Lợi ích của việc ăn bưởi

Bưởi cung cấp lượng chất xơ tốt cho sức khỏe với hàm lượng vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng cao.

Bưởi giúp bạn chống lại cơn đói, tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng và hỗ trợ khả năng miễn dịch. Ảnh: Shutterstock.

Theo Eat This Not That, nhiều lý do được khoa học chứng minh để bưởi trở thành loại quả cần thiết trong chế độ ăn uống. Bưởi có hàm lượng calo thấp, cung cấp một hỗn hợp vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng rất tốt cho cơ thể. Giàu chất xơ và có kích thước lớn so với các loại trái cây khác, bưởi là lựa chọn lành mạnh giúp bạn thỏa mãn cơn thèm ăn, cân bằng đường ruột, kiểm soát cân nặng và hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Lợi ích sức khỏe của một số loại thực phẩm có thể được khai thác thông qua chế độ ăn kiêng. Đó là trường hợp của chế độ ăn kiêng bưởi (hay còn gọi là chế độ ăn kiêng Hollywood), phổ biến vào những năm 1930 và vẫn được ủng hộ cho đến ngày nay. Chế độ ăn kiêng chủ yếu dựa vào tuyên bố bưởi đốt cháy chất béo nhanh hơn các loại thực phẩm khác. Tuy nhiên, rất ít bằng chứng chứng minh điều đó vì bưởi không có đặc tính đốt cháy chất béo kỳ diệu.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Dù vậy, bưởi vẫn có nhiều giá trị dinh dưỡng. Loại quả này cung cấp một lượng vitamin C dồi dào. Theo Eat This Not That, chỉ 100 gram bưởi đỏ hoặc hồng cung cấp hơn 30 miligram vitamin C.

Johns Hopkins Medicine báo cáo "một quả bưởi cỡ vừa cung cấp cho bạn 100% nhu cầu vitamin C hàng ngày" và chất chống oxy hóa mạnh mẽ này giúp kích hoạt hệ thống miễn dịch, chống lại vi khuẩn, virus có hại.

Nghiên cứu được công bố trên Nutrients đánh giá mối tương quan giữa vitamin C và chức năng của hệ thống miễn dịch cũng cho thấy lượng vitamin C tăng lên giúp điều trị nhiễm trùng đường hô hấp và hệ thống.

Khả năng kháng insulin

Chuyên gia dinh dưỡng thể thao dành cho phụ nữ Gabriela Barreto chỉ ra cách tiêu thụ bưởi có thể giúp kháng insulin.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Medicinal Food đã chỉ ra những người tham gia tiêu thụ nửa quả bưởi trước bữa ăn so với nước ép bưởi và giả dược. Kết quả cho thấy họ đã giảm mức đường huyết hai giờ sau bữa ăn cũng như giảm đề kháng insulin.

Tăng lượng kali trong cơ thể

Một cốc bưởi tiêu chuẩn có khoảng 300 miligram kali, gần bằng lượng kali trong một quả chuối.

Chuyên gia dinh dưỡng Gabriela Barreto cho biết: “Vai trò của kali trong cơ thể đóng vai trò là chất điện giải chính giúp duy trì cân bằng chất lỏng và hydrat hóa, duy trì nhịp tim, sự co cơ và chức năng thần kinh, đồng thời di chuyển chất lỏng vào và ra khỏi tế bào như các chất thải”.

Ngoài ra, kali giúp giảm huyết áp ở những người bị tăng huyết áp.

Tác dụng của bưởi đối với huyết áp là do mức độ kali. Điều này rất quan trọng vì kali giúp trung hòa các tác động tiêu cực của natri và làm giãn thành mạch máu. Ảnh: Verywell Health.

Tăng cường sản xuất collagen

Bưởi có lượng lớn vitamin C mỗi khẩu phần và do đó giúp tăng sản xuất collagen. Khi bạn già đi, quá trình sản xuất collagen có xu hướng giảm. Vì vậy, thêm bưởi vào chế độ ăn uống giúp cơ thể bạn sản xuất nhiều hơn.

Chuyên gia dinh dưỡng Gabriela Barreto cho biết: "Collagen chiếm khoảng 30% cấu trúc xương, một lượng lớn mô gân và dây chằng, đồng thời rất quan trọng đối với cấu trúc da và mạch máu".

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Nếu bạn đang tìm kiếm loại thực phẩm giúp trái tim khỏe mạnh, bưởi là lựa chọn đúng. Chuyên gia dinh dưỡng Breanna Woods cho biết: "Bưởi hỗ trợ sức khỏe tim mạch nhờ hàm lượng chất xơ, kali và chất chống oxy hóa cao".

Nghiên cứu từ Thư viện Y khoa Quốc gia đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc ăn bưởi và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành, biến cố mạch vành cấp tính và đột quỵ do thiếu máu cục bộ.

Giảm cân

Bưởi là loại thực phẩm ít calo, giúp bạn duy trì mức thâm hụt calo, khiến nó trở thành món ăn nhẹ để giảm cân.

Chuyên gia dinh dưỡng Breanna Woods lưu ý bưởi có nhiều chất xơ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, điều này tốt cho việc giảm cân.

Hỗ trợ hấp thu sắt

Theo chuyên gia dinh dưỡng Gabriela Barreto, một quả bưởi có gần 64% giá trị vitamin C được khuyến nghị hàng ngày cho người lớn. Điều đó cho thấy vitamin C có thể giúp hấp thụ sắt do nồng độ vitamin C cao.

"Sắt rất quan trọng để vận chuyển oxy trong máu thông qua các tế bào hồng cầu để mang oxy đến các tế bào", chuyên gia dinh dưỡng Gabriela Barreto nói thêm.