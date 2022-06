10 ôtô bán chạy nhất tháng 5 - Toyota Vios lấy lại 'ngôi vua'

8. Kia K3 - 1.684 xe: Dù không thường nằm ở nửa trên bảng xếp hạng, Kia K3 vẫn duy trì những bước tiến chậm rãi và chắc chắn. Mẫu xe này chưa từng rơi khỏi top 10 trong 5 tháng đầu năm 2022, đồng thời giữ vững vị thế chiếc sedan hạng C ăn khách nhất. Trong tháng 5, doanh số Kia K3 đạt 1.684 xe, tăng nhẹ 25 xe so với tháng trước. Mẫu sedan hạng C có tùy chọn động cơ 1.6L và 2.0L, với các phiên bản Deluxe (số sàn) giá 559 triệu đồng, Luxury giá 629 triệu đồng và 1.6 Premium giá 659 triệu đồng.