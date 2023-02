Cách cắt giảm calo hợp lý khi giảm cân

Hạn chế đồ uống có đường, cho dầu vào bình xịt, thay sốt mayonnaise bằng bơ tươi có thể giúp bạn giảm được vài trăm calo mỗi ngày.

Ăn salad trước bước ăn giúp hạn chế cơn đói và không ăn quá nhiều calo. Ảnh: Pexels.

Giảm cân có thể là thách thức lớn nếu bạn không có những bí quyết đúng đắn. Trong cuộc nói chuyện với Eat This Not That, The Nutrition Twins, Lyssie Lakatos và Tammy Lakatos Shames, cặp chuyên gia dinh dưỡng, cho biết việc tính toán lượng calo có thể khiến nhiều người mất đi niềm vui trong ăn uống, dẫn đến thói quen ăn quá hạn chế và không điều độ.

"Nhưng trên thực tế, cắt giảm lượng calo hợp lý cũng rất tốt cho việc giảm cân”, The Nutrition Twins cho biết.

The Nutrition Twins giải thích giảm cân an toàn và lành mạnh nghĩa là giảm từ 0,5 kg đến một kg/tuần. Nếu bạn đang duy trì cân nặng, bằng cách cắt giảm 500 calo/ngày, bạn có thể giảm khoảng 0,5 kg/tuần. Nếu bạn cắt giảm 1.000 calo/ngày, bạn có thể giảm gần một kg/tuần.

Dưới đây là các mẹo hiệu quả giúp bạn đếm và cắt giảm lượng calo trong quá trình giảm cân.

Đừng lãng phí calo vào đồ uống

Nhiều người có lẽ không tính toán có bao nhiêu calo trong đồ uống, nhưng điều này rất quan trọng khi bạn đang giảm cân.

“Bộ não sẽ không đền bù cho lượng calo bạn uống và khiến bạn muốn ăn ít hơn sau đó. Do vậy, thay vì uống 350 ml soda, uống seltzer (loại nước đã được cacbon hóa) sẽ giúp bạn giảm 150 calo”, The Nutrition Twins chia sẻ.

Cho dầu vào bình xịt

Thay vì đổ thẳng dầu ra khỏi chai khi trộn salad hoặc nấu ăn, bạn hãy cho nó vào bình xịt vì mỗi muỗng canh dầu chứa đến 120 calo.

The Nutrition Twins giải thích: “Mọi người thường dùng nhiều dầu để nấu ăn, vì vậy, sử dụng bình xịt có thể giảm hàng trăm calo trong mỗi. Cho dù bạn sử dụng bình xịt khi chiên trứng, làm salad hay món xào, bạn đều có thể giảm rất nhiều calo mỗi bữa ăn”.

Cho dầu vào bình xịt giúp bạn kiểm soát được lượng dầu tiêu thụ. Ảnh: Jay Wilde.

Thưởng thức bữa ăn của bạn trên đĩa salad

Một mẹo giảm cân đơn giản có thể tạo ra sự khác biệt lớn chính là thay đĩa ăn tối lớn bằng đĩa salad. Đây là cách giúp bạn tiêu thụ khẩu phần nhỏ hơn và giảm đến vài trăm calo mỗi bữa ăn.

Ăn salad rau xanh hoặc rau luộc đầu tiên

Trước khi vào các món chính, bạn có thể cân nhắc ăn món salad rau xanh với chanh hoặc một số loại rau luộc. Điều này sẽ hạn chế cơn đói và bạn sẽ không tiêu thụ nhiều calo.

"Sử dụng chanh để tạo hương vị cho thức ăn của bạn thay vì nước sốt, bơ và dầu đậm đặc calo. Mọi người sẽ giảm được ít nhất 200 calo mỗi bữa ăn khi làm điều này", The Nutrition Twins nói thêm.

Ăn nhiều rau

Rau là một trong những thực phẩm rất tốt nếu bạn đang cố gắng giảm cân vì chúng chứa nhiều chất xơ và khiến bạn no lâu hơn. Nếu đang chế biến món mỳ ống với tôm, bạn hãy luộc vài chén bông cải xanh hoặc rau củ để ăn kèm với nó.

“Bữa ăn sẽ nhiều hơn đến mức bạn phải để dành một ít cho ngày khác và rau giúp giảm ít nhất 250-300 calo”, The Nutrition Twins nói.

Làm ngọt bằng quế

Khi lựa chọn thực phẩm, hãy nhớ loại bỏ ngũ cốc hay sữa chua có đường. Thay vào đó, ưu tiên thực phẩm không đường và làm ngọt bằng quế tự nhiên, không chứa calo.

Theo The Nutrition Twins, quế chứa nhiều chất chống oxy hóa và thúc đẩy lượng đường trong máu khỏe mạnh. Sự thay đổi này có thể giảm 50-100 calo.

Thay sốt mayonnaise bằng bơ

Nếu bạn thích ăn bánh mì, salad cá ngừ hoặc salad gà cho bữa trưa, hãy thay sốt mayonnaise bằng sốt quả bơ tươi.

"Một muỗng canh mayonnaise chứa khoảng 100 calo nhưng 28 g bơ (bằng 1/5 quả bơ) chỉ chứa 50 calo. Do đó, thay vì phết 2 muỗng canh mayonnaise lên bánh sandwich, dùng 28 g bơ không chỉ tốt cho tim mạch mà còn giảm đến 150 calo”, The Nutrition Twins cho biết.