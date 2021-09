Doanh số bán ôtô tháng 8 thấp nhất trong 6 năm

Do ảnh hưởng của giãn cách xã hội và tình trạng thiếu linh kiện lắp ráp, tổng lượng xe bán ra trong tháng 8 chỉ đạt 8.884 chiếc, thấp nhất kể từ năm 2015.

Báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy doanh số bán hàng toàn thị trường tháng 8 chỉ đạt 8.884 chiếc, giảm 45% so với tháng 7 và giảm 57% so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, số xe du lịch bán ra là 6.231 chiếc (giảm 40%), xe thương mại 2.344 chiếc (giảm 55%) và xe chuyên dụng 309 chiếc (giảm 33%). Sản lượng xe lắp ráp trong nước đạt 5.345 chiếc, giảm 41% so với tháng trước; số lượng bán ra của xe nhập khẩu nguyên chiếc là 3.539 xe, giảm 41%.

Như vậy, đây đã là tháng thứ 5 liên tiếp doanh số bán ôtô tại Việt Nam đi xuống. Doanh số các tháng bắt đầu đà giảm từ tháng 4 với 3,7% so với tháng 3, mức giảm của tháng 5 là 15% so với tháng 4, mức giảm của tháng 6 là 8% so với tháng 5, mức giảm của tháng 7 là 32% so với tháng 6.

“Doanh số bán xe tháng 8 thấp nhấp kể từ năm 2015 đến nay. Mức thấp kế tiếp là tháng 2 năm 2016 (tháng Tết Nguyên Đán) với doanh số 11.718 xe”, VAMA cho biết.

DOANH SỐ BÁN ÔTÔ TẠI VIỆT NAM TỪ ĐẦU NĂM

Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Số xe bán ra chiếc 26432 14585 30935 30065 25585 23587 16035 8884

Kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát vào ngày 27/4 đến nay, nhiều nhà máy của thành viên VAMA đã có những quãng thời gian tạm dừng sản xuất. Với những doanh nghiệp đã có thể hoạt động trở lại và các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất bình thường thì số lượng xe tồn kho lại rất lớn.

Ước tính khoảng hơn 200 đại lý ôtô thuộc thành viên VAMA vẫn đang đóng cửa và chưa thể mở cửa trở lại. Cùng với đó là hơn 200 xưởng dịch vụ cũng không thể hoạt động.

“Có thể nói chuỗi cung ứng và các hoạt động phân phối đã bị đình trệ và bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều công ty đã ghi nhận mức sụt giảm doanh số trên 60%” VAMA nhận định.

Thaco tiếp tục là thương hiệu tiêu thụ được nhiều xe nhất tháng 8 với 3.668 chiếc, tiếp đến là Toyota với 2.257 chiếc (chưa kể Lexus). Hai hãng này cũng có số xe bán ra nhiều nhất từ đầu năm, với Thaco là 59.793 chiếc và Toyota là 35.113 chiếc (chưa kể Lexus).

Đối với VinFast, tháng 8 hãng xe này bán được 2.048 xe Fadil, 254 xe Lux A2.0 và 8 xe Lux SA2.0, đạt doanh số 2.310 xe. Như vậy, 8 tháng đầu năm, VinFast đã bán tổng cộng 22.030 xe, bao gồm 15.103 xe Fadil, 4.285 xe Lux A2.0 và 2.642 xe Lux SA2.0.

VinFast Fadil cũng chính là mẫu xe bán chạy nhất tháng 8, tiếp đến là Toyota Vios với doanh số 987 chiếc dù giảm 357 xe. Đứng thứ ba là chiếc xe Thaco Kia Seltos với 832 chiếc.

“Ảnh hưởng của tháng Ngâu, giãn cách xã hội kéo dài ở nhiều địa phương và tình trạng thiếu linh kiện, chip bán dẫn trên toàn cầu đã tác động đáng kể đến thị trường ôtô Việt Nam nói chung và VinFast nói riêng trong tháng qua”, VinFast cho biết.

Tính từ đầu năm, tổng doanh số bán xe của toàn thị trường đạt 157.777 chiếc, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2019 (thời điểm chưa có Covid-19). Trong đó, ôtô du lịch giảm 18%, xe thương mại giảm 2% và xe chuyên dụng tăng 1%.

Doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 17%, trong khi xe nhập khẩu giảm 8% so với cùng kỳ năm 2019. Nếu so với cùng kỳ năm 2020, con số này lần lượt tăng 4% và 36%.