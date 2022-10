Hãng đua nhau ra mắt xe mới trong tháng 10

Bên cạnh nhiều cái tên mới sẽ được trình làng tại VMS 2022, các hãng xe không tham dự cũng tranh thủ ra mắt sản phẩm mới ngay trong tháng 10.

Giai đoạn quý cuối năm là thời điểm quan trọng của thị trường ôtô, khi nhiều hãng xe đua nhau ra mắt sản phẩm mới. Bên cạnh Triển lãm Ôtô Việt Nam (VMS) sắp diễn ra, nhiều hãng cũng cho giới thiệu những mẫu ôtô mới trong tháng 10, đặc biệt là các hãng không tham dự VMS, nhằm thu hút sự chú ý từ người tiêu dùng.

Các hãng không tham dự VMS tranh thủ ra mắt xe

Suzuki là hãng nổ phát súng đầu tiên trong tháng 10 khi cho ra mắt mẫu MPV giá rẻ Ertiga Hybrid 2022. Năm nay, hãng xe Nhật Bản không tham gia Triển lãm Ôtô Việt Nam, việc tranh thủ cho ra mắt sản phẩm mới từ đầu tháng 10 nhằm mục đích tranh thủ sự chú ý từ người tiêu dùng, trước khi sự kiện lớn nhất ngành ôtô diễn ra.

Ở phiên bản 2022, Suzuki Ertiga Hybrid được phân phối với 3 phiên bản gồm MT, AT và Sport. Giá bán lần lượt 539 triệu, 609 triệu và 678 triệu đồng. Mức giá này đắt hơn bản cũ 39 triệu đồng. Mẫu xe này cạnh tranh cùng những đối thủ như Mitsubishi Xpander (555-688 triệu đồng), Toyota Veloz Cross (658-698 triệu đồng), Toyota Avanza (558-598 triệu đồng).

Suzuki Ertiga Hybrid 2022 là cái tên đầu tiên được giới thiệu trong tháng 10.

Xe vẫn được trang bị động cơ 1.5L giống phiên bản cũ, nhưng được bổ sung mô-tơ điện trên cả 3 phiên bản. Điều này giúp Suzuki Ertiga Hybrid trở thành mẫu xe duy nhất có công nghệ hybrid trong tầm giá dưới 600 triệu.

Hãng xe quen thuộc tại những kỳ triển lãm trước là Ford cũng sẽ không tham gia sự kiện năm nay. Hãng xe Mỹ liên tiếp trình làng các sản phẩm mới trước khi triển lãm diễn ra, như Ford Everest 2022 hồi tháng 7, Ford Ranger 2022 hồi tháng 9 và mới đây nhất là Ford Territory - mẫu xe vừa trình làng hôm 10/10.

Trong đó, Ford Territory là cái tên đáng chú ý khi có lần đầu tiên góp mặt trên thị trường. Đây được xem là sản phẩm thay thế cho Ford Escape - mẫu xe từng được hãng giới thiệu tại Việt Nam ở Triển lãm VMS 2019, nhưng sau đó mất hút và không được phân phối.

Các hãng không tham dự VMS 2022 tranh thủ ra mắt sản phẩm mới.

Hyundai vẫn đứng ngoài tất cả kỳ triển lãm, khi không nằm trong cả VAMA lẫn VIVA. Hãng xe Hàn Quốc cũng sẽ tạo dấu ấn trong giai đoạn cuối năm 2022 bằng việc cho ra mắt thế hệ mới của Elantra. Mẫu sedan hạng C sẽ được trình làng vào ngày 14/10. Nguồn tin từ những nhân viên bán hàng cho biết lô xe đầu tiên sẽ được nhập về đại lý từ ngày 25/10. Đây cũng là thời điểm mà khách mua có nhu cầu có thể lái thử xe trước khi đưa ra quyết định đặt mua.

Trước đó từ tháng 7, nhiều đại lý đã mở đặt cọc cho mẫu xe này với mức 10-15 triệu đồng. Rất có thể thế hệ mới của Hyundai Elantra sẽ có giá bán cao hơn đời cũ. Xe sẽ được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản, bao gồm 1.6 AT tiêu chuẩn, 1.6 AT, 2.0 AT và N-Line (1.6 Turbo). Như vậy khác với thế hệ hiện tại, Hyundai Elantra 2023 sẽ không còn tùy chọn số sàn.

Mitsubishi sẽ tham gia Triển lãm Ôtô Việt Nam 2022, nhưng trước đó hãng sẽ giới thiệu một mẫu concept mới vào ngày 19/10 tới. Đây cũng là lần đầu tiên một hãng xe chọn Việt Nam làm nơi ra mắt toàn cầu. Giới chuyên gia dự đoán mẫu concept có thể là bản xem trước của chiếc Mitsubishi Outlander Sport thế hệ mới. Đây sẽ là mẫu SUV hạng B, cạnh tranh cùng những cái tên như Kia Seltos, Toyota Corolla Cross hay Hyundai Creta trong tương lai.

