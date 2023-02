Giảm cân tự nhiên với sinh tố

Giảm cân chắc chắn là một trong những lý do phổ biến nhất để mọi người uống sinh tố lành mạnh.

Bạn có thể mong đợi rất nhiều điều khi đã xây dựng được thói quen, mà với thói quen đó bạn sẽ tận hưởng ba đến bốn cốc sinh tố mỗi tuần. Tôi muốn nhấn mạnh từ "lối sống" trước khi chúng ta nói về những lợi ích, bởi những thay đổi mà bạn thấy với sức khỏe của mình đến từ việc xây dựng một thói quen, chứ không phải chỉ nhờ một, hai cốc sinh tố. Bạn sẽ bắt đầu thấy những lợi ích sau khoảng hai tuần. Dưới đây là những lợi ích lớn nhất mà bạn có thể thu được từ một lối sống với sinh tố:

Là một bữa ăn hoặc đồ ăn nhẹ nhanh chóng, no bụng và ngon lành: Nếu giống tôi, với cuộc sống bận rộn và cả tỉ thứ việc phải làm, những từ khóa: nhanh chóng, no bụng, ngon lành và giàu dinh dưỡng là những thứ vô cùng ngọt ngào, và bạn có thể đạt được tất cả cùng một lúc.

Một món sinh tố lành mạnh có thể cho bạn tất cả những thứ đó và hơn thế nữa. Nó có thể trở thành bữa sáng, bữa ăn nhẹ giữa buổi hay một bữa tối nhẹ nhàng. Bạn có thể chuẩn bị, hoàn thành, và dọn rửa, chỉ trong thời gian chưa tới 10 phút. Điều đó nghe thật tuyệt!

Là một nguồn chất xơ tuyệt hảo: Những món sinh tố lành mạnh chứa rất nhiều chất xơ. Chất xơ bị cắt nhỏ ra bởi máy xay đến độ dễ dàng được cơ thể bạn tiêu hóa. Xay rau xanh không chỉ khiến chúng dễ tiêu hóa hơn mà còn giúp bạn hấp thụ được nhiều dưỡng chất hơn so với khi nhai chúng. Chất xơ làm giảm cholesterol và đường huyết, đồng thời cũng khiến bạn no lâu hơn. Quan trọng hơn hết, chúng giúp điều chỉnh cơ thể bạn. Đây là lợi ích lớn nhất của sinh tố so với nước ép vì nước ép chứa rất ít hoặc không chứa chút chất xơ nào.

Khiến việc hấp thụ dinh dưỡng dễ dàng hơn ở dạng pha trộn: Hãy đối mặt với sự thật. Bạn sẽ mất rất nhiều công sức để chuẩn bị và nhai kỹ hết lượng trái cây và rau củ khuyến nghị. Mất rất nhiều thời gian để ăn hết lượng đó. Với sinh tố rau xanh, bạn sẽ uống thay vì ăn. Bạn có thể dễ dàng thu được hầu hết các chất dinh dưỡng trong một cốc sinh tố rau xanh lớn trước 8 giờ sáng! Và đó chính là hiệu suất.

Không giới hạn hương vị (hoặc sự kết hợp) để tận hưởng: Tôi thích trái cây và rau củ, rất thích, nhưng tôi cũng bị chán bởi những hương vị riêng lẻ. Kể cả với salad, bạn vẫn chỉ nếm từng loại trái cây và rau củ, tôi thì thích nếm cùng lúc nhiều vị khác nhau. Sinh tố sẽ mở ra cho bạn cả một thế giới những hương vị mới từ những sự kết hợp đa dạng mà bạn có thể tạo ra. Chỉ một loại trái cây hay rau củ không bao giờ có thể cho bạn được một góc của sự đa dạng về hương vị và sự vui thích như phiên bản sinh tố của chúng. Chỉ với một chút tưởng tượng, bạn có thể tạo ra vô số sự kết hợp, và về lý thuyết thì bạn sẽ không bao giờ tạo ra chính xác một loại sinh tố hai lần.

