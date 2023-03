Hyundai Grand i10 tiếp tục thống trị nhóm xe giá rẻ

Hyundai Grand i10 liên tiếp góp mặt vào nhóm 10 xe bán chạy nhất của tháng. Trong khi đó, Kia Morning vẫn chật vật khi doanh số không vượt quá 200 xe/tháng.

Doanh số Hyundai i10 cao gấp 6 lần Kia Morning trong tháng 2. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Cuộc đua doanh số ở phân khúc xe giá rẻ vẫn không có nhiều chuyển biến nổi bật khi chỉ còn lại 2 cái tên là Kia Morning và Hyundai Grand i10. Tuy nhiên khó có thể coi đây là cuộc đua song mã khi Morning lấn lướt hoàn toàn đối thủ về mặt doanh số.

Theo thống kê từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA) cùng các hãng xe khác, số lượng ôtô bán ra tại Việt Nam tháng 2 đạt 20.536 xe. Trong đó, doanh số của nhóm xe giá rẻ cỡ A đạt 1.114 xe trong tháng 2, thấp hơn 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Điểm sáng là khi so với lượng xe bán được trong tháng trước, con số này đã tăng đến gần 44%.

Hyundai Grand i10 áp đảo

Trong tháng 2, số lượng bán ra của Hyundai Grand i10 đạt 949 xe, tăng hơn 50% so với tháng đầu năm. Nếu so với cùng kỳ năm trước (987 xe), doanh số của mẫu ôtô hạng A này trong tháng 2 vẫn thấp hơn khoảng 4%.

Doanh số Hyundai Grand i10 cao gấp 6 lần Kia Morning Doanh số Kia Morning và Hyundai i10 trong tháng 2 (số liệu: VAMA, TC Group) Nhãn Kia Morning Hyundai Grand i10 Doanh số xe 165 949

Trong 2 tháng đầu năm, TC Group đã triển khai nhiều chương trình khuyến mại lớn đối với loạt xe mang thương hiệu Hyundai, trong đó có Grand i10, nhằm kích cầu doanh số. Cụ thể, khách mua Hyundai Grand i10 số VIN 2022 sẽ được áp dụng giảm giá 50-70 triệu đồng.

Không chỉ trụ vững vị trí dẫn đầu phân khúc, Hyundai Grand i10 tiếp tục góp mặt trong nhóm 10 xe bán chạy nhất tháng. Đây cũng là tháng thứ 2 liên tiếp mẫu xe hạng A này ghi tên mình trong top xe doanh số cao.

Hyundai Grand i10 tiếp tục lọt nhóm 10 xe bán chạy nhất tháng. Ảnh: TC Group.

Trên thị trường thứ cấp, Hyundai Grand i10 cũng thu hút được lượng lớn người quan tâm. Theo thống kê từ Chợ Tốt, Hyundai Grand i10 đời năm 2018 nằm trong nhóm những mẫu xe đã qua sử dụng được tăng giá mạnh nhất trên thị trường thứ cấp cuối năm 2022.

Cụ thể, Hyundai Grand i10 đời 2018 có giá bán khoảng 295 triệu đồng vào quý I/2022, nay đã lên mức trên 337 triệu đồng, tương đương mức tăng trưởng khoảng 14%.

Kia Morning tăng nhẹ doanh số

Trong tháng 2, số lượng bán ra của Morning có xu hướng tăng nhẹ khi đạt 165 xe, cao hơn 14,5% so với tháng trước đó. So với cùng kỳ năm trước (401 xe), doanh số mẫu xe này vẫn thấp hơn gần 74%. Kia Morning cũng có số lượng bán ra chỉ bằng chưa đến 20% so với đối thủ cùng phân khúc là Hyundai Grand i10.

Kia Morning tiếp tục bán dưới 200 xe/tháng So sánh doanh số Kia Morning tháng 2 so với tháng 1 và cùng kỳ năm 2022 (số liệu: VAMA) Nhãn Tháng 2/2022 Tháng 1 Tháng 2 Doanh số xe 401 144 165

Trước đây, phân khúc xe hạng A luôn nhận được nhiều sự ưu ái của khách hàng, đặc biệt là doanh nghiệp taxi vì đa dạng sự lựa chọn cùng mức giá rẻ. Thế nhưng hàng loạt cái tên như Honda Brio, Toyota Wigo và cả "cựu vương" VinFast cũng dần rút lui khỏi thị trường, biến lựa chọn ở phân khúc này chỉ còn Kia Morning và Hyundai Grand i10.

Năm nay dự đoán sẽ tiếp tục là một năm đầy khó khăn đối với nhóm ôtô giá rẻ khi ngày càng có nhiều đối thủ tại phân khúc khác chiếm lấy thị phần. Trước sức ép từ các mẫu xe SUV, MPV đô thị hay Crossover giá rẻ, Toyota Wigo 2023, dự kiến về Việt Nam trong quý II, khó tạo nên bất ngờ cho phân khúc hạng A.

Xe điện mini giá rẻ sẽ là đối thủ mới

Đầu năm nay, liên doanh GM - SAIC - Wuling xác nhận sẽ cung cấp linh kiện và ủy quyền cho TMT Motors sản xuất, lắp ráp cũng như phân phối các dòng ôtô điện thương hiệu Wuling tại Việt Nam.

Trong đó, hình ảnh về chiếc xe điện mini Wuling Hong Guang Mini EV đã được hãng quảng cáo rộng rãi trên nhiều nền tảng truyền thông thu hút sự quan tâm của lượng lớn người dùng.

Tại Trung Quốc, Wuling được xem là mẫu ôtô thích hợp để thay thế xe máy khi có thiết kế nhỏ gọn và kiểu dáng bắt mắt với đa dạng màu sắc. Đây cũng là một trong số những mẫu xe điện có mức giá rẻ nhất thế giới, chỉ từ khoảng 4.100 USD , tương đương 96 triệu đồng.

Xe điện mini Wuling Hong Guang Mini EV được thông báo sẽ sớm ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: Wuling.

Xu hướng sử dụng ôtô thân thiện với môi trường đã lan rộng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Việc mẫu xe điện mini được ra mắt dự đoán sẽ tạo nên sức ảnh hưởng lớn đến nhu cầu mua và sử dụng ôtô của người Việt trong tương lai.

Như vậy, phân khúc ôtô cỡ A sẽ càng gặp nhiều khó khăn hơn dù có thêm sự góp mặt của Toyota Wigo 2023. Lý do bởi nhóm xe giá rẻ vướng phải sự cạnh tranh không chỉ của các phân khúc khác mà còn của nhóm xe điện giá rẻ từ Trung Quốc.