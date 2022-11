Cuộc đua không cân sức ở nhóm xe 4 chỗ giá rẻ

Phân khúc xe hạng A hiện chỉ còn 2 cái tên đến từ Hàn Quốc, tương tự giai đoạn cách đây hơn 3 năm.

Ôtô cỡ A từng có thời điểm đầy sôi động với nhiều thương hiệu khác nhau, trải dài từ Việt Nam, Nhật Bản đến Hàn Quốc. Ở thời điểm hiện tại, sân chơi này đã trở nên nhẹ nhàng hơn khi nhiều cái tên đã rút lui, chẳng hạn như VinFast Fadil, Honda Brio hay Toyota Wigo.

Số liệu từ VAMA, TC Group cho thấy doanh số xe hạng A trong tháng 10 không có nhiều biến động so với tháng trước. Tuy nhiên nếu so với cùng kỳ năm ngoái, con số này thấp hơn khá nhiều do hiện tại chỉ còn 2 mẫu xe hạng A được phân phối.

Hyundai Grand i10 giữ vững "ngôi vương"

Tổng kết tháng 10, lượng xe Hyundai Grand i10 giao đến tay khách hàng là 973 chiếc. Con số này thấp hơn 151 chiếc so với tháng 9, tương đương mức giảm 14,5%.

Ngược với Hyundai Grand i10, đối thủ đồng hương Kia Morning lại có doanh số tháng 10 nhỉnh hơn. Thaco bán được 166 chiếc Kia Morning, nhiều hơn tháng trước 42 chiếc, tương đương mức tăng 33,8%.

Dù cải thiện lượng xe bán ra trong khi đối thủ bị suy giảm, Kia Morning vẫn khó theo kịp Hyundai Grand i10 trong cuộc chiến giành vị trí cao nhất phân khúc. Cộng dồn 10 tháng năm 2022, TC Group đã bán 8.837 chiếc Hyundai Grand i10, trong khi Kia Morning chỉ đạt 3.744 chiếc, thấp hơn khoảng 2,3 lần.

Lợi thế lớn nhất của Grand i10 trước đối thủ là đa dạng về phiên bản, đây cũng là mẫu xe duy nhất trên thị trường có biến thể sedan lẫn hatchback. Về giá bán, Hyundai Grand i10 có giá dao động 360-455 triệu đồng, đối thủ Kia Morning có mức giá 359-449 triệu đồng.

VinFast Fadil vẫn dẫn đầu tổng doanh số năm

VinFast không công bố doanh số xe được giao đến tay khách hàng trong tháng 10 và tháng 9. Lần gần nhất thương hiệu Việt Nam công bố thông tin này là của tháng 8.

Dù không còn sản xuất, VinFast Fadil vẫn đang tạm dẫn đầu doanh số lũy kế năm nay với 10.661 chiếc được bán ra (tính đến tháng 8). Hiện tại, Hyundai Grand i10 đang có doanh số lũy kế năm thấp hơn 1.824 chiếc so với đối thủ Fadil. Không loại trừ khả năng Grand i10 sẽ trở thành mẫu xe hạng A bán chạy nhất năm nếu duy trí được doanh số trên dưới 1.000 chiếc/tháng trong 2 tháng cuối của năm.

Kể từ khi có thông tin VinFast ngưng sản xuất xe xăng, doanh số Fadil giai đoạn nửa cuối năm sụt giảm nghiêm trọng. Số liệu VinFast cho thấy lượng xe Fadil từ 1.336 chiếc (tháng 6) giảm xuống còn 766 chiếc (tháng 7) và đạt mức 329 chiếc ở tháng cuối cùng được công bố doanh số.

Thời điểm còn mở bán, VinFast Fadil được phân phối với 3 phiên bản. Giá đề xuất của mẫu xe này là 425-499 triệu đồng, tuy nhiên thực tế giá bán Fadil khởi điểm khoảng 350 triệu đồng nhờ áp dụng nhiều ưu đãi.