chính T-Shape cùng công nghệ LED. Phần cản sau được thiết kế lại mạnh mẽ hơn cùng nhiều chi tiết vuông vức. Thiết kế T-Shape cũng xuất hiện tại hệ thống đèn hậu.

Nội thất của Mitsubishi Xpander Cross 2023 có một số điểm thay đổi so với thế hệ hiện tại. Vô lăng được thiết kế hiện đại hơn với các bề mặt ốp nhựa đen bóng và chrome mờ. Những trang bị trên xe giống biến thể MPV đã ra mắt.

Mitsubishi Xpander Cross 2023 vẫn được trang bị động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Đi kèm với động cơ này là hộp số vô cấp CVT và phanh tay điện tử (EPB) được trang bị tiêu chuẩn. Khách hàng cũng có thể lựa chọn phiên bản trang bị hộp số sàn 5 cấp.