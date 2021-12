Giá lăn bánh những mẫu ôtô bán chạy nhất sau khi giảm phí trước bạ

Sau khi ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước chính thức được giảm 50% phí trước bạ, giá lăn bánh của nhiều mẫu xe thuộc top 10 doanh số có sự thay đổi.

Từ 1/12/2021 đến 31/5/2022, ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước được giảm 50% lệ phí trước bạ. Với hỗ trợ này, hầu hết cái tên trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường tính đến hết tháng 10/2021 có giá lăn bánh giảm, do đều là ôtô CKD.

VinFast Fadil giảm 20-27 triệu đồng

Sau 10 tháng của năm 2021, VinFast Fadil là mẫu ôtô bán chạy nhất Việt Nam với doanh số 19.886 xe. Có giá niêm yết 425-499 triệu đồng thuộc diện cao nhất phân khúc, tuy nhiên Fadil thường xuyên được ưu đãi để thu hút người dùng.

Ảnh: Vĩnh Phúc.

Trong tháng 12, với khách mua trả thẳng 100% giá trị xe, 3 phiên bản Fadil Tiêu chuẩn, Nâng cao và Cao cấp có giá tương ứng 382,5; 413,1 và 449,1 triệu đồng.

Như vậy, khi được giảm 50% lệ phí trước bạ, tùy địa phương đăng ký mà giá lăn bánh Fadil sẽ giảm khoảng 20-27 triệu đồng. Tại Hà Nội - nơi có mức phí trước bạ và phí biển số ôtô cao nhất, giá lăn bánh tháng 12 của 3 phiên bản VinFast Fadil lần lượt là 427, 460 và 498 triệu đồng.

Hyundai Accent giảm 21-33 triệu đồng

Hyundai Accent hiện là mẫu ôtô bán chạy thứ hai tại Việt Nam với doanh số cộng dồn 10 tháng đạt 16.382 xe. Accent được lắp ráp trong nước, có 4 phiên bản kèm giá đề xuất 426-542 triệu đồng.

Ảnh: TC Motor.

Với hỗ trợ 50% phí trước bạ, giá lăn bánh Hyundai Accent giảm 21-33 triệu đồng tùy phiên bản và nơi đăng ký.

Tại Hà Nội, Hyundai Accent 1.4 MT Tiêu chuẩn, 1.4 MT, 1.4 AT và 1.4 AT Đặc biệt có giá lăn bánh mới tương ứng 474, 523, 553 và 597 triệu đồng.

Toyota Vios giảm 24-38 triệu đồng

Với 14.394 xe bán ra sau 10 tháng, Toyota Vios đang xếp thứ 3 trong nhóm 10 xe ăn khách nhất thị trường năm 2021. Mẫu Vios hiện hành được phân phối với 6 phiên bản, lắp ráp trong nước và có giá 478-630 triệu đồng.

Sau khi giảm 50% phí trước bạ, giá lăn bánh các phiên bản Toyota Vios giảm khoảng 24-38 triệu đồng.

Ảnh: Hoàng Tuấn.

Tại Hà Nội, giá lăn bánh mới của Toyota Vios E MT (3 túi khí), E MT, E CVT (3 túi khí), E CVT, G CVT và GR-S lần lượt là 529, 547, 585, 605, 638 và 690 triệu đồng.

Song song đó, trong tháng 12, Toyota giảm giá cho một số dòng xe dưới hình thức hỗ trợ phí trước bạ, gồm Vios (tất cả phiên bản giảm 20 triệu đồng), Innova (phiên bản E 2.0 MT và G 2.0 AT giảm 15 triệu đồng), Rush (giảm 30 triệu đồng) và Corolla Altis (giảm 40 triệu đồng).

Như vậy, chi phí lăn bánh thực tế của Toyota Vios trong tháng 12 sẽ sát hơn với đối thủ trực tiếp Hyundai Accent.

Ford Ranger giảm 18-33 triệu đồng

Ford Ranger vẫn là mẫu bán tải bán chạy nhất Việt Nam trong năm 2021. Tính đến hết tháng 10, Ranger đạt doanh số 12.359 xe. Hiện tại, ngoại trừ Ranger Raptor là xe nhập khẩu, các phiên bản Ranger còn lại đều được lắp ráp trong nước hoặc bán song song cả model CKD và CBU.

Ảnh: Toàn Thiện.

Có giá niêm yết 616-925 triệu đồng, giá lăn bánh Ford Ranger giảm khoảng 18-33 triệu đồng sau khi nhận hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Khác ôtô con, bán tải có mức tính phí trước bạ 6-7,2% tùy địa phương đăng ký.

