14.894 người mắc Covid-19 trong ngày 3/9, TP.HCM có 8.499 ca

Ngoài TP.HCM, các tỉnh có ca mắc mới cao là Bình Dương (3.676), Đồng Nai (986), Long An (564). Hà Nội có 58 trường hợp.

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 14.894, ghi nhận tại 34 tỉnh, thành phố. Trong đó, 9.275 trường hợp phát hiện trong cộng đồng. 11.344 người khỏi bệnh.

Số bệnh nhân qua đời là 338, trong đó TP.HCM có 250 trường hợp.

Trong 24 giờ qua, 283.221 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.





Tình hình dịch

Tính từ 18h ngày 2/9 đến 18h ngày 3/9, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 14.922 ca nhiễm mới, gồm 28 người nhập cảnh và 14.894 trường hợp ghi nhận trong nước. Trong số này, 9.275 ca được phát hiện tại cộng đồng.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 501.649 ca nhiễm, đứng thứ 53/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 161/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 5.103 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ 27/4 đến nay), số bệnh nhân ghi nhận trong nước là 497.391 ca, trong đó, 267.894 người đã được công bố khỏi Covid-19.

10/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc.

Năm tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam.

Năm tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (241.084), Bình Dương (126.408), Đồng Nai (26.314), Long An (23.785), Tiền Giang (10.290).





Tình hình điều trị, tiêm vaccine

Trong 24 giờ qua, ngành y tế đã thực hiện xét nghiệm cho 715.672 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 16.063.195 mẫu cho 37.033.557 lượt người.

Tối 3/9, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 công bố thêm 338 ca tử vong. Họ được ghi nhận tại TP.HCM (250), Bình Dương (44), Cà Mau (30), Đồng Tháp (5), Hà Nội (2), Đắk Lắk (2), Tiền Giang (2), Bến Tre (1), Bình Thuận (1), Khánh Hòa (1).

Tổng số người tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến 3/9 là 12.476 ca. Số lượng này chiếm 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới.

Ngày 2/9, 283.221 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm tại Việt Nam. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 20.831.478 liều, trong đó, 17.872.356 người đã được tiêm mũi 1, số người được tiêm đủ 2 mũi là 2.959.122.





Sáng 3/9, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn - Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP.HCM - đã gửi thư ngỏ tới các F0 đã khỏi Covid-19.

Qua thư, ông kêu gọi sự chung tay đóng góp của những người đã khỏi Covid-19, “thiết tha mong đợi sự tham gia của các bạn và công tác phòng, chống dịch của thành phố”.

Khi cảm thấy có đủ điều kiện sức khỏe, niềm tin và mong muốn chung tay góp sức, các F0 có thể đăng ký tham gia chống dịch Covid-19 tại phòng tổ chức cán bộ, Sở Y tế TP.HCM theo số điện thoại 028.393.09967 hoặc 0907.574.269. Ngành y tế sẽ đánh giá mức độ kháng thể kháng nCoV bằng test nhanh và bố trí điều kiện hợp lý cho các F0.