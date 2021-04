Lễ hội nào được tổ chức tại miền Trung trong tháng 4?

Lễ hội bóng đá biển Huda 2021 được tổ chức tại bao nhiêu bãi biển của miền Trung? 4 bãi biển: Cửa Lò (Nghệ An), Thuận An (Huế), Mỹ Khê (Đà Nẵng), Nhật Lệ (Quảng Bình)

5 bãi biển: Cửa Lò (Nghệ An), Thuận An (Huế), Mỹ Khê (Đà Nẵng), Nhật Lệ (Quảng Bình), Tam Thanh (Quảng Nam)

6 bãi biển: Cửa Lò (Nghệ An), Thuận An (Huế), Mỹ Khê (Đà Nẵng), Nhật Lệ (Quảng Bình), Tam Thanh (Quảng Nam), Cửa Việt (Quảng Trị)

7 bãi biển: Cửa Lò (Nghệ An), Thuận An (Huế), Mỹ Khê (Đà Nẵng), Nhật Lệ (Quảng Bình), Tam Thanh (Quảng Nam), Cửa Việt (Quảng Trị), Xuân Hải (Hà Tĩnh) Lễ hội bóng đá biển Huda 2021 lần đầu tổ chức với quy mô trải dọc 7 bãi biển nổi tiếng của miền Trung. Sau khi khai mạc tại bãi biển Mỹ Khê vào 25/4, lễ hội tiếp tục mang không khí sôi động đến 6 tỉnh miền Trung từ Quảng Nam vào Nghệ An và khép lại hành trình bằng sự kiện quy mô lớn diễn ra ngày 13/6.