Bán tải Mỹ vẫn áp đảo nhóm xe Nhật tại Việt Nam

Theo thống kê của Hiệp hội Những nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), phân khúc bán tải đạt bán được 1.837 xe trong tháng 4, giảm 10,4% so với tháng trước đó.

Mitsubishi Triton chưa tạo được nhiều biến động. Ảnh: Bối Hạ.

Cuộc đua doanh số của phân khúc bán tải tại Việt Nam từ lâu đã không có quá nhiều biến động ấn tượng khi gần 80% thị phần thuộc về Ford Ranger. Trong tháng 4, sự tái xuất của Toyota Hilux cũng chưa gây ra nhiều tiếng vang dù đã đẩy Isuzu D-Max về vị trí cuối bảng sau một tháng vượt lên dẫn trước.

Toyota Hilux tăng gấp đôi doanh số

Trong tháng 3, Toyota Hilux đánh dấu sự trở lại với doanh số đạt 10 xe. Bước sang tháng 4, số lượng xe tiêu thụ tăng thêm 13 chiếc và chạm mốc 23 xe, tương đương mức tăng 130%.

Con số này vừa đủ giúp Toyota Hilux vượt qua Isuzu D-Max nhưng không thể giúp mẫu bán tải này thoát khỏi nhóm 10 xe bán chậm nhất thị trường. Lý do lớn nhất bởi các đại lý Toyota chỉ nhập một lượng ôtô "nhỏ giọt" trong đợt mở bán đầu tiên, khiến khách hàng có phần khó khăn nếu muốn mua và nhận xe sớm trong tháng.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, Toyota Việt Nam bán được 33 chiếc Hilux, nhiều gấp 3 lần doanh số của mẫu xe trong năm 2022. Tại Việt Nam, Toyota Hilux hiện được phân phối với một phiên bản, có giá niêm yết dao động 852-860 triệu đồng tùy màu sắc ngoại thất.

Sau khi tăng trưởng doanh số mạnh mẽ vào tháng cuối của quý I, Mitsubishi Triton bất ngờ lao dốc khi số lượng xe bán được trong tháng 4 chỉ đạt 98 chiếc, giảm hơn 72% so với tháng trước đó.

Doanh số Mitsubishi Triton bất ngờ lao dốc Doanh số Mitsubishi Triton giai đoạn tháng 1- tháng 4 Nhãn tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4

xe 83 146 355 98

Lũy kế 4 tháng đầu năm, Mitsubishi Việt Nam đã trao đến tay khách hàng 682 chiếc Triton, tiếp tục trở thành mẫu xe bán chạy thứ nhì phân khúc. Mẫu bán tải này hiện được phân phối tại thị trường Việt Nam với tổng cộng 4 phiên bản, giá bán dao động 690-905 triệu đồng.

Isuzu D-Max và Mazda BT-50 cùng nhau tuột dốc

Kết thúc tháng đầu tiên của quý II, Isuzu D-Max bán được 19 xe, giảm đến gần 84% so với tháng trước đó. So với cùng kỳ (25 xe), số lượng bán ra của mẫu bán tải này cũng thấp hơn khoảng 24%. Mức giảm này khiến Isuzu D-Max tiếp tục bị lép vế so với Mazda BT-50 hay thậm chí là Toyota Hilux chỉ vừa quay lại thị trường.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, Isuzu Việt Nam bán được 254 chiếc D-Max, thấp hơn Mazda BT-50 gần 100 xe. Hiện tại, Isuzu D-Max được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản, giá bán trải dài 650,1-880 triệu đồng

Mazda BT-50 cũng ghi nhận dấu hiệu lao dốc khi mở đầu quý II với doanh số chỉ đạt 74 xe, tương đương mức giảm khoảng 17,7%. Lũy kế 4 tháng đầu năm, Thaco đã trao đến tay khách hàng 334 chiếc BT-50, tạm trở thành mẫu bán tải bán chạy thứ 3 trên thị trường.

Thaco Việt Nam đang phân phối Mazda BT-50 với 4 phiên bản có giá niêm yết dao động 659-849 triệu đồng.

"Vua bán tải" chiếm 77% thị phần

Trong tháng 4, tổng lượng xe Ford Ranger bán ra thị trường đạt 1.427 xe, giảm 53 chiếc so với tháng cuối quý I. So với cùng kỳ, doanh số của Ford Ranger cũng ghi nhận mức giảm không quá đáng kể, chỉ 6 xe.

Ford Ranger chiếm hơn 77% thị phần Doanh số cả phân khúc bán tải trong tháng 4 (số liệu: VAMA) Nhãn Ford Ranger Mitsubishi Triton Mazda BT-50 Toyota Hilux Isuzu D-Max

xe 1427 98 74 23 19

Với hơn 1.400 xe được bán ra thị trường, Ford Ranger cũng nhanh chóng trở thành mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong tháng 4 chỉ xếp sau VinFast e34.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, Ford Việt Nam bán được 5.083 chiếc Ranger, tiếp tục giữ vững danh hiệu "vua bán tải" khi chiếm hơn 77% doanh số cả phân khúc. Con số này cao gấp 10 lần số lượng tiêu thụ của Isuzu D-Max và Mazda BT-50. Thậm chí nếu so với Toyota Hilux, doanh số lũy kế 4 tháng của Ford Ranger cũng cao gấp 150 lần.

Vừa qua, đại lý Ford cũng đã nhận cọc và hẹn giao mẫu xe Ford Ranger Raptor 2023 từ cuối tháng 4 năm nay. Tình trạng "bia kèm lạc" lại tiếp tục xuất hiện tuy nhiên mức chi phí còn phần thấp hơn do sức mua của khách hàng cũng giảm.

Ford Ranger Raptor 2023 vừa được ra mắt từ cuối tháng 4 năm nay. Ảnh: Bối Hạ.

Khi liên hệ với một đại lý Ford tại TP.HCM, nhân viên tư vấn tại đây cho biết Raptor 2023 có sẵn ở đại lý khá ít so với nhu cầu vì vậy khách hàng cần đặt cọc trước và mua thêm gói phụ kiện trị giá 20-50 triệu đồng.

“Ford Ranger Raptor 2023 về từ đầu tháng 5 nhưng rất khan hàng. Người mua có thể đặt cọc và mua thêm phụ kiện để đại lý sắp xếp giao xe sớm", nhân viên này nói thêm.