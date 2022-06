Nên cách ly trẻ bị tay chân miệng trong bao lâu?

Việc kiêng gió, kiêng nước với trẻ mắc bệnh tay chân miệng là quan niệm rất sai lầm. Tôi cũng nhiều lần chứng kiến những phụ huynh có biện pháp tương tự và hậu quả là trẻ chuyển nặng hơn.

Do đó, với trẻ tay chân miệng, chúng ta nên cho con tắm rửa sạch sẽ, sinh hoạt trong điều kiện thoáng mát, vệ sinh cơ thể bình thường. Nếu không vệ sinh sạch sẽ, các nốt loét và bóng nước càng dễ nhiễm trùng hơn, lúc này trẻ dễ rơi vào nhiễm trùng da, nhiễm trùng máu.

Tay chân miệng có thể tái nhiễm, nghĩa là sẽ bị đi bị lại, chứ không phải chỉ mắc một lần. Do đó, nếu trong nhà cho một người bị, thì cứ vệ sinh tắm rửa sạch sẽ bình thường, với trẻ em, chủ yếu là cách chăm sóc, theo dõi dấu hiệu chuyển độ, trong khoảng trong 10 ngày là an tâm. Khi nào nhiễm chủng virus khác (tay chân miệng có nhiều chủng virus) lại thì mới dễ tái nhiễm, do đó, phụ huynh không nên cách ly thái quá hay kỳ thị trẻ.