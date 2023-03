Một người Việt bị FBI truy nã vì rửa tiền số 3 tỷ USD

Theo Reuters, một người mang quốc tịch Việt Nam tên M.Q. Nguyễn, 49 tuổi, bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc rửa tiền và đánh cắp thông tin cá nhân.

Europol vừa đánh sập máy trộn tiền mã hóa trái phép ChipMixer. Ảnh: CryptoSlate

Hôm 15/3, Cơ quan cảnh sát Europol của châu Âu và Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố đánh sập nền tảng tiền mã hóa ChipMixer. Họ cáo buộc sàn giao dịch này tham gia hoạt động rửa tiền trị giá hơn 3 tỷ USD cho những kẻ buôn bán ma túy trực tuyến và tội phạm mạng của một số quốc gia.

Trong đó, Bộ Tư pháp Mỹ truy tố một người mang quốc tịch Việt Nam tên M.Q. Nguyễn, 49 tuổi, với tội danh rửa tiền và đánh cắp thông tin cá nhân liên quan đến hoạt động của ChipMixer.

Cáo trạng cho biết người này công khai vi phạm các quy định về quản lý tài chính và tố chính quyền quy chụp tội danh rửa tiền nhằm theo dõi công dân.

Trên website của mình, FBI cũng cập nhật trạng thái truy nã với M.Q. Nguyễn. Theo thông tin từ FBI, người này sinh năm 1973 tại Việt Nam, từng có bằng Tiến sĩ tại Đài Loan năm 2016 trong lĩnh vực kỹ sư điện tử.

"Với những hành động của mình, Nguyễn bị cáo buộc rửa tiền Bitcoin với giá trị khoảng 3 tỷ USD ", FBI thông tin về người đàn ông này.

Thông báo truy nã của FBI với M.Q. Nguyễn. Ảnh: AL.

Theo Reuters, Bộ Tư pháp Mỹ hiện không giam giữ M.Q. Nguyễn. Hãng thông tấn cũng không xác định được chỗ ở của nghi phạm và không thể liên lạc qua email.

Nhà chức trách châu Âu và Mỹ đã đóng cửa trang web của ChipMixer. Nội dung bị thay bằng dòng chữ "THIS WEBSITE HAS BEEN SEIZED" (trang web này đã bị thu giữ) cùng với logo của các cơ quan thực thi pháp luật Đức, Mỹ, Thụy Sĩ và Ba Lan.

ChipMixer, một công cụ trộn tiền mã hóa trái phép được thành lập vào giữa năm 2017, chuyên trộn hoặc cắt các dấu vết liên quan đến tiền mã hóa. Europol mô tả đây là "một trong những tiệm rửa tiền mã hóa lớn nhất của darkweb" và tịch thu 42,2 triệu USD trong đợt truy quét này.

Dịch vụ theo dõi Elliptic cho biết ChipMixer được sử dụng để rửa số Bitcoin trị giá hơn 844 triệu USD liên quan trực tiếp đến hoạt động bất hợp pháp, bao gồm ít nhất 666 triệu USD từ các vụ trộm tiền mã hóa.

Theo bài viết trên blog của Elliptic, ChipMixer là một trong những máy trộn được dùng để rửa tịch thu được từ các vụ hack do nhóm Lazarus Group thực hiện.

Vì giao dịch blockchain hiển thị công khai, tội phạm mạng thường sử dụng các công cụ trộn để xóa dấu vết của dòng tiền mã hóa bất hợp pháp. Trước đây, cơ quan thực thi pháp luật ở một số nước từng trấn áp các nền tảng tương tự ChipMixer. Vào tháng 5/2019, Europol thông báo tịch thu Bestmixer.io.