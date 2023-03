Những lựa chọn ôtô dưới 700 triệu đồng cho phái nữ

Zing gợi ý các lựa chọn ôtô dưới 700 triệu đồng phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của khách hàng nữ.

Bên cạnh các yếu tố về giá cả, chi phí vận hành hay hiệu suất động cơ, ngoại hình cũng là yếu tố tương đối quan trọng quyết định đến lựa chọn của phái nữ khi mua ôtô. Dưới đây, Zing đề xuất các mẫu ôtô dưới 700 triệu đồng có kích thước nhỏ gọn, kiểu dáng mềm mại phù hợp với nữ giới.

Các mẫu xe trong bài viết này được lựa chọn dựa trên một số tiêu chí hướng đến phái nữ bao gồm giá niêm yết, thiết kế, khả năng vận hành và các tính năng hỗ trợ an toàn.

Giá niêm yết: Ôtô với khoảng giá dưới 700 triệu đồng đang là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam.

Ôtô với khoảng giá dưới 700 triệu đồng đang là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam. Thiết kế: Nhỏ gọn, trẻ trung và mang nhiều đường nét nữ tính.

Nhỏ gọn, trẻ trung và mang nhiều đường nét nữ tính. Khả năng vận hành: Dễ điều khiển trong không gian hẹp, tiết kiệm nhiên liệu.

Dễ điều khiển trong không gian hẹp, tiết kiệm nhiên liệu. Tính năng hỗ trợ an toàn: Ôtô được trang bị nhiều tính năng an toàn và hỗ trợ lái xe sẽ phù hợp với phái nữ.

Hyundai Grand i10

435 triệu đồng

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Grand i10 được phân phối với 2 biến thể (hatchback, sedan) và tổng cộng 6 phiên bản khác nhau, bao gồm cả số sàn và số tự động.

Trong số này, phiên bản hatchback số tự động với giá niêm yết 435 triệu đồng có thể xem là một lựa chọn phù hợp dành cho các khách hàng nữ đặt giá xe làm ưu tiên hàng đầu.

Về kích thước, chiều dài x rộng x cao của Hyundai Grand i10 biến thể hatchback lần lượt là 3.805 x 1.680 x 1.520 mm. Bán kính vòng quay của mẫu xe hạng A này ở mức 4.900 mm được đánh giá là tương đối phù hợp và thuận tiện cho việc vận hành xe ở nơi có không gian chật hẹp.

Tương tự các đối thủ trong phân khúc xe hạng A, động cơ 1.2L trên Hyundai Grand i10 được đánh giá cao về khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Nhìn chung, thiết kế ngoại thất của Hyundai Grand i10 khá mềm mại khi có sự hiện diện của nhiều đường cong. Kiểu dáng hatchback ngắn hơn 85 mm so với biến thể sedan cũng giúp xe di chuyển gọn gàng trên phố.

Về tính năng an toàn, Hyundai Grand i10 được trang bị chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cân bằng điện tử. Tính năng Cruise Control cũng xuất hiện trên phiên bản hatchback số tự động của Hyundai Grand i10.

Trong phân khúc xe hạng A, Kia Morning (389-454 triệu đồng) cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc làm phương tiện di chuyển cho phái nữ nhờ kích thước nhỏ gọn. Tuy nhiên so với Hyundai Grand i10, Kia Morning có phần thua thiệt về không gian nội thất.

Toyota Vios

542-592 triệu đồng

Ở phân khúc sedan hạng B, Toyota Vios luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu tại Việt Nam.

Trong khoảng giá 542-592 triệu đồng, khách hàng nữ có thể sở hữu các phiên bản Vios được trang bị hộp số tự động.

Về kích thước, Toyota Vios có chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.425 x 1.730 x 1.475 mmm. Bán kính vòng quay của xe tương đối lớn, ở mức 5.100 mm, sẽ là một trở ngại khi phải vận hành xe trong không gian hẹp.

Tuy vậy, Toyota Vios lại được đánh giá cao ở không gian nội thất. Chiều dài trục cơ sở 2.550 mm giúp không gian giữa 2 hàng ghế trở nên rộng rãi hơn so với các mẫu xe cùng phân khúc. Khoang hành lý tiêu chuẩn của Toyota Vios sở hữu dung tích 506 lít và có thể được mở rộng khi gập hàng ghế sau theo tỷ lệ 60:40.

Thiết kế ngoại thất của Toyota Vios thế hệ hiện tại cũng được đánh giá khá cao. Dù gây ấn tượng với những đường nét khỏe khoắn ở phần đầu xe, Toyota Vios cũng không thiếu các chi tiết mềm mại khi quan sát tổng thể.

Toyota Vios được trang bị động cơ dung tích 1.5L với mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp không vượt quá 6 lít/100 km ở các phiên bản G và E CVT.

Toyota Vios được trang bị tối đa 7 túi khí, đi cùng các tính năng an toàn đáng chú ý như hệ thống cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi và camera lùi.

