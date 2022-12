Gen Z giúp đẩy doanh số của tiểu thuyết lãng mạn

Khảo sát cho thấy nhu cầu của Gen Z và hiệu ứng mạng xã hội đã đẩy doanh số của sách lãng mạn vươn lên hàng đầu.

Nhu cầu cuar Gen Z đã giúp các tác phẩm lãng mạn đạt doanh số khủng. Ảnh: Monstera/pexels.

Khi hỏi một cô nàng Gen Z rằng thời gian gần đây đang đọc gì, câu trả lời có thể liên quan đến tên của hai tác giả nổi tiếng về tiểu thuyết lãng mạn là Colleen Hoover và Emily Henry.

Hoover và Henry đã liên tục chiếm vị trí hàng đầu trong danh sách tiểu thuyết thương mại bìa mềm bán chạy nhất của New York Times trong nhiều tháng. Thành công của những nhà văn lãng mạn đương đại này phần lớn được thúc đẩy bởi độc giả Gen Z và mạng xã hội, theo NPR.

Nhu cầu cảm xúc của Gen Z

Nữ nhà văn Henry nói rằng nhiều độc giả tìm thấy tác phẩm họ yêu thích rồi chia sẻ lại với những người khác qua mạng. Các tiểu thuyết của cô như "Beach Read", "People We Meet on Vacation" và "Book Lovers" là những cuốn sách bán chạy nhất.

Cuốn sách sắp ra mắt của Hoover mang tên "It Starts With Us" - phần tiếp theo rất được mong đợi của "It Ends With Us" xuất bản từ năm 2016 - có nhiều đơn đặt trước hơn bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào trong lịch sử Simon & Schuster.

Đơn đặt hàng trước của nó thậm chí vượt qua "Dr. Sleep" của Stephen King, được bán vào năm 2013, tác phẩm dẫn đầu trước đây của công ty xuất bản.

Nhiều người trẻ tìm lối thoát cảm xúc qua những trang tiểu thuyết lãng mạn. Ảnh: Monstera/Pexels.

Cách đây một thập kỷ, nhóm đọc tác phẩm lãng mạn nhiều nhất là phụ nữ 35-54 tuổi. Nhưng trong vài năm qua, độ tuổi đã được mở rộng và trẻ hóa xuống mức 18 tuổi.

"Gen Z là nhóm độc giả khổng lồ cho dòng sách lãng mạn. Giống như thế hệ Millennials, nhóm này có tuổi trẻ được đánh dấu bởi sự bất ổn toàn cầu theo nhiều cách, vì vậy tìm kiếm một hạnh phúc vững bền qua những trang sách là một lối thoát cảm xúc cho họ", nhà báo Ariele Fredman bày tỏ.

Kaileigh Klein, một sinh viên đại học 19 tuổi ở Ontario, Canada cho biết cô yêu sách của Hoover cũng chính vì cảm xúc lớn lao mà nữ nhà văn truyền tải.

"Những người ở độ tuổi của tôi bị thu hút bởi những cuốn tiểu thuyết đó vì chúng thực sự giàu cảm xúc. Tôi thấy ngay cả với một người ít bày tỏ cảm xúc ngoài đời thực, khi đọc những dòng văn trên giấy, vẫn thật dễ để kết nối với nó", Klein bày tỏ.

Sahar Kariem, một nhà tạo mẫu 22 tuổi đến từ Maryland, cho biết "sự cân bằng giữa lãng mạn và bài học cuộc sống", cũng như các chủ đề về tuổi mới lớn trong tác phẩm của Emily Henry, đã khiến nhà văn này trở thành một trong những tác giả yêu thích của cô.

Hiệu ứng mạng xã hội

Thành công của các tác phẩm lãng mạn trong việc chinh phục độc giả Gen Z còn được thúc đẩy mạnh mẽ bởi những cộng đồng yêu sách trên mạng xã hội.

Colleen Hoover đặc biệt hiểu rõ cách kết nối với người hâm mộ của mình. Cô thường xuyên tương tác với gần 950.000 người theo dõi của mình trên ứng dụng video ngắn.

Chủ hiệu sách Koch cho biết cô nhận thấy lượng khách trẻ tuổi đến cửa hàng tăng mạnh kể từ đầu năm 2021, cho rằng 100% là nhờ hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội.

Nhiều người trẻ đang chia sẻ cuốn sách yêu thích của họ trên mạng xã hội. Ảnh: ShutterStock.

Ali Hazelwood, nhà văn có cuốn sách đầu tay năm 2021 mang tên "The Love Hypothesis" đã gặt hái doanh số dữ dội nhờ cú hit trên mạng xã hội.

Nữ tác giả thừa nhận không biết gì về mức độ lan truyền của cuốn sách cho đến khi một người bạn kể rằng một người đã giới thiệu nó và thu hút 2 triệu lượt xem.

"Cách vlogger nói về sách rất khác so với cách đánh giá truyền thống. Họ khiến tôi cũng muốn mua cuốn sách của mình", Hazelwood.

Cuốn sách bán chạy nhất của The Ripped Bodice là tác phẩm "It Ends With Us" của Hoover. Mặc dù không phải là mới, nó đã trở nên phổ biến vào năm 2021 nhờ mạng xã hội. Cuốn sách này đã đạt vị trí số 1 trong danh sách bán chạy nhất của New York Times vào tháng 1/2022.