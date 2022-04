Chủ quán phản hồi vụ 4 ly cà phê giá gần 30 triệu đồng ở Bảo Lộc

Một quán cà phê ở Bảo Lộc (Lâm Đồng) từng bị tố "chặt chém" mới đây đã chia sẻ có những vị khách sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng cho những ly cà phê trứng tại quán.

Trước đó, ngày 12/4, ly cà phê "phượng hoàng lửa" này từng bị du khách tố "chặt chém" vì phải thanh toán gần 250.000 đồng/ly. Ngay sau đó, Cục quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng và cơ quan chức năng của TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã vào cuộc để kiểm tra, xác minh thông tin.

Cơ quan chức năng sau đó đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản quán cà phê tại Lâm Đồng trên do trong menu của quán không có thức uống cà phê có tên "phượng hoàng lửa" và giá trên menu có dấu hiệu tẩy xóa và vừa được dán mới. Bản thân chủ quán cũng giải thích và nói mức giá cho khách trước khi chọn nên không có căn cứ để xử lý việc cung cấp ly cà phê giá 249.000 đồng.

Gần đây, cộng đồng mạng tiếp tục lan truyền một hóa đơn mới của quán cà phê kể trên. Theo đó, hóa đơn này có thông tin thanh toán 4 ly cà phê giá gần 30 triệu đồng.

Trước mức giá đắt đỏ của cốc cà phê, nhiều người đặt ra nghi vấn liệu đây có phải chiêu trò quảng cáo do quán sắp xếp. Chị N.Thảo (TP.HCM) bày tỏ: "Không biết đây có phải hình hóa đơn do quán tự in ra không. Mình chưa từng thấy ly cà phê nào đắt như thế cả".

Anh Thư (TP.HCM) cũng cho rằng không hiểu nguyên liệu cao cấp đến cỡ nào, cách pha chế cầu kỳ ra sao, hương vị có gì khác biệt mà ly cà phê có giá đắt ngang một chuyến du lịch Đà Lạt như thế.

Trả lời nghi vấn này, chủ quán cho biết hình ảnh hoá đơn là thật. Người này còn gửi ảnh các vị khách đến quán thưởng thức món cà phê 7,2 triệu đồng/ly.

Cốc cà phê trứng thông thường của quán. Ảnh: Nguyễn Quốc Huy.

Anh Huy, chủ quán cà phê nói trên, chia sẻ với Zing đã có những khách chấp nhận trả 7,2 triệu đồng cho một ly cà phê trứng này. Theo chủ quán, đoàn khách 4 người này đến từ Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), trong đó có một người quen của chủ quán.

Chủ cơ sở kinh doanh này cho biết cà phê của quán phục vụ nhiều đối tượng khách khác nhau. Mỗi ly cà phê "phượng hoàng lửa" được làm theo yêu cầu riêng của khách dựa trên sự tư vấn từ quán, có mức giá khác nhau. Giá thấp nhất là 150.000 đồng.

Ly cà phê 7,2 triệu đồng kể trên sử dụng các nguyên liệu cao cấp nên giá hơn 7 triệu là hợp lý, chủ quán này khẳng định.

Những vị khách trả gần 30 triệu đồng cho 4 ly cà phê "phượng hoàng lửa". Ảnh: Nguyễn Quốc Huy.

"Ly cà phê trứng đó được pha chế từ sự kết hợp của nhiều nguyên liệu như mật ong rừng, trứng, sữa ong chúa và các loại rượu ngoại. Cà phê sử dụng cũng là hạt natural robusta trồng tại vùng B'lao (Bảo Lộc). Sau khi pha chế, cà phê được đốt trực tiếp bằng bình ga mini", chủ quán giới thiệu.

Hơn nữa, nhiều khách sẵn sàng chi trả số tiền lớn để thưởng thức vì những yếu tố phong thủy, may mắn do ly cà phê mang lại, anh Huy giải thích về lý do ly cà phê trứng có giá đắt đỏ.