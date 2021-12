7 dòng ôtô đáng chú ý ra mắt tại Việt Nam trong năm 2021

Sedan hạng C - Kia K3 Ở đợt nâng cấp giữa vòng đời, Kia Cerato thế hệ thứ 3 tại Việt Nam được đổi tên thành K3. Kia Cerato/K3 là dòng xe bán tốt nhất ở phân khúc sedan hạng C trong khoảng 2 năm qua, xếp trên Mazda3, Hyundai Elantra, Honda Civic và Toyota Corolla Altis nhờ vào thiết kế bắt mắt, trang bị tiện nghi khá tốt và mức giá cạnh tranh. Kia K3 mới nhìn chung vẫn duy trì được các ưu thế ở đời xe cũ, tuy nhiên điểm hạn chế là giá bán tăng thêm 15-20 triệu đồng và Thaco không nâng cấp về cấu hình động cơ, hộp số. Động cơ: Xăng 1.6L hoặc 2.0L

Hộp số: 6 MT hoặc 6 AT

Giá bán: 559-689 triệu đồng