Du khách trả lại vali 'cầm nhầm' tại sân bay Phú Quốc

Nghĩ rằng vali của người cùng đoàn nên một du khách Hà Nội đã “cầm nhầm” hành lý của vợ chồng một hành khách tại sân bay Phú Quốc.

Ngày 1/2, một du khách quê Hà Nội là anh N.T.H. cho biết đã đến Công an xã Dương Tơ, TP Phú Quốc (Kiên Giang) để nhận lại hành lý là chiếc vali bị người khác “cầm nhầm” tại sân bay Phú Quốc. Trước sự chứng kiến của lực lượng công an với an ninh sân bay vào tối 31/1, anh H. kiểm tra và xác nhận không bị mất tài sản nào trong vali.

Anh N.T.H. (giữa) nhận lại chiếc vali màu hồng. Ảnh: M.Đ.

Chiều 30/1, vợ chồng anh H. đi máy bay từ Hà Nội vào Phú Quốc. Lúc lấy hành lý tại sân bay Phú Quốc, anh H. chỉ nhận được một trong 2 chiếc vali đã ký gửi trước đó.

Lực lượng an ninh sân bay đã cho anh H. xem camera tại khu hành lý. Du khách này phát hiện một người đàn ông cầm chiếc vali màu hồng của anh H. rồi rời sân bay.

Tối 31/1, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc tìm được người cầm nhầm vali của anh H. Khi giao trả tài sản tại Công an xã Dương Tơ, người “cầm nhầm” hành lý cho biết đã nghĩ rằng vali của người cùng đoàn nên… cầm giùm.