Sau khi được giới thiệu, khả năng cao chiếc concept này sẽ được Mitsubishi mang đến trưng bày tại VMS 2022. Đây cũng không phải lần đầu tiên Mitsubishi đem xe concept đến Triển lãm Ôtô Việt Nam, trước đó hãng đã giới thiệu mẫu Mitsubishi Concept AR tại VMS 2015 và chiếc Mitsubishi Concept XM tại VMS 2017 - mẫu xe được phát triển thành Xpander hiện tại.

Nhiều xe mới sẽ được giới thiệu tại VMS

Trở lại sau 2 năm vắng bóng, Triển lãm Ôtô Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 26/10-30/10, hứa hẹn trình làng nhiều sản phẩm mới. Ban tổ chức VMS 2022 xác nhận có tổng cộng 14 thương hiệu tham dự. Trong đó có 5 hãng đến từ Nhật Bản (Honda, Mitsubishi, Toyota, Lexus và Subaru), 5 châu Âu (Audi, Brabus, Mercedes-Benz, Volkswagen và Volvo), 2 Mỹ (Jeep và RAM), Morgan của Anh quốc và MG đến từ Trung Quốc.

Triển lãm năm nay được dự đoán sẽ là sự "lên ngôi" của nhóm xe "xanh", khi có ít nhất 4 mẫu xe điện được dự kiến giới thiệu tại đây. Nổi bật trong số đó là Mercedes-Benz EQS, đây sẽ là mẫu xe thứ 3 gia nhập phân khúc xe thể thao thuần điện, cạnh tranh với Porsche Taycan đã ra mắt từ tháng 12/2020 và Audi e-tron GT mới ra mắt vào tháng 7 năm nay.

Trước đó, website của Mercedes-Benz Việt Nam đã công bố EQS trong danh mục sản phẩm từ tháng 4/2021. Hai mẫu EQS xuất hiện trên trang web của hãng là 450+ và 580 4MATIC. Mercedes EQS 450 sở hữu một động cơ điện ở cầu sau, sản sinh công suất 333 mã lực và mô-men xoắn 568 Nm, trong khi Mercedes EQS 580 4MATIC có hai động cơ điện ở hai cầu, sản sinh tổng công suất 523 mã lực cùng mô-men xoắn 855 Nm.

Có ít nhất 4 mẫu xe điện sẽ được giới thiệu tại VMS 2022. Ảnh: Net Car Show.

Một mẫu xe điện khác cũng được dự đoán trình làng tại VMS 2022 là Toyota bZ4X. Đây là đối thủ ngang hàng với VinFast VF 8, Hyundai Ioniq 5 hay Kia EV6. Chiếc SUV chạy điện này cũng đã được giới thiệu tại một số thị trường Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia,... Rất có thể xe sẽ được mang đến Triển lãm Ôtô Việt Nam với mục đích trưng bày và thăm dò thị trường.

Bên cạnh Mercedes-Benz và Toyota, "tân binh" MG cũng sẽ giới thiệu 2 mẫu xe điện trong lần đầu tiên tham dự VMS, đó là Marvel R và MG4 Electric. Trong đó, MG4 Electric được xem là đối thủ ngang tầm của VinFast VF e34.

Xe có hai phiên bản, phiên bản tiêu chuẩn có công suất 168 mã lực và trang bị hệ thống pin 51 kWh, tầm hoạt động lên đến 350 km trong một lần sạc. Phiên bản MG4 Electric cao cấp có công suất 201 mã lực và bộ pin có dung lượng cao hơn (64 kWh), tầm hoạt động 450 km trong một lần sạc. Cả hai phiên bản đều được trang bị một động cơ điện ở cầu sau.

Mẫu MG Marvel R được định vị là mẫu xe đầu bảng trong dải sản phẩm xe điện của MG. Với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.674 x 1.919 x 1.618 mm, MG Marvel R nhiều khả năng sẽ là đối thủ cạnh tranh với VinFast VF 8 và Hyundai Ioniq 5 nếu được bán ra tại thị trường Việt Nam.

Nhóm xe hybrid nhiều khả năng cũng sẽ có sự xuất hiện của MG VS HEV, mẫu SUV hạng B này là sản phẩm được phát triển riêng cho thị trường Đông Nam Á. Mẫu xe này đã được giới thiệu tại Thái Lan trong tháng 7 vừa qua, do đó không loại trừ khả năng xe cũng sẽ được giới thiệu tại VMS 2022.

Bên cạnh đó, Honda Civic Type R 2022 cũng là một cái tên đáng quan tâm tại triển lãm. Theo đó, Honda sẽ mang mẫu xe hiệu suất này đến VMS 2022 nhằm mục đích trưng bày và giới thiệu với người dùng. Xe sẽ được bán ra vào năm 2023, với giá dự kiến 2,199 tỷ đồng . Đây sẽ là đối thủ cạnh tranh với Subaru BRZ, mẫu sedan thể thao đã được ra mắt vào tháng 4 với giá bán 1,899 tỷ đồng .

Tháng 10 có thể xem là giai đoạn bùng nổ của thị trường ôtô. Dù tham dự triển lãm lớn nhất năm hay không, các hãng xe luôn tranh thủ tạo dấu ấn và ra mắt sản phẩm trong giai đoạn này. Hơn hết, quý cuối năm luôn được xem là "thời điểm vàng" để người tiêu dùng mua sắm, đặc biệt là ôtô.