Công ty sở hữu chuỗi The Coffee House lỗ gần 300 tỷ đồng nửa năm

Trong 6 tháng đầu năm, Seedcom - chủ sở hữu chuỗi The Coffee House - lỗ ròng sau thuế hơn 287 tỷ đồng, cao hơn mức thua lỗ trong cả năm 2021 trước đó.

Báo cáo tài chính của Công ty CP Seedcom - chủ sở hữu chuỗi The Coffee House - cho biết trong nửa đầu năm nay, doanh nghiệp này đã ghi nhận gần 676 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, đà tăng giá vốn cao hơn nhiều so với doanh thu đã khiến biên lãi gộp công ty giảm từ 55,4% kỳ trước xuống 46,5% kỳ này.

Kết quả là lãi gộp công ty ghi nhận được trong 6 tháng đầu năm nay chỉ tăng hơn 4%, đạt 314 tỷ đồng .

Đi cùng đà tăng doanh thu, hầu hết chi phí phát sinh trong kỳ bán niên của Seedcom đều tăng so với năm 2021. Trong đó, chi phí lãi vay tăng 44%; chi phí bán hàng tăng 5% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 12%, tiêu tốn của doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng.

Khoản lợi nhuận gộp kể trên cùng với hơn 2 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính đã không đủ để Seedcom trang trải các chi phí phát sinh trong kỳ.

Sau cùng, công ty sở hữu chuỗi cửa hàng cà phê The Coffee House cùng hàng loạt thương hiệu khác như Juno, Hnoss, Haravan, Cầu Đất Farm, King Food, Giao Hàng Nhanh và Ahamove… đã lỗ ròng 287 tỷ đồng sau nửa năm nay.

Mức lỗ này cao hơn 11% so với cùng kỳ năm trước và vượt qua cả mức lỗ 238 tỷ đồng công ty ghi nhận vào năm 2021 trước đó.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA SEEDCOM

Nhãn 6T2021 6T2022 Doanh thu thuần tỷ đồng 543 676 Lãi gộp

301 314 Lãi sau thuế

-258 -287

Khoản lỗ ròng kể trên tiếp tục cộng vào lỗ lũy kế trên bảng cân đối kế toán của Seedcom đến cuối tháng 6 lên tới 1.179 tỷ đồng .

Với vốn góp của chủ sở hữu công ty là hơn 753 tỷ, Seedcom phải nhờ tới việc tăng mạnh thặng dư vốn cổ phần từ 210 tỷ đầu năm lên 692 tỷ đồng cuối tháng 6 mới không phải hoạt động trong tình trạng âm vốn chủ sở hữu.

Tính đến cuối tháng 6, công ty này có tổng tài sản đạt trên 1.500 tỷ đồng , không thay đổi nhiều so với đầu năm. Trong đó, giá trị tài sản của Seedcom trải đều ở nhiều khoản mục như 329 tỷ tài sản cố định; 306 tỷ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, tương đương tiền; 237 tỷ đầu tư tài chính dài hạn; 205 tỷ phải thu ngắn hạn và 106 tỷ đồng hàng tồn kho…

Ở chiều nguồn vốn, do lỗ lũy kế gần 1.200 tỷ đồng , vốn chủ sở hữu của công ty chỉ còn gần 279 tỷ, trong khi nợ phải trả lên tới 1.221 tỷ đồng , tương đương hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 4,38 lần. Tuy vậy, tỷ lệ này đã giảm đáng kể so với mức 10,32 lần vào cùng kỳ năm 2021.

Đến cuối tháng 6, Seedcom có 173 tỷ đồng vay ngắn hạn và 657 tỷ đồng vay dài hạn, giảm lần lượt 29% và 24% so với đầu năm.

The Coffee House là chuỗi kinh doanh lớn và quan trọng nhất mà Seedcom đang vận hành. Ảnh: Phương Lâm.

Trong thông báo mới đây, Seedcom cũng cho biết công ty đã chi hơn 9 tỷ đồng sau nửa năm để thanh toán tiền lãi cho hai lô trái phiếu phát hành vào cuối năm 2020 và 2021.

Cụ thể, tháng 12/2020, Seedcom từng phát hành lô trái phiếu riêng lẻ trị giá 50 tỷ đồng với kỳ hạn 2 năm để tăng quy mô vốn hoạt động, đồng thời đầu tư vào các công ty con. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo, lãi suất năm đầu là 11% và từ năm thứ hai là 12%/năm.

Trong đó, tài sản đảm bảo là 1,8 triệu cổ phần của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Trà Cà phê Việt Nam (chuỗi The Coffee House) với giá trị tài sản hơn 200 tỷ đồng .

Đến tháng 12/2021, Seedcom tiếp tục phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 2 năm, lãi suất cao hơn 0,5 điểm % so với lô trước đó, đáo hạn ngày 31/12/2023. Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này là hơn 2,8 triệu cổ phần của Công ty Trà Cà phê Việt Nam.

Số tiền huy động được Seedcom có kế hoạch dùng 200 tỷ đồng để tăng quy mô vốn hoạt động và 50 tỷ đồng để đầu tư, góp vốn vào công ty con.