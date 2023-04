Lý giải nhà tuyển dụng nên tuyển Gen Z chăm đọc sách

Các nhà tuyển dụng muốn thuê được những nhân viên tò mò và ham học hỏi thì nên tìm hiểu về hành vi đọc sách của họ, theo tờ The Australian Financial Review.

Một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu tại Đại học RMIT và Đại học Melbourne, Australia cho thấy việc đọc sách có liên quan chặt chẽ đến sự phát triển trí tò mò. Và trẻ em càng thường xuyên sử dụng thư viện, đọc sách, báo và tạp chí thì chúng càng tò mò hơn khi trưởng thành.

Bài nghiên cứu này có tên Cognition and curiosity: strategies for firms to recruit curious employees (tạm dịch: Nhận thức và sự tò mò: Chiến lược để các công ty tuyển dụng những nhân viên ham học hỏi) nhận định rằng những phát hiện của họ có thể giúp các nhà tuyển dụng thuê được những người lao động ham học hỏi và phát triển mà không cần dùng đến các kỹ thuật phân tích hồ sơ đắt tiền.

Các nhà tuyển dụng sẽ biết cách nhận dạng Gen Z nào tò mò, ham học hỏi. Ảnh: lindseypollak.

Nghiên cứu này đã phân tích dữ liệu từ cuộc khảo sát giới trẻ Australia, theo dõi sự thay đổi của 10.000 thanh niên Australia từ 15 đến 25 tuổi. Các nhà nghiên cứu tập trung vào ba nhóm tuổi, sinh năm 2003, 2006 và 2009 và chú ý tới mốc tuổi 20, khi họ có thể đã đi làm hoặc đang tìm kiếm công việc đầu tiên.

Nghiên cứu cũng thu thập điểm kiểm tra của học sinh về môn đọc, toán và khoa học, cũng như câu trả lời cho các câu hỏi về việc đọc sách để giải trí và đến thư viện.

Sự tò mò sẽ được đánh giá bằng cách phân tích câu trả lời của các em ở tuổi 20 đối với các câu hỏi khảo sát về mức độ quan tâm của các em đối với việc học những điều mới, suy nghĩ về tình trạng của thế giới và tìm hiểu về những điều các em chưa hiểu.

Các nhà nghiên cứu viết: “Chúng tôi thấy rằng những cá nhân tò mò có nhiều khả năng có trình độ khoa học và khả năng đọc cao hơn ở trường. Và kết quả của chúng tôi cho thấy vai trò mạnh mẽ của khả năng đọc trong việc phát triển trí tò mò ở những người trẻ tuổi”.

Mẹo đơn giản để tìm những nhân viên ham học hỏi

Trên thị trường việc làm hiện nay, đã có nhiều công ty, trong đó có Google, coi sự tò mò, ham học hỏi là một yếu tố mong muốn đối với nhân viên. Những người có tố chất này sẽ được trang bị tốt hơn để đối phó với sự không chắc chắn, thường xuyên đưa ra ý tưởng mới và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

Meg Elkins, đồng tác giả của nghiên cứu và là giảng viên cao cấp tại trường kinh tế, tài chính và tiếp thị của RMIT, cho biết không phải tất cả nhà tuyển dụng đều tìm kiếm những nhân viên tò mò, nhưng những doanh nghiệp muốn có nhân viên như vậy có thể xác định họ bằng cách đặt một số câu hỏi phỏng vấn đơn giản.

Tiến sĩ Elkins cho hay: “Tệp nhân lực bạn đang tìm kiếm chính là những người đang đọc rộng và đọc sâu”. Do đó, bà gợi ý nhà tuyển dụng nên đặt những câu hỏi như: Bạn đã đọc gì ngoài lĩnh vực của mình? Cuốn sách nào bạn đã đọc giúp truyền cảm hứng cho bạn thay đổi điều gì đó? Cuốn sách nào bạn đã đọc dạy bạn điều gì đó về người khác hoặc thay đổi cách suy nghĩ của bạn?

Trên thực tế, nội dung nhân viên chọn đọc tại nơi làm việc cũng từng dấy lên nhiều tranh cãi trong giới công sở. Geoff Wilson, người sáng lập Công ty quản lý tài sản Wilson, từng nói với công ty rằng ông đã đánh giá một nhân viên trẻ không phù hợp với công ty vì anh ta đang đọc một cuốn tiểu thuyết thay vì các tạp chí tài chính, kinh tế trên chuyến phà đi làm.

Tiến sĩ Elkins cho biết bà bị cuốn hút vào chủ đề này khi đang điều tra những tác động tiêu cực của việc trẻ em ngày nay đang lớn lên trong môi trường mạng xã hội phát triển mạnh với nội dung dạng ngắn gây nghiện.

Trong khi nghiên cứu đặc biệt xem xét những người lao động Gen Z, Tiến sĩ Elkins cho biết nghiên cứu cũng có thông tin đầy đủ về lợi ích của việc đọc sách đối với những người lao động lớn tuổi.

Tiến sĩ Elkins bày tỏ: “Đọc sách rất có ích cho sự nghiệp của bạn và nó cũng có ích cho sức khỏe tinh thần của bạn. Đắm chìm trong một cuốn sách hay thường có thể bị coi là phù phiếm, nhưng trên thực tế, đó là một cách sử dụng thời gian tuyệt vời của bạn. Có rất nhiều thứ diễn ra trong não khi bạn đọc sâu. Không phải đọc chỉ để giải trí mà còn mang lại giá trị trong công việc”.