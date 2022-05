Điện toán đám mây làm rung chuyển thị trường

Điện toán đám mây, dữ liệu lớn, kỹ thuật in 3D là những xu hướng công nghệ ở Thung lũng Silicon.

Chính kỷ nguyên bật-máy (switch-on) hiện tại của điện thoại thông minh, máy tính bảng, phương tiện truyền thông xã hội và kỹ thuật số, thương mại di động, công nghệ nano và đám mây sẽ quyết định tiến trình phát triển vài năm tiếp theo của sự đổi mới sáng tạo.

Điện toán đám mây và dữ liệu lớn

Trong cuộc điều tra của công ty kiểm toán KPMG năm 2012 có tiêu đề “Huy động Đổi mới Sáng tạo: Cảnh quan đang thay đổi của các công nghệ đột phá”, 56% người trả lời trên toàn cầu xác định điện toán đám mây là chu kỳ đổi mới sáng tạo tiếp theo, sẽ thay đổi công nghệ tiêu dùng và làm rung chuyển thị trường kinh doanh mạnh mẽ nhất.

Cuộc khảo sát, phản ánh quan điểm của 668 nhà lãnh đạo công nghệ toàn cầu, được thiết kế để bắt mạch phạm vi thay đổi trong vòng ba đến bốn năm tới.

“Mọi người đều mong muốn tận dụng được nhiều hơn lực đòn bẩy từ công nghệ đám mây, cho hệ thống máy tính hay kho lưu trữ. Đó là sự nhanh nhạy trong kinh doanh. Nếu bạn có thể giảm thiểu thời gian để đưa ra một sản phẩm, nó sẽ cho phép bạn trở nên hiệu quả hơn và có thể bán ra được nhiều hơn”, bà Jeanette Horan, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Thông tin của IBM, cho biết.

Một chu kỳ đổi mới sáng tạo quan trọng khác trong những năm sắp đến là làm thế nào để giải quyết các dữ liệu lớn, một tập hợp dữ liệu lớn và phức tạp đến mức không thể được xử lý bằng các công cụ quản lý cơ sở dữ liệu sẵn có. Nó có thể không phải là mối bận tâm số một của mọi người, nhưng nó sẽ sớm được xem là một công nghệ chuyển hóa (transformational technology) khi các mô hình đám mây, di động, xã hội và dữ liệu sẽ mở rộng và hội tụ.

“Những ngày này, chúng ta hoàn toàn choáng ngợp với thông tin từ Internet rằng chúng ta cần các cách thức để phân loại thông tin này, chẳng hạn như bằng điều hướng (navigation), gắn thẻ, các công nghệ tìm kiếm và trực quan hóa (visualization) để giúp mọi người thu hẹp phạm vi để tìm kiếm nhanh hơn. Có một nhu cầu kết hợp cách bộ não con người làm việc với các hệ thống máy tính và công nghệ”, Horan nói.

Máy in 3D

Ngày 12/2/2011, trang bìa tờ The Economist viết: “Hãy in cho tôi một cây đàn Stradivarius”, nhắc đến cây đàn violin danh giá nhất thế giới. Tạp chí này đề cập đến thời đại mới của in 3D - quá trình chế tạo các vật thể rắn ba chiều từ một máy in nguyên liệu, thay vì in bằng mực, bạn sẽ sử dụng các vật liệu như nhựa.

Khoảng từ năm 2003, in 3D là hình thức tiếp theo của một hoạt động bắt đầu với các mộc bản và phương pháp sắp chữ động (movable type) gần 2.000 năm trước. Nếu bạn nghĩ về sản xuất truyền thống như một hình thức sản xuất “có tính trừ ra” (subtractive) vì nó phân vật liệu ra để tạo thành các vật thể, trong khi in 3D là một kỹ thuật sản xuất “cộng vào” (additive) kết hợp nhiều lớp vật liệu theo các chuỗi ngang, tạo thành một vật thể ba chiều.

Thay vì có hộp mực trong máy in kỹ thuật số, bạn có thể có một hộp chứa nhựa hoặc thép trong máy in vật liệu để in/sản xuất ra bất cứ thứ gì, từ đồ trang sức đến giày dép, đồng hồ, đến chuỗi DNA và hơn thế nữa.

Vì máy in 3D sẽ trở nên sẵn có để sử dụng tại nhà trong khoảng mười năm tới, chúng ta sẽ có khả năng in bất cứ thứ gì chúng ta muốn.

AutoDesk, một công ty ở Vùng Vịnh tập trung vào phần mềm 3D cho ngành kiến trúc, kỹ thuật, xây dựng, sản xuất, cũng như các ngành công nghiệp giải trí và phương tiện truyền thông, đã ra mắt chiếc xe máy tùy chỉnh kích thước thật đầu tiên trên thế giới vào năm 2008, tất cả được in trên một máy in 3D.

Sự phát triển nhanh chóng của kỹ thuật in 3D cũng sẽ cách mạng hóa ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe. Máy in 3D đã được sử dụng để làm chân tay giả cho thương binh, và việc chế tạo các cơ quan và mô người đang diễn ra.

Những tiến bộ này báo hiệu rằng không có giới hạn cho những gì chúng ta có thể tưởng tượng và sản xuất trong những năm sắp đến, mở ra một thế giới các câu hỏi về định hướng đạo đức của công nghệ in 3D và các công nghệ đột phá nói chung.

Một mặt, khi bạn nghĩ về những gì máy in 3D có thể làm ra liên quan đến nội tạng của con người, nó có thể được xem là thay-đổi-cuộc-sống. Mặt khác, làm thế nào để bạn kiểm soát việc sử dụng công nghệ này một cách đúng đắn, và ai sẽ là người ấn định vào nhận thức xã hội những cái “đúng-sai” của công nghệ in 3D?

Chúng ta đã biết việc nghiên cứu tế bào gốc từng trở thành một vấn đề nhạy cảm như thế nào, nhưng đó là thời điểm mà việc nghiên cứu tế bào gốc chỉ dành riêng cho các nhà khoa học và các chuyên gia y tế.

Điều gì sẽ xảy ra khi máy in này trở nên đủ tinh vi để sử dụng tại nhà? Phải chăng các máy in 3D sẽ cho chúng ta quyền lực để đưa ra những quyết định “giống như của Chúa”? Đây là những câu hỏi rất phức tạp cần phải được giải quyết cả về mặt khoa học lẫn triết học.