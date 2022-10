Bệnh viện JW ưu đãi làm đẹp đến 500 triệu cho phái nữ dịp 20/10

Sự kiện “Đẹp bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu” của Bệnh viện JW diễn ra từ 20/10 đến 22/10, tặng đến 500 triệu đồng chi phí làm đẹp cho chị em phụ nữ Việt Nam.

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhằm tri ân hàng nghìn phái đẹp tin tưởng và ủng hộ trong suốt 12 năm phát triển, Bệnh viện JW Hàn Quốc tổ chức chương trình “Đẹp bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu”.

Diễn ra trong 3 ngày 20/10, 21/10 và 22/10, chương trình mang đến ưu đãi làm đẹp đến 50%, áp dụng cho các dịch vụ nâng mũi S line, thẩm mỹ mắt, cải lão gương mặt 3M... Độc giả đăng ký tại đây hoặc gọi hotline 0968681111. Chương trình ưu tiên tặng 50 suất làm đẹp giá ưu đãi cho khách hàng đăng ký sớm.

Sự kiện ưu đãi của Bệnh viện JW có tổng giá trị hơn 500 triệu đồng, thu hút đông đảo khách hàng tham dự.

Tham gia sự kiện lần này, khách hàng được tư vấn, thăm khám miễn phí cùng TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung - Tổng giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc và đội ngũ y bác sĩ hơn 20 năm kinh nghiệm. Song song đó, khách hàng còn có cơ hội trải nghiệm các công nghệ làm đẹp hiện đại với chất lượng quốc tế.

Ngoài ra, khách hàng được tham gia vòng quay may mắn và nhận hàng nghìn voucher làm đẹp như mua mỹ phẩm, tẩy trắng răng, tiêm collagen. Tổng trị giá lên đến 500 triệu đồng.

Toàn bộ công nghệ làm đẹp tại JW được chuyển nhượng độc quyền từ Hàn Quốc. Suốt nhiều năm liền, bệnh viện luôn khẳng định vị thế với số điểm uy tín chất lượng cao, theo đánh giá của Sở Y tế TP.HCM.

JW cũng là một trong những bệnh viện thẩm mỹ đầu tiên đạt nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước: Huân chương Lao động hạng 3, Cúp vàng thành tựu y khoa Việt Nam, Á quân Hiệp hội Nội khoa Mỹ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế…

Bác sĩ Tú Dung và ê-kíp Bệnh viện JW nhận Huân chương Lao động hạng 3 và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Với giá trị cốt lõi “Chất lượng và nhân văn”, Bệnh viện JW không chỉ hướng đến làm đẹp đơn thuần, mà còn tâm niệm tìm lại giá trị của thẩm mỹ điều trị qua hành trình “Nhan sắc mới - Khởi đầu mới”.

Nổi bật phải kể đến câu chuyện về Minh Yến. Từ nhỏ Minh Yến luôn tự ti vì ngoại hình kém sắc, gương mặt bành, mắt một mí, mũi tẹt, hàm hô. Bệnh viện JW chính là “cầu nối” giúp Minh Yến đạt được ước mong phẫu thuật thẩm mỹ.

Minh Yến thành công sau ca phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện gương mặt.

Minh Yến trải qua các ca phẫu thuật như cắt mí mắt, nâng mũi, hạ gò má, phẫu thuật hàm hô, gọt góc hàm, gọt cằm V line và lấy túi mỡ má thành công. Giờ đây, cô hoàn toàn hạnh phúc với gia đình viên mãn, đồng thời công việc kinh doanh cũng ngày càng thuận lợi.

Một nhân vật khác là Thảo My, vốn mặc cảm vì gương mặt hàm hô và gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm việc làm. Nhưng hạnh phúc đã mỉm cười với My sau ca phẫu thuật hàm hô kết hợp điều trị cười hở lợi. Giờ đây, Thảo My hoàn toàn tự tin với nụ cười tỏa sáng, đồng thời trở thành một chủ shop online thành công, hạnh phúc bên gia đình nhỏ.

Thảo My tự tin nở nụ cười sau ca đại phẫu hàm hô.

Chia sẻ về hành trình hồi sinh nhan sắc, tái sinh cuộc đời cho hàng nghìn hoàn cảnh, bác sĩ Tú Dung bày tỏ: “Niềm hạnh phúc của bác sĩ đôi khi là được thấy khách hàng, bệnh nhân của mình có một cuộc sống mới hạnh phúc với nhan sắc mới. Hỗ trợ một hoàn cảnh thay đổi ngoại hình dường như là giúp họ được sống một cuộc đời trọn vẹn hơn. Đây cũng chính là thông điệp tôi cùng JW gửi gắm thông qua chương trình ‘Đẹp bao nhiêu - Hạnh phúc bấy nhiêu’ lần này”.