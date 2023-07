Lượng ôtô bị ngân hàng siết nợ và thanh lý tăng mạnh

So với cuối năm 2022, lượng ôtô được các ngân hàng rao bán thanh lý đã tăng vọt. Bên cạnh đó, giá bán các mẫu xe cũng được nhà băng giảm giá nhiều lần mong sớm thu hồi nợ.

Danh mục tài sản là ôtô bị ngân hàng siết nợ và phát mại đã tăng mạnh từ đầu năm đến nay. Ảnh: T.L.

Khảo sát thông tin rao bán đấu giá tài sản thu hồi nợ của các ngân hàng thương mại cho thấy lượng tài sản đảm bảo là ôtô đã có xu hướng tăng mạnh trong giai đoạn đầu năm nay. Trong đó, bao gồm cả các loại xe tải, xe 4 chỗ cho đến xe khách, xe du lịch.

Cụ thể, một số nhà băng như VIB, BIDV, TPBank... đang có số lượng lớn ôtô rao bán để thu hồi nợ lớn. Đặc biệt, nhiều dòng xe sang, giá hàng tỷ đồng sau thời gian dài thanh lý bất thành hiện được giảm giá mạnh nhưng vẫn ghi nhận tình trạng tồn kho.

Lượng ôtô thanh lý tăng mạnh

Trong thông báo mới nhất, TPBank cho biết đang rao bán 27 ôtô đủ loại, từ dòng xe di chuyển cá nhân thuộc các hãng Mazda, Hyundai, Chevrolet, Range Rover, Ford, VinFast... cho đến các dòng xe tải vận chuyển như Đô Thành, Vinamotor, Thaco...

Lô xe được nhà băng này thanh lý với giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường. Trong đó, có nhiều mẫu xe hạng sang nhưng nay giảm giá còn chưa tới 1 tỷ đồng như Mercedes E300 đời 2016 bán giá 865 triệu đồng; Vinfast Lux SA 2.0 đời 2021 bán giá 848 triệu đồng hay Huyndai Santafe đời 2019 giá chỉ 740 triệu đồng... Đây đều là tài sản hình thành từ vốn vay được thế chấp để trả cho ngân hàng.

Tại nhà băng này, danh sách xe thanh lý còn lại như dòng xe ôtô cá nhân từ 4-7 chỗ với giá chỉ dao động từ 185-850 triệu đồng/xe; các dòng xe tải vận chuyển hàng hoá thì có giá dao động từ 147-500 triệu đồng/xe.

So với cuối năm 2022, số lượng xe trong danh mục bán thanh lý của TPBank đã tăng gấp nhiều lần (cuối năm trước chỉ rao bán hơn 10 chiếc).

Tương tự, đầu năm nay, danh mục tài sản là ôtô cần thanh lý của 2 nhà băng Sacombank và BIDV chỉ bao gồm một vài chiếc, đến nay, số lượng rao bán đã tăng lên hơn chục chiếc.

Riêng Sacombank đang rao bán 7 chiếc ôtô tại Hà Nội, Quảng Ninh và Bình Dương. Trong đó, có 1 xe khách 10 chỗ nhãn hiệu Ford loại Transit đời 2016 giá 273 triệu đồng rao bán tại Quảng Ninh; lô 4 xe trị giá 1,8 tỷ đồng tại Hà Nội và 2 ôtô bình giá rao bán gần 1 tỷ đồng cần thanh lý ở Bình Dương.

Các mẫu xe hơi do ngân hàng bán thanh lý thường có giá rẻ hơn so với giá chợ xe cũ ngoài thị trường. Ảnh: T.L.

Tại BIDV, chỉ tính riêng tháng 6, Chi nhánh Gia Lai và Hoài Đức của nhà băng này cũng đã đăng tin đấu giá 3 chiếc xe sang với tổng giá khởi điểm gần 4 tỷ đồng .

Như vậy, từ đầu năm đến nay, lượng ôtô bị ngân hàng thu giữ và bán thanh lý từ khách hàng vay đã tăng mạnh. Đáng chú ý, trong danh mục hàng tồn kho của các nhà băng còn bao gồm nhiều mẫu xe đã được mang ra đấu giá nhiều lần, mỗi lần mở bán lại giảm giá 5-10% nhưng đến nay vẫn chưa tìm được chủ mới.

Giảm giá gần nửa tỷ để thanh lý nhanh

Hiện tại, VIB cũng ghi nhận số lượng ôtô rao bán thanh lý lên tới gần 150 chiếc, cũng tăng vọt so với cuối năm 2022. Đáng chú ý, một vài mẫu xe sang từng được nhà băng này rao bán giá hơn 2 tỷ đồng hồi đầu năm đến nay đã giảm giá khá mạnh.

Cụ thể, nhà băng này đang rao bán chiếc BMW 730I đời 2016 đã qua sử dụng với giá hơn 1,8 tỷ đồng . Đây là tài sản được hình thành từ vốn vay, thế chấp để trả nợ cho ngân hàng. Tuy nhiên nếu so với mức giá hơn 2,2 tỷ đồng niêm yết hồi đầu năm, giá bán chiếc xe này đã giảm hơn 400 triệu đồng (-18%).

Trên thị trường, mẫu xe BMW 730I được xếp vào nhóm xe sedan hạng sang của BMW. Giá mua mới một chiếc BMW 730I đời 2023 hiện vào khoảng 4,4- 5 tỷ đồng , tùy phiên bản. Trong khi những chiếc BMW 730I đời 2016 đã qua sử dụng vẫn được rao bán trên các chợ ôtô cũ với giá quanh 2,3 tỷ đồng . Như vậy, giá khởi điểm mà nhà băng này đưa ra cho mẫu xe sang của BMW đang rẻ hơn thị trường gần 30%.

VIB hiện cũng rao bán một loạt xe thương hiệu Mercedes-Benz như chiếc Mercedes E250 đời 2018 đã qua sử dụng với giá 1,21 tỷ đồng (giá thị trường lên tới 1,6 tỷ). Tương tự là các mẫu Mercedes E300 đời 2021 có giá thị trường 2,65 tỷ đồng , đang được nhà băng này rao bán thanh lý chỉ 2,05 tỷ; hay Mercedes Benz CLA45 đời 2015 rao bán giá 628 triệu đồng...

Ngoài ra, VIB cũng đang thanh lý nhiều mẫu xe khác như xe Landrover Range đời 2012 với giá khởi điểm 630 triệu đồng; 2 chiếc Peugoet 3008 đời 2020 giá 686 triệu và 640 triệu đồng…

Nhiều dòng xe ôtô bình dân khác như Kia, Chevrolet, Mazda, Ford, Hyundai… được nhà băng này rao bán với giá từ vài trăm triệu cho đến dưới 800 triệu đồng.

So với đầu năm, những mẫu xe này đều đã được VIB giảm 60-200 triệu đồng. Còn nếu so với giá thị trường xe cũ đang rao bán cùng phân khúc, cùng thương hiệu, cùng năm sản xuất, giá xe do ngân hàng rao bán phổ biến rẻ hơn 5-30%.