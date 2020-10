Nhà văn nào viết 'Thám tử Sherlock Holmes'?

Câu 4: Hình ảnh thám tử nổi tiếng khi xuất hiện trên tạp chí nào năm 1891? The Time

Reader’s Digest

The Glamour

The Strand Hai tác phẩm đầu tiên ghi chép về Sherlock Holmes là những tiểu thuyết ngắn, xuất hiện lần đầu tiên trên tờ Beeton's Christmas Annual năm 1887 và Lippincott's Monthly Magazine năm 1890. Thám tử Holmes trở nên nổi tiếng khi loạt truyện ngắn của Doyle được xuất bản trên tạp chí The Strand Magazine năm 1891. Ảnh: NXB Văn học.