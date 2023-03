Doanh nghiệp ôtô nhập khẩu kêu cứu, đề xuất giảm 50% phí trước bạ

Nhiều doanh nghiệp bán xe cho biết tình trạng thừa hàng ngày càng trầm trọng hơn do các chính sách liên quan đến tài chính, tiền tệ...

VIVA muốn được ưu đãi lệ phí trước bạ. Ảnh: Liêu Lãm.

Hiệp hội Các nhà nhập khẩu Ôtô Việt Nam (VIVA) vừa gửi đơn lên Quốc hội Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính và Văn phòng Chính phủ về kiến nghị đề xuất ưu đãi lệ phí trước bạ đối cho dòng ôtô nhập khẩu (CBU).

Cách đây không lâu, Chính phủ yêu cầu nghiên cứu việc giảm 50% lệ phí trước bạ cho ôtô trong nước (CKD).

VIVA có 12 doanh nghiệp thành viên gồm Audi, Bentley, Ferrari, Jaguar & Land Rover, Maserati, Morgan & Brabus, Porsche, Subaru, Volkswagen và Volvo.

VIVA cho biết lượng xe nhập khẩu trong tháng 1 năm nay tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2021, từ 4.020 chiếc lên 12.842 chiếc. Trước đó, giai đoạn tháng 10-12/2022 cũng ghi nhận hơn 77.000 xe được nhập khẩu về Việt Nam.

Do các vấn đề liên quan đến chính sách tiền tệ cũng như tình hình đăng kiểm, lượng xe CBU tồn kho từ tháng 10/2022 đang gây áp lực tài chính lớn cho hầu hết doanh nghiệp bán ôtô. VIVA đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe CKD lẫn CBU nhằm giải quyết vấn đề hiện tại.

"Chỉ một số nhà nhập khẩu và đại lý mới có thể trụ vững về mặt tài chính nếu không có sự hỗ trợ lệ phí trước bạ cho ôtô CBU", đại diện VIVA nói.

Lượng xe tồn kho trong nhiều tháng đang gây áp lực lên các doanh nghiệp. Ảnh: Liêu Lãm.

Không chỉ xe nhập khẩu bị ảnh hưởng, nhóm ôtô lắp ráp trong nước (CKD) cũng ghi nhận mức giảm cao do những lý do tương tự. Hyundai và VinFast ghi nhận doanh số giảm 66% trong tháng 1/2022 so với tháng 1/2021, từ 24.026 chiếc xuống còn 8.190 chiếc.

Trong quá khứ, Chính phủ Việt Nam từng 3 lần hỗ trợ 50% phí trước bạ cho thị trường ôtô, tuy nhiên chỉ áp dụng cho xe lắp ráp trong nước CKD. VIVA nói điều này vi phạm Hiệp định Chung về Thuế quan và Thương mại GATT mà Việt Nam đã ký kết.