Kia Seltos giảm 31-44 triệu đồng

Sau 10 tháng của năm 2021, Kia Seltos là mẫu ôtô bán chạy thứ 5 tại Việt Nam với doanh số 11.820 xe. Mẫu SUV đô thị được lắp ráp nội địa và có giá 629-739 triệu đồng.

Ảnh: Hoàng Tuấn.

Khi được giảm 50% phí trước bạ, giá lăn bánh Kia Seltos giảm khoảng 31-44 triệu đồng tùy phiên bản và nơi đăng ký.

Tại Hà Nội, giá lăn bánh mới của Kia Seltos 1.4 Deluxe, 1.4 Luxury, 1.6 Premium và 1.4 Premium lần lượt là 689, 753, 784 và 806 triệu đồng.

Toyota Corolla Cross không giảm giá

Toyota Corolla Cross cùng Kia Seltos tạo nên cuộc đua song mã tại nhóm SUV đô thị trong năm 2021. Tính đến hết tháng 10, Corolla Cross xếp ngay sau Seltos ở top 10 xe ăn khách nhất thị trường với doanh số 10.599 xe.

Ảnh: Bối Hạ.

Là xe nhập khẩu nguyên chiếc, vì vậy Toyota Corolla Cross không được giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 103. Đây cũng là lợi thế không nhỏ để Kia Seltos gia tăng cách biệt doanh số với Corolla Cross trong giai đoạn cuối năm.

Mitsubishi Xpander giảm 31-38 triệu đồng

Mitsubishi Xpander vẫn là mẫu MPV bán chạy nhất năm 2021, dù doanh số bị ảnh hưởng đáng kể vì dịch Covid-19. Sau 10 tháng của năm 2021, Mitsubishi bán được 10.160 chiếc Xpander.

Ảnh: Toàn Thiện.

Xpander hiện được phân phối với 2 phiên bản AT và MT, tuy nhiên chỉ bản AT có biến thể lắp ráp nội địa. Với giá 630 triệu đồng, giá lăn bánh Mitsubishi Xpander AT (CKD) giảm khoảng 31-38 triệu đồng tùy nơi đăng ký.

Tại Hà Nội, giá lăn bánh mới của Mitsubishi Xpander AT là 690 triệu đồng.

Hyundai Grand i10 giảm 18-27 triệu đồng

Dù không còn duy trì được vị thế và thị phần tại nhóm xe hạng A, Hyundai Grand i10 hiện vẫn là một trong những mẫu ôtô ăn khách nhất năm 2021, đạt doanh số 9.309 xe sau 10 tháng.

Ảnh: TC Motor.

Hiện tại, Hyundai Grand i10 được phân phối với 3 phiên bản hatchback và 3 phiên bản sedan, có giá 360-455 triệu đồng. Với hỗ trợ 50% phí trước bạ, giá lăn bánh Grand i10 giảm khoảng 18-27 triệu đồng.

Tại Hà Nội, giá lăn bánh mới của Hyundai Grand i10 dao động 404-483 triệu đồng cho bản hatchback và 425-505 triệu đồng với bản sedan.

Hyundai Santa Fe giảm 51-80 triệu đồng

Hyundai Santa Fe đang là mẫu SUV/crossover 7 chỗ ăn khách nhất với 8.675 xe bán ra sau 10 tháng của năm 2021. Xe được phân phối với biến thể dùng động cơ xăng hoặc diesel và có giá 1,03- 1,34 tỷ đồng .

Ảnh: TC Motor.

Sau khi giảm 50% phí trước bạ, giá lăn bánh các phiên bản Hyundai Santa Fe giảm 51-80 triệu đồng tùy nơi đăng ký.

Tại Hà Nội, giá lăn bánh mới của Hyundai Santa Fe bản máy xăng là 1,114- 1,337 tỷ đồng . Trong khi đó, 3 phiên bản Sante Fe máy dầu có giá lăn bánh mới 1,22- 1,443 tỷ đồng .

Kia K3 giảm 28-41 triệu đồng

Kia K3/Cerato tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu nhóm sedan hạng C với doanh số 7.840 xe tính đến hết tháng 10/2021, bỏ xa cựu vương Mazda3. Tại Việt Nam, K3 được phân phối với 4 phiên bản, lắp ráp trong nước và có giá 559-689 triệu đồng.

Ảnh: Thaco.

Tùy phiên bản và nơi đăng ký mà sau khi giảm 50% phí trước bạ, giá lăn bánh của Kia K3 giảm 28-41 triệu đồng.

Tại Hà Nội, giá lăn bánh mới của Kia K3 1.6 Deluxe, 1.6 Luxury, 1.6 Premium và 2.0 Premium lần lượt là 615, 689, 721 và 753 triệu đồng.