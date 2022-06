Bộ Giao thông yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án đường sắt 7.000 tỷ đồng

Các ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước Bộ Giao thông Vận tải nếu không hoàn thành dự án 7.000 tỷ đồng đường sắt Bắc -Nam đúng thời hạn hợp đồng.

Yêu cầu do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông ký nhằm đốc thúc tiến độ dự án 7.000 tỷ đường sắt Bắc - Nam, đảm bảo chất lượng, an toàn.

Theo Thứ trưởng Đông, hiện nay dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang (dự án Vinh - Nha Trang) và dự án cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM (dự án 129 cầu) thuộc gói 7.000 tỷ đồng đang được các chủ đầu tư và đơn vị thi công tập trung triển khai.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạng mục công trình, gói thầu chậm, dẫn đến dự án có khả năng không đáp ứng tiến độ.

Để hoàn thành dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 85 khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các địa phương để sớm bàn giao mặt bằng còn lại theo tiến độ đã cam kết tại các ga Xuân Sơn Nam, Tam Thành, Đông Tác; các hạng mục đường gom thuộc Tuy Hòa, Đà Nẵng...

Đồng thời ban QLDA có giải pháp để giải quyết dứt điểm công tác GPMB; linh hoạt trong việc áp dụng một số giải pháp đẩy nhanh công tác GPMB như phương án tạm cư, hỗ trợ địa phương trong việc di dời nhà...

Công trình dự án 129 cầu hoàn thành, đưa vào khai thác. Ảnh: Ban QLDA 85.

Ban QLDA 85 phải chỉ đạo tư vấn thiết kế khẩn trương nghiên cứu đề xuất của UBND tỉnh Quảng Trị về việc dịch đoạn đường bộ dưới cầu chui Km 607 về phía bắc khoảng 20 m để hạn chế GPMB, lưu ý phải đảm bảo kết nối giữa đường ngang với quốc lộ 1; khẩn trương báo cáo Bộ GTVT xem xét điều chỉnh thiết kế (nếu khả thi).

Ban QLDA tiếp tục làm việc với UBND TP Đà Nẵng khẩn trương bàn giao mặt bằng phạm vi hàng rào đường gom Km 775+527-Km 775+875 để triển khai thi công. Trường hợp bàn giao mặt bằng không đáp ứng tiến độ thi công hoàn thành gói thầu, yêu cầu Ban QLDA 85 xem xét dừng các hạng mục này và bàn giao lại cho địa phương.

"Các ban QLDA tăng cường hơn nữa công tác điều hành dự án, chủ động thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư trong việc quản lý thực hiện dự án; bố trí cán bộ đủ năng lực, thẩm quyền; kịp thời xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh, nghiệm thu, thanh toán, đảm bảo tiến độ thi công yêu cầu.

Trên cơ sở tiến độ thi công được chấp thuận, tổ chức theo dõi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng việc triển khai thực hiện của các nhà thầu, yêu cầu các nhà thầu có biện pháp khắc phục các công việc chậm trễ; kiên quyết và kịp thời xử lý đối với các nhà thầu chậm tiến độ theo quy định”, Bộ GTVT chỉ đạo.

Bộ GTVT yêu cầu tập trung nhân lực, máy móc, vật tư thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn. Ảnh: Ban QLDA.

Bộ GTVT nêu rõ các ban QLDA chịu trách nhiệm chỉ đạo tư vấn giám sát tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm để thực hiện tốt công tác giám sát, quản lý chất lượng, tiến độ thi công theo quy định hợp đồng. Các ban QLDA kịp thời xử lý kỹ thuật, nghiệm thu các hạng mục công trình đáp ứng tiến độ; kiểm soát chặt chẽ nguồn, chất lượng vật liệu đưa vào công trình, công tác tổ chức thi công đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật của dự án.

Cùng đó các ban QLDA bố trí đủ nhân sự đáp ứng năng lực để kịp thời xử lý kỹ thuật, nghiệm thu hoàn thành và hoàn thiện các thủ tục nội nghiệp; kiểm tra hệ thống biển báo, cảnh báo chạy tàu, biện pháp thi công... để đảm bảo tuyệt đối an toàn thi công và chạy tàu cả ngày lẫn đêm.

Các nhà thầu thi công xây lắp, trên cơ sở khối lượng thi công còn lại của từng công trình/gói thầu, phải lập tiến độ thi công chi tiết kèm theo nhu cầu máy móc thiết bị thi công, nhân vật lực trình tư vấn giám sát, ban QLDA chấp thuận. Khẩn trương bổ sung các mũi thi công, huy động đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị (có dự phòng) và triển khai thi công đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ được chấp thuận; tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo ATGT, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Phía Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Bộ GTVT chỉ đạo khẩn trương rà soát, đẩy nhanh các thủ tục cấp phép điểm chạy chậm, điểm phong tỏa, đáp ứng tiến độ thi công; xem xét vận tốc cho phép chạy tàu công trình trên khu gian và các biện pháp an toàn để rút ngắn thời gian chạy tàu công trình...

Cục Đường sắt Việt Nam tăng cường kiểm tra việc thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn thi công, chạy tàu tại các vị trí thi công trong điều kiện thi công trên đường sắt đang khai thác; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn chạy tàu, an toàn công trình trong quá trình thi công.