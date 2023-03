Nhịp tim trong chạy bộ quan trọng thế nào?

Nhịp tim là yếu tố quan trọng trong chạy bộ và sẽ cho biết cường độ tập luyện có đang hiệu quả với cơ thể hay không.

Nhịp tim là chỉ số rất quan trọng khi chạy bộ. Ảnh: Runner's world.

Nhịp tim (beat per minute - bpm) là một trong những yếu tố quan trọng trong chạy bộ, đặc biệt khi đang tập luyện. Nhịp tim sẽ cho biết cường độ tập luyện và liệu cơ thể có đang tập luyện hiệu quả hay không.

Chạy bộ giúp cải thiện tim mạch, hô hấp đồng thời giảm căng thẳng và giảm cân. Tuy nhiên, cần tập luyện đúng cách để đạt được những lợi ích này. Và nhịp tim là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá.

Theo các chuyên gia thể dục, nhịp tim tối ưu trong chạy bộ phụ thuộc vào giới tính và độ tuổi. Với nam giới, nhịp tim tối ưu khi chạy bộ nằm trong khoảng từ 50-85% nhịp tim tối đa. Với nữ giới, khoảng nhịp tim tối ưu khi chạy bộ là từ 60-90% nhịp tim tối đa.

Nhịp tim tối đa được tính bằng hiệu số giữa 220 và tuổi của người tập luyện. Ví dụ, đàn ông 30 tuổi sẽ có nhịp tim tối đa 220-30=190 bpm/phút. Khi chạy bộ, VĐV nên tập trung để giữ cho nhịp tim của bản thân ở mức tối ưu nhất trong khoảng từ 95-100% so với nhịp tim tối đa.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, những người mới bắt đầu chạy chỉ nên chạy ở mức 50 – 75% nhịp tim tối đa.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, nên theo dõi nhịp tim của mình trong suốt quá trình tập luyện, đặc biệt là trong những bài tập có tính chất tăng độ khó, để có thể điều chỉnh độ cường độ và đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mình. Có thể sử dụng các thiết bị đo nhịp tim, như đồng hồ thông minh hay máy đo nhịp tim, để theo dõi chỉ số này.

Trong chạy bộ, nhịp tim cũng được phân loại theo từng khoảng tuổi khác nhau. Đối với người trẻ tuổi, nhịp tim tối ưu khi chạy bộ thường cao hơn so với người lớn tuổi.

Với người lớn tuổi, nhịp tim tối ưu khi chạy bộ sẽ thấp hơn so với người trẻ tuổi, do cơ thể của người lớn tuổi không còn cường độ và sức mạnh như khi trẻ, do đó nhịp tim cũng giảm dần theo tuổi.

Tuy nhiên, việc phân loại nhịp tim theo từng khoảng tuổi là một chỉ số chung, không phải quy tắc tuyệt đối. Mỗi người có thể có mức độ cường độ và sức mạnh khác nhau. Do đó, nếu bạn muốn tập luyện đạt hiệu quả tốt nhất, hãy tham khảo ý kiến của các chuyên gia thể dục để tìm ra mức độ cường độ và tần suất tập luyện phù hợp với cơ thể của mình.

Tóm lại, nhịp tim là một chỉ số quan trọng trong chạy bộ, giúp bạn đánh giá mức độ cường độ tập luyện và đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mình.

Việc phân loại nhịp tim theo giới tính và tuổi sẽ giúp bạn có được mức độ cường độ và tần suất tập luyện phù hợp với cơ thể của mình. Tuy nhiên, nên luôn lắng nghe cơ thể của mình và điều chỉnh độ cường độ tập luyện phù hợp để đạt được hiệu quả tốt nhất.