Một món ăn vặt dễ mang theo: Tôi nhớ mình đã cảm thấy kỳ cục khi lấy hộp đựng granola, trái cây và các loại hạt ra trong buổi họp ở công ty. Tôi sẽ thỉnh thoảng lén lút múc một thìa và không cảm thấy thoải mái chút nào. Với sinh tố, chúng hoàn toàn dễ mang theo, dễ uống bằng ống hút, và nếu có ai đó nhìn bạn tò mò, đó là một cơ hội tuyệt vời để cho họ biết về sinh tố.

Nghiêm túc đấy, hãy kiếm cho mình một cái cốc mang theo thật đẹp - tôi thích cốc thủy tinh có nắp với ống hút thủy tinh - và làm món sinh tố của mình như làm các loại đồ uống để mang theo khác. Chỉ cần nhớ là đừng uống nó quá nhanh. Hãy uống từng ngụm thôi. Hãy để món sinh tố có thời gian ở trong miệng bạn rồi sau đó mới nuốt xuống chứ đừng để món uống cứ thế trôi tuột xuống cổ họng!

Kiềm chế cơn thèm đồ ăn vặt: Tôi lần đầu nhận ra điều này khi bắt đầu chuyển sang ăn nhiều thực phẩm thô, nguyên dạng hơn, và sau đó là nhiều nước ép và sinh tố rau xanh. Tôi đã từng phải vật lộn với cơn thèm những loại đồ ăn không tốt bằng sự tự kỷ luật và trừng phạt, nhưng làm vậy chỉ khiến cơn thèm cồn cào hơn! Cách hiệu quả hơn là bổ sung sinh tố vào chế độ ăn của bạn. Theo thời gian, bạn sẽ thèm rau củ và trái cây hơn, và sau một thời gian, bạn sẽ không thèm những thứ đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe nữa. Quả là một phương thuốc tuyệt diệu!

Giảm cân một cách tự nhiên: Giảm cân chắc chắn là một trong những lý do phổ biến nhất để mọi người uống sinh tố lành mạnh, và chúng có tác dụng tuyệt vời! Nếu bạn hứng thú với việc giảm cân, hãy làm món sinh tố của bạn một cách đơn giản và dùng những thực phẩm nguyên dạng tự nhiên, kiểm soát tổng lượng calo, sử dụng nhiều rau củ và rau xanh hơn, không dùng đến các loại hạt, bột protein và các siêu thực phẩm. Sinh tố rau xanh đặc biệt thúc đẩy việc giảm cân và giúp loại bỏ cả những phần cân nặng khó giảm.

Đưa cơ thể đến trạng thái kiềm khỏe mạnh: Sự cân bằng pH trong máu cần phải nằm trong một khoảng nhất định và nhiều loại thực phẩm - đặc biệt là đồ ăn vặt nhiều muối, đồ chiên rán và thực phẩm đóng gói - đặc biệt có tính axit, vì thế cơ thể bạn phải làm việc vất vả để trung hòa những ảnh hưởng của chúng và trở về trạng thái mong muốn. Trái cây và rau củ là những thực phẩm kiềm, và các chuyên gia sức khỏe tuyên bố rằng tiêu thụ trái cây, rau củ giúp bạn duy trì sự cân bằng kiềm trong cơ thể. Sinh tố sẽ giúp bạn đi đúng hướng với sự cân bằng pH bằng cách hoạt động như một chất kiềm hóa.

Là một nguồn protein thực vật lành mạnh: Dù bạn tin hay không thì thực vật có chứa protein. Thịt và sữa không phải là những nguồn protein duy nhất. Một vài nguồn protein thực vật tốt nhất là quả bơ, bông cải xanh, cải bó xôi, cải xoăn, và tất cả những loại thực vật này đều là những nguyên liệu ngon miệng cho bất kỳ món sinh tố nào. Sinh tố là một cách tuyệt vời để tiêu thụ protein thực vật, kể cả khi bạn vẫn có thêm protein từ những phần khác trong chế độ ăn.