10 ôtô bán chạy nhất tháng 3/2022: VinFast Fadil trở lại ngôi đầu

7. Mazda CX-5 - 1.365 xe: Ở vị trí thứ 7 là Mazda CX-5 với doanh số 1.365 xe trong tháng 3, tăng 311 xe so với tháng 2. Tuy nhiên, mức tăng này không quá đáng kể nếu so với những mẫu xe xếp trên, do đó thứ hạng của mẫu xe này rơi 2 bậc trong top 10 xe ăn khách nhất tháng. Trong bối cảnh Hyundai Tucson khan hàng, doanh số suy giảm, trong khi Honda CR-V chưa lấy lại được phong độ, Mazda CX-5 vươn lên trở thành chiếc CUV hạng C ăn khách nhất. Mẫu xe này được trang bị động cơ 2.0L hoặc 2.5L, giá bán 839 triệu - 1,059 tỷ đồng .