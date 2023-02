6 đồ uống có hại cho não bộ

Một số loại đồ uống có thể gây tác động xấu đến não bộ, làm suy giảm trí nhớ và bào mòn sự minh mẫn của bạn.

Nước ngọt, đồ uống thể thao và nước tăng lực có thể làm tăng nguy cơ mất trí nhớ. Ảnh: Shutterstock.

Không ít người lo sợ khi về già sẽ mắc bệnh Alzheimer, một dạng bệnh gây mất trí nhớ theo thời gian. Nhiều nghiên cứu cho thấy tuân theo chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh này.

Theo một báo cáo của Hiệp hội Alzheimer, cứ 3 người cao tuổi thì có một người tử vong vì bệnh Alzheimer hoặc một chứng mất trí khác. Căn bệnh này giết chết nhiều người hơn cả bệnh ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt cộng lại. Ngoài ra, năm 2022, khoảng 6,5 triệu người Mỹ trên 65 tuổi mắc bệnh Alzheimer và tỷ lệ này dự kiến tiếp tục tăng khi dân số già đi.

Thức uống ảnh hưởng đến não bộ như thế nào?

Để giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ, bạn cần chú chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục hàng ngày, tránh thuốc lá và kiểm soát cân nặng. Những gì bạn uống có tác động mạnh đến sức khỏe tổng thể, trọng lượng cơ thể và sức khỏe não bộ. Một số loại đồ uống nhất định có thể chứa các chất không tốt cho sức khỏe như đường bổ sung.

Đồ uống có đường bổ sung hàng đầu là nước ngọt, chiếm 25% lượng đường bổ sung hàng ngày trong chế độ ăn uống của Mỹ, tiếp theo là đồ uống có hương vị trái cây với 11% tổng lượng đường hàng ngày. Nước uống thể thao, cà phê và trà có đường là những nguồn bổ sung đường chính khác. Những đồ uống này cung cấp nhiều đường hơn các món tráng miệng và đồ ngọt khác.

Dưới đây là những đồ uống bạn nên tránh xa nếu muốn giữ tinh thần minh mẫn khi về già.

Đồ uống có đường

Theo một báo cáo năm 2017 từ Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia Mỹ, mỗi ngày, gần một nửa số người trưởng thành uống nước ngọt có ga, đồ uống có hương trái cây, thức uống thể thao và các loại khác.

Đường ảnh hưởng xấu đến chất xám trong não và nó có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ, hội chứng chuyển hóa, viêm nhiễm và tiểu đường loại 2. Thực phẩm làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch cũng làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

Trong một nghiên cứu mới được đăng tải trên tạp chí Journal of Prevention of Alzheimer's Disease, các tác giả phát hiện những người nạp nhiều đồ uống có đường có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao gấp 3 lần so với những người không uống. Ngoài ra, nguy cơ đột quỵ cũng tăng gấp đôi.

Nghiên cứu từ Harvard School of Public Health cũng chỉ ra những người uống đồ uống có đường mỗi ngày thường có trí nhớ kém hơn cũng như thể tích não tổng thể và vùng hồi hải mã nhỏ hơn đáng kể. Hồi hải mã là cấu trúc quan trọng của não bộ, có tác dụng cải thiện khả năng ghi nhớ. Các tác giả cũng cho rằng đồ uống có đường có liên quan đến các triệu chứng của bệnh Alzheimer tiền lâm sàng.

Cắt giảm lượng nước ngọt nạp vào cơ thể là cách giúp giữ tâm trí khỏe mạnh và minh mẫn khi có tuổi. Một lon nước ngọt 350 ml chứa khoảng 150 calo và 37 g đường, nhiều hơn mức bạn nên nạp trong ngày.

Thường xuyên uống đồ uống có đường có thể làm suy giảm sức khỏe não bộ. Ảnh: Shutterstock.

Sữa lắc

Sữa lắc là món khoái khẩu đối với nhiều người. Tuy nhiên, thức uống này chứa đường và chất béo bão hòa gây hại gấp đôi cho sức khỏe não bộ. Chất béo bão hòa có trong thực phẩm từ sữa béo, thịt mỡ, bơ, dầu dừa và dầu cọ có thể làm tăng mức LDL cholesterol.

Các nghiên cứu cho thấy cholesterol cao có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Theo các nghiên cứu, ăn nhiều chất béo bão hòa làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Trong khi đó, chế độ ăn chứa chất béo không bão hòa giúp làm giảm nguy cơ đó.

Một ly sữa chocolate lắc cỡ vừa của McDonald's chứa 650 calo, 85 g đường bổ sung và 11 g chất béo bão hòa, tương đương với hơn một nửa tổng lượng chất béo bão hòa mà bạn nên nạp trong ngày.

Cà phê chứa đường và kem béo

Uống cà phê và trà không đường là cách tuyệt vời giúp tăng chất chống oxy hóa có lợi và các chất dinh dưỡng thực vật. Nhưng nhiều người thích đồ uống có đường hơn. Ly cà phê bạn mua từ cửa hàng yêu thích có thể chứa lượng lớn đường bổ sung và chất béo bão hòa không lành mạnh.

Các loại cà phê phổ biến như mocha, latte và frappe có thể chứa lượng đường tương đương với 2 lon nước ngọt 350 ml. Nếu bạn muốn thức uống lành mạnh hơn, hãy thử những loại pha bằng sữa tách béo hoặc không đường.

Nhiều người uống cà phê bỏ thêm đường và chất béo bão hòa. Ảnh: Shutterstock.

Thức uống thể thao

Nếu không phải là vận động viên thi đấu, bạn nên hạn chế lượng đồ uống thể thao mình uống mỗi ngày. Đồ uống thể thao có thể gây hại cho sức khỏe não bộ, đặc biệt là chất xám của não.

Đồ uống thể thao được quảng cáo là lựa chọn thay thế lành mạnh của nước ngọt. Mặc dù đồ uống này đóng vai trò quan trọng trong chế độ ăn kiêng của các vận động viên, hầu hết vận động viên có thể uống nước hoặc viên sủi điện giải không chứa calo thay cho đồ uống thể thao vào cuối tuần.

Một chai nước uống thể thao điển hình chứa 140 calo và 34 g đường. Giống nước ngọt, đường trong đồ uống thể thao có thể làm tăng nguy cơ tăng cân, tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch và các vấn đề về thần kinh. Giải pháp thay thế tốt hơn cho nước thể thao là viên hoặc bột điện giải.

Nước uống phục hồi thể lực

Tương tự đồ uống thể thao, đồ uống phục hồi thể lực được thiết kế cho các vận động viên. Đây là đồ uống được pha từ carbs, protein với tỷ lệ 4:1 và được dùng để bổ sung chất lỏng, carbohydrate, protein.

Đồ uống này không tốt cho não bộ vì nó chứa nhiều calo và được làm từ carbs đơn giản. Bạn không nên bổ sung nó vào chế độ ăn uống trừ khi bạn là một vận động viên đang gặp khó khăn trong việc duy trì cân nặng.

Carbs đơn giản có thể dẫn đến tăng đột biến lượng đường huyết, trong khi carbs phức tạp cung cấp năng lượng bền vững hơn. Ảnh: Shutterstock.

Nước tăng lực chứa caffeine

Nước tăng lực chứa caffeine được không ít người lựa chọn nhằm tăng độ tỉnh táo. Tuy nhiên , với lượng đường cao, chúng không có lợi ích gì trong việc duy trì sức khỏe não bộ.

Nếu bạn vẫn muốn nạp caffeine từ các loại nước tăng lực, hãy chọn loại không có đường.