Bên cạnh Toyota Vios, mẫu sedan Hàn Quốc Hyundai Accent cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc với các khách hàng nữ. Giá niêm yết của Hyundai Accent các phiên bản số tự động (501-542 triệu đồng) được đánh giá là dễ tiếp cận hơn so với Toyota Vios.

Suzuki Swift

560 triệu đồng

Trong phân khúc hatchback hạng B tại thị trường Việt Nam, Suzuki Swift được đánh giá sở hữu lợi thế lớn hơn Toyota Yaris nhờ giá bán tương đối hấp dẫn.

Thường được so sánh với dòng xe Mini Cooper vì tương đồng về kiểu dáng, Suzuki Swift gây ấn tượng với thiết kế kiểu coupe mềm mại và khá sang trọng.

Dù được hãng định vị trong phân khúc hatchback hạng B, Suzuki Swift lại có kích thước khá nhỏ gọn với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 3.845 x 1.735 x 1.496. Kết hợp với bán kính vòng quay chỉ 4.900 mm, khả năng di chuyển trong phố hay không gian hẹp của Suzuki Swift được đánh giá là khá dễ dàng.

Dù kích thước tổng thể không quá nổi trội, Suzuki Swift lại có khoang hành lý tương đối rộng rãi. Theo công bố của nhà sản xuất, chủ xe Swift sẽ có không gian tối đa 918 lít để chuyên chở hành lý.

Do là ôtô đô thị, Suzuki Swift chỉ được trang bị động cơ xăng dung tích 1.2L với mức tiêu thụ nhiên liệu trên đường hỗn hợp là 5,19 lít/100 km.

Về trang bị an toàn, Suzuki Swift có 2 túi khí cùng các tính năng như chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp và camera lùi.

Trong tầm giá như trên, Suzuki Swift xếp ngang hàng các mẫu SUV đô thị như Toyota Raize (552-563 triệu đồng) hay Kia Sonet (524-624 triệu đồng). Tuy nhiên, mẫu xe của Suzuki lại ghi điểm nhờ kiểu dáng khác biệt so với ngôn ngữ thiết kế chung của thị trường ôtô Việt Nam.

Kia Sonet

554-624 triệu đồng

Hiện, Kia Sonet và Toyota Raize đang là 2 mẫu xe cạnh tranh nhau trong phân khúc SUV hạng A. Đây là phân khúc mới với ưu điểm nhỏ gọn, linh hoạt trong thành phố và tầm nhìn cao rộng, phù hợp với nữ giới.

So với Toyota Raize, Kia Sonet là một lựa chọn tối ưu hơn ở thời điểm hiện tại nhờ nguồn cung tương đối ổn định. Trong bài viết này, Zing gợi ý các phiên bản Kia Sonet sử dụng hộp số vô cấp CVT do khả năng vận hành dễ dàng hơn so với phiên bản tiêu chuẩn sử dụng hộp số sàn.

Về kích thước, mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ có chiều dài x rộng x cao là 4.120 x 1.790 x 1.642 mm. Khoảng sáng gầm của Sonet là 205 mm, tương đương thông số của một vài mẫu SUV hạng C trên thị trường.

Đầu xe Kia Sonet mang nhiều nét tương đồng với "đàn anh" Kia Seltos. Tuy nhiên, mẫu SUV hạng A sở hữu nhiều đường bo tròn hơn, đem lại cảm giác mềm mại và chút gì đó nữ tính.

Dù không gian giữa 2 hàng ghế tương đối hạn chế, Kia Sonet lại được trang bị một bệ tì tay ở hàng ghế sau. Đây được đánh giá là một lợi thế của Sonet trước đối thủ trực tiếp Toyota Raize.

Khoang hành lý tiêu chuẩn trên Kia Sonet có dung tích 392 lít và có thể mở rộng đến 433 lít khi gập hàng ghế sau theo tỷ lệ 60:40.

Kia Sonet sở hữu động cơ xăng dung tích 1.5L cùng mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp 6,12 lít/100 km.

Về trang bị an toàn, Kia Sonet sở hữu hệ thống chống bó cứng phanh, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, phân khối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử cùng với camera lùi và các cảm biến lùi. Trên phiên bản Premium, Kia Sonet được trang bị 6 túi khí.

Hyundai Stargazer

575-685 triệu đồng

Với các khách hàng nữ có nhu cầu di chuyển cùng gia đình đông thành viên, MPV trở thành một lựa chọn tối ưu nhờ được bố trí tối đa 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi.

Trong dải sản phẩm MPV đang kinh doanh tại thị trường Việt, tân binh Hyundai Stargazer nổi bật với thiết kế thuần MPV chứ không vay mượn SUV như nhiều đối thủ khác.

Nhìn chung, Hyundai Stargazer thừa hưởng nhiều đường nét bo tròn từ "đàn anh" Hyundai Staria. Với chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.460 x 1.780 x 1.695 mm, Hyundai Stargazer tương đối bề thế khi đặt cạnh những cái tên còn lại trong danh sách gợi ý của bài viết này.

Tuy nhiên, đây cũng là lợi thế của Hyundai Stargazer khi kích thước lớn cho phép mẫu MPV này tăng khả năng vận chuyển. Với 3 hàng ghế cùng khả năng gập gần như phẳng của hàng ghế sau cùng, Hyundai Stargazer có thể vận chuyển tối đa 7 người (bao gồm tài xế) hoặc chở đồ với không gian lên đến 585 lít.

Động cơ xăng dung tích 1.5L trên Hyundai Stargazer đảm bảo mức tiêu thụ nhiên liệu trên đường hỗn hợp ở mức 6,45 lít/100 km.

Gói SmartSense trên Hyundai Stargazer cung cấp cho tài xế các tính năng hỗ trợ người lái bao gồm cảnh báo và phòng tránh va chạm trước, hỗ trợ và phòng tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ và phòng tránh va chạm phía sau, đèn tự động thông minh, cảnh báo mở cửa an toàn, cảnh báo mất tập trung khi lái.

Ngoài ra, mẫu MPV của Hyundai còn sở hữu hệ thống chống bó cứng phanh, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, phân khối lực phanh điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp, camera lùi và cảm biến lùi. Xe được trang bị 6 túi khí.

Dù sở hữu ngoại thất tương đối mềm mại và phù hợp với thị hiếu nữ giới, Hyundai Stargazer nhiều khả năng sẽ gây khó khăn cho tài xế nữ do số vòng quay tối đa của vô lăng lên đến 3 vòng. Trong tầm giá nói trên, Suzuki Ertiga Hybrid với động cơ tiết kiệm nhiên liệu cũng là một lựa chọn đáng xem xét.

Mazda2 Sport

519-619 triệu đồng

Biến thể Sport của Mazda2 được đánh giá phù hợp với nữ giới nhờ các đường nét uyển chuyển ở phần thân, trong khi đuôi xe được tinh chỉnh mang nhiều nét nữ tính và quyến rũ.

Dù sở hữu kích thước dài x rộng x cao lên đến 4.065 x 1.695 x 1.515 mm, Mazda2 Sport lại có bán kính vòng quay chỉ 4.700 mm. Nhờ đó, tài xế có thể thao tác khá dễ dàng khi điều khiển xe trong không gian hẹp.

Ở các phiên bản Deluxe (519 triệu đồng) và Luxury (574 triệu đồng), khách hàng chọn mua Mazda2 Sport đã sở hữu các tính năng an toàn bao gồm 6 túi khí, chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử và hỗ trợ lực phanh khẩn cấp.

Nếu chấp nhận chi 619 triệu đồng để sở hữu Mazda2 Sport Premium, khách hàng sẽ có thêm gói công nghệ an toàn i-Activsense với các tính năng như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo chệch làn hay đèn pha tự động thích ứng.

Mazda2 Sport được trang bị động cơ xăng dung tích 1.5L. Mazda2 Sport sở hữu khả năng tiết kiệm nhiên liệu khá đáng kể khi đạt mức tiêu thụ 4,62 lít/100 km trong điều kiện đường hỗn hợp.

VinFast VF e34

690 triệu đồng

Tại thị trường Việt Nam, VF e34 cùng với VF 8 đang là 2 mẫu xe được hãng ôtô điện VinFast mở bán chính thức đến người tiêu dùng.

Trong số đó, VF e34 được định vị nằm trong phân khúc SUV hạng C nhưng chỉ sở hữu chiều dài x rộng x cao là 4.300 x 1.793 x 1.613 mm, chiều dài cơ sở 2.611 mm và khoảng sáng gầm 180 mm. Như vậy, kích thước tổng thể của VF e34 chỉ tương đương các mẫu SUV đô thị tại Việt Nam như Hyundai Creta hay Kia Seltos.

Do là ôtô điện, phần đầu xe của VF e34 trông khá lạ mắt khi thiếu vắng lưới tản nhiệt như trên các dòng xe truyền thống. Cản trước của xe sở hữu thiết kế năng động với sự xuất hiện của các họa tiết dạng mạng tinh thể kim cương 3D, đi cùng 2 hốc gió giả khá thể thao.

Bước vào khoang hành khách, VF e34 được lược bỏ tối đa các nút điều khiển vật lý. Do vậy, tài xế có thể thực hiện gần như mọi thao tác trên xe thông qua màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 10 inch. Xe cũng được trang bị sẵn trợ lý ảo giúp tài xế điều khiển các tính năng của xe thông qua giọng nói.

VinFast VF e34 sở hữu các tính năng an toàn như cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù, cảm biến áp suất lốp. Ngoài ra, xe còn được trang bị cân bằng điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo cùng với 6 túi khí.

Theo công bố của hãng, VF e34 có phạm vi hoạt động tối đa 285 km giữa 2 lần sạc. Ngoài ra, xe còn được trang bị sạc nhanh cho phép di chuyển thêm 180 km chỉ sau khoảng 18 phút sạc.

Nhìn chung, VinFast VF e34 khá phù hợp với nhóm khách hàng nữ thích những trải nghiệm mới mẻ với dòng ôtô điện. Trong thời gian tới, VinFast sẽ tiếp tục trình làng VF 5 Plus, mẫu SUV điện cỡ nhỏ với giá bán dự kiến từ 458 triệu đồng.