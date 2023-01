10 cách giúp chống say rượu ngày Tết

Nếu bạn không biết cách kiểm soát tửu lượng của bản thân, uống quá nhiều chất cồn vào cơ thể trong một lúc có thể gây ra tình trạng say xỉn, gây tổn hại đến sức khỏe.

Trong những dịp lễ Tết, mọi người thường khó tránh khỏi những lời mời rượu bia. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ hướng dẫn những “bí quyết” giúp bạn lâu say và đảm bảo an toàn sức khỏe.

Chống say rượu trước bữa tiệc

Ăn thực phẩm giàu chất béo

Các chất béo có trong thức ăn khi được đưa vào dạ dày sẽ tạo ra một lớp màng ở niêm mạc dạ dày và ruột. Lớp màng này sẽ có công dụng làm chậm quá trình hấp thu cồn vào máu, giúp bạn lâu say rượu hơn. Đồng thời, gan của bạn cũng có nhiều thời gian hơn để chuyển hóa cồn. Vì vậy, trước khi nhập tiệc, bạn nên ăn các thức ăn nhiều chất béo như phô mai, bơ… giúp chống say rượu và giảm các tác hại của cồn lên cơ thể.

Ăn cơm, bánh mì

Lý do là hàm lượng carbon có trong loại thực phẩm này có thể hấp thụ hết chất cồn trong cơ thể, từ đó giúp cho bạn lâu bị say hơn. Khi được nạp vào cơ thể, cơm và bánh mì sẽ tạo thành lớp màng bảo vệ giúp ngăn cản sự tiếp xúc của chất cồn với niêm mạc dạ dày và ruột, nhờ đó uống rượu lâu say hơn.

Uống sữa, sữa chua

Dùng một ly sữa nóng trước khi tham dự các bữa tiệc có thể coi là tuyệt chiêu uống rượu không say. Sữa nóng ấm có thể là “cứu tinh” cho dạ dày của bạn trước khi bạn nạp nhiều rượu bia. Sữa sẽ giúp hạn chế sự chuyển hóa acetaldehyde, giảm sự hấp thu rượu vào trong máu, bảo vệ và giảm độ kích thích của rượu với dạ dày.

Sữa chua có lượng keo thực vật lớn. Chúng có thể giúp nồng độ cồn trong bia rượu bị giảm đi, đồng thời bảo vệ cho bao tử của bạn. Vì thế, nếu muốn thoát khỏi những cơn say, bạn có thể ăn một cốc sữa chua trước khi dự tiệc.

Dùng một ly sữa nóng trước khi tham dự các bữa tiệc có thể coi là tuyệt chiêu uống rượu không say. Ảnh: Frasercoveshoppingcentre.

Dùng vitamin và các loại chất chống oxy hóa

Nếu được hỏi uống gì trước khi uống bia để không say, câu trả lời chắc chắn phải kể đến chính là vitamin và các loại thực phẩm chức năng có chứa chất chống oxy hóa. Bổ sung các viên vitamin tổng hợp có chứa các chất chống oxy hóa trước mỗi lần nhập tiệc làm giảm quá trình hấp thụ cồn vào cơ thể.

Chống say rượu trong bữa tiệc

Uống thật chậm

Cách chống say rượu đơn giản mà hiệu quả là uống thật chậm. Khi đang trong các bữa tiệc, nếu có thể, bạn chỉ nên nhâm nhi để gan có thời gian chuyển hóa cồn. Việc này vừa cảm nhận hương vị của thức uống vừa giảm tác hại của bia rượu lên cơ thể. Việc uống quá nhanh khiến cơ thể của bạn sẽ phải xử lý một lượng cồn khổng lồ và bạn dễ say hơn.

Uống rượu xen kẽ nước lọc và vừa nhậu vừa ăn

Hầu hết trường hợp say diễn ra là do cơ thể bị thiếu nước. Uống nước lọc hoặc nước ép trái cây giúp pha loãng nồng độ cồn trong máu, đồng thời kéo dài thời gian không để chúng tấn công ồ ạt vào cơ thể. Thức ăn sẽ giúp dạ dày của bạn no hơn, từ đó chất cồn sẽ không bị tác dụng trực tiếp vào cơ thể. Vì thế, bạn đừng quên uống thêm nước lọc và nên ăn thức ăn mỗi khi ngồi trên bàn nhậu.

Chọn đồ uống có nồng độ cồn nhẹ

Nếu bạn không quen uống rượu bia, hãy chọn loại đồ uống có nồng độ cồn thấp như rượu trái cây, rượu vang… Việc lựa chọn đúng loại bia rượu có thể giúp bạn chống say rượu. Đồ uống có nồng độ cồn càng cao, người uống càng dễ say và cơn say cũng gây khó chịu nhiều hơn.

Không trộn lẫn nhiều loại rượu bia và nước có ga

Một số người có thói quen trộn lẫn rượu bia và nước có ga để uống. Đây là việc làm tai hại vì khi pha trộn, các bọt khí trong nước có ga đẩy nhanh quá trình thẩm thấu chất cồn vào máu. Điều này sẽ khiến cho bạn dễ bị say hơn, đồng thời bạn có cảm giác mệt mỏi hơn.

Không hút thuốc khi đang trên bàn nhậu

Nhiều đấng mày râu thường có thói quen hút thuốc lá khi đang nhậu. Tuy nhiên, thói quen này lại là tác nhân đẩy nhanh sự hấp thụ của chất cồn vào cơ thể. Bên cạnh đó, việc hút thuốc lá cũng rất có hại cho sức khỏe của bạn và những người xung quanh.

Tránh những ly cocktail hỗn hợp có chất caffeine

Những ly cocktail hỗn hợp chứa caffeine rất ngon miệng, nhưng chúng khiến cơ thể mất nước nhiều hơn. Đồng thời, chúng còn làm tăng cảm giác buồn nôn và váng đầu, làm cơn say của bạn nặng nề, tồi tệ hơn.