10 ôtô bán chạy nhất tháng 9/2021: VinFast Fadil giữ vững ngôi đầu

9. Kia Cerato - 506 xe: Tháng 9 đánh dấu lần xuất hiện cuối cùng của Kia Cerato trong nhóm 10 xe bán chạy nhất. Phiên bản nâng cấp của mẫu sedan hạng C vừa được ra mắt trong cuối tháng 9 với tên gọi Kia K3. Với doanh số 506 xe, tăng 113 xe so với tháng trước, Kia Cerato tiếp tục là chiếc sedan hạng C bán chạy nhất. Ở phiên bản nâng cấp, Kia K3 được trang bị động cơ 1.6L và 2.0L tương tự Cerato, xe có các phiên bản Deluxe (số sàn) giá 559 triệu đồng, Luxury giá 629 triệu đồng và 1.6 Premium giá 659 triệu đồng.