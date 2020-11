Loạt hương vị hấp dẫn của bánh mì Việt

6. Bánh mì nào từng nhận được lời khen của vua đầu bếp Anthony Bourdain? Bánh mì Hà Nội

Bánh mì Huế

Bánh mì Hội An Vào 2009, đầu bếp huyền thoại Anthony Bourdain đã nếm thử bánh mì Phượng (Hội An) và cho rằng đó là "loại ngon nhất thế giới". Hình ảnh bánh mì Việt cũng xuất hiện trên kênh No Reservation của ông, tạo nên một cơn sốt "bánh mì phố Hội" lúc bấy giờ. Từ đó, bánh mì Phượng nói riêng và bánh mì Việt đã được biết đến nhiều hơn trên thế giới. Ảnh: Halo.vietnam.