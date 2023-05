Mất gần nửa doanh số, Kia Sonet vẫn là SUV hạng A bán chạy nhất

Phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ trở nên bớt nhàm chán sau sự xuất hiện của VinFast VF 5 Plus. Tuy nhiên, Kia Sonet vẫn đang duy trì vị thế dẫn đầu dù giảm mạnh doanh số trong tháng 4.

Kia Sonet tiếp tục là SUV đô thị cỡ nhỏ được ưa chuộng nhất thị trường Việt Nam. Ảnh: Phương Lâm.

Sau khi VinFast VF 5 Plus chính thức được bàn giao đến tay khách hàng Việt Nam, thế song mã tồn tại khá lâu ở phân khúc SUV hạng A đã bị phá vỡ. Cuộc đua tranh doanh số hiện giờ diễn ra giữa 3 cái tên bao gồm xe điện của VinFast, Toyota Raize cùng Kia Sonet.

Khuyến mại nhiều, Sonet vẫn bán yếu

Theo báo cáo của Hiệp hội các Nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA), thị trường ôtô Việt Nam trong tháng 4 đã giảm mạnh về doanh số khi chỉ đạt sức tiêu thụ 22.409 xe, thấp hơn 25% so với tháng 3 và kém 47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù đón chào thêm sự gia nhập của VinFast VF 5 Plus, phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ cũng không thoát khỏi đà giảm chung của thị trường và tụt 509 xe so với doanh số tổng đạt được hồi tháng trước.

Chỉ ghi nhận 604 xe bàn giao thành công đến tay khách hàng trong tháng 4, Kia Sonet giảm đến 40,3% doanh số so với kỳ báo cáo liền trước. Tuy nhiên, mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ vẫn là ôtô bán chạy nhất của thương hiệu Kia tại thị trường Việt Nam, đồng thời duy trì vị thế dẫn đầu về doanh số ở phân khúc SUV hạng A.

Doanh số phân khúc SUV hạng A trong 2 tháng gần nhất (Số liệu: VAMA, VinFast)
Kia Sonet: Tháng 3: 1012 xe, Tháng 4: 604 xe
Toyota Raize: Tháng 3: 646 xe, Tháng 4: 509 xe

646 509 VinFast VF 5 Plus



Sở dĩ Kia Sonet giữ được vị trí dẫn đầu là do Toyota Raize trong cùng kỳ cũng mất đến 21,2% doanh số. Mẫu SUV nhập khẩu Indonesia chỉ đạt sức tiêu thụ 509 xe trong tháng 4, qua đó bị Kia Sonet gia tăng khoảng cách doanh số lũy kế lên thành 422 xe tính từ đầu năm.

Đáng chú ý, đà giảm doanh số của Kia Sonet diễn ra giữa lúc mẫu SUV hạng A này liên tục được Thaco Auto triển khai chương trình ưu đãi. Hiện, khách hàng mua Kia Sonet phiên bản Premium đang được khuyến mại 50 triệu đồng. Ba phiên bản còn lại của Kia Sonet cũng được ưu đãi với giá trị 40-45 triệu đồng.

Trong khi đó, Toyota Raize chỉ được nhận chương trình ưu đãi trị giá 20 triệu đồng. Qua trao đổi với Zing, tư vấn bán hàng tiết lộ nguồn cung Toyota Raize đã dần trở nên ổn định hơn so với giai đoạn trước.

Xe điện VF 5 Plus khởi đầu chậm

Do chỉ vừa được bàn giao đợt đầu tiên vào nửa cuối tháng 4, doanh số của “tân binh” VinFast VF 5 Plus trong tháng đầu tiên dừng lại ở mức khá khiêm tốn với 36 xe.

Quay trở lại giai đoạn tháng 11/2021, hai đối thủ hiện tại của VinFast VF 5 Plus là Kia Sonet và Toyota Raize từng đạt doanh số mở màn lần lượt ở mức 829 xe và 189 xe.

Trước đó, một số “tân binh” tại thị trường ôtô Việt trong giai đoạn gần đây từng sở hữu màn ra mắt khá ấn tượng như Ford Territory với 1.036 xe ở tháng đầu tiên, hay Kia Sportage và Toyota Veloz Cross với lần lượt 744 xe và 649 xe.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng VinFast VF 5 Plus chỉ mới được bàn giao đợt đầu vào những ngày cuối cùng của tháng 4. Bán tải Toyota Hilux trong lần tái xuất thị trường Việt Nam hồi cuối tháng 3 cũng chỉ có thể đạt doanh số 10 xe.

Một “tân binh” khác của thị trường ôtô Việt Nam là Hyundai Creta chỉ đạt doanh số mở màn 54 xe hồi tháng 3/2022. Tuy nhiên, mẫu SUV đô thị này đã vươn lên nhanh chóng và kết thúc năm 2022 với vị trí thứ 10 trong danh sách các xe bán chạy nhất toàn thị trường.

VinFast VF 5 Plus ghi nhận doanh số 36 xe trong tháng đầu mở bán. Ảnh: Bối Hạ.

Hiện, giá bán của VinFast VF 5 Plus tại Việt Nam là 458 triệu đồng không bao gồm pin. Ở tùy chọn này, mẫu xe điện của VinFast có giá niêm yết dễ tiếp cận hơn so với Kia Sonet (524-624 triệu đồng) và Toyota Raize (552-563 triệu đồng).

Nếu mua kèm pin, giá xe VinFast VF 5 Plus là 538 triệu đồng, chỉ cao hơn giá niêm yết dành cho phiên bản số sàn của Kia Sonet. Do đó, giá bán đang được xem như lợi thế trước mắt dành cho VinFast VF 5 Plus trong phân khúc SUV hạng A tại thị trường Việt Nam.

Ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ liệu VinFast có tiếp tục triển khai các chính sách ưu đãi hay cho phép áp voucher giảm giá với VF 5 Plus như từng làm với những mẫu xe tiền nhiệm hay không. Nếu có, nhiều khả năng doanh số của mẫu SUV chạy điện cỡ nhỏ sẽ tăng trưởng tốt và trở thành mối đe đe dọa đến vị thế dẫn đầu của Kia Sonet.

Dù ra mắt không quá ấn tượng, sự xuất hiện của mẫu SUV chạy điện được kỳ vọng sẽ khiến phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ trở nên bớt nhàm chán. Trước đó, phân khúc này chỉ là cuộc đua song mã nơi Kia Sonet thường xuyên dẫn trước về doanh số so với đối thủ duy nhất Toyota Raize.

Nhiều khả năng, phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ tại Việt Nam sẽ chào đón thêm một tân binh trong giai đoạn còn lại của năm 2023. Honda WR-V được đồn đoán sẽ là mẫu xe tiếp theo gia nhập nhóm xe mới mẻ này, hứa hẹn tạo ra một cuộc đua tranh nhộn nhịp với nhiều diễn biến hấp dẫn